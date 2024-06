Mon voyage de 30 jours sur un marché du Dark Web appartenant à un cyber-gang

Alors que j'étais assis sur ma chaise, j'ai commencé à réfléchir aux emplacements des sites de renseignement sur la cybersécurité adéquats liés à l'activité du dark web. De nombreux articles sont publiés en permanence, et ce sont de bonnes sources, mais je voulais quelque chose qui serait en temps réel et qui repousserait les limites de ma zone de confort. Mon esprit a commencé à fourmiller d’idées, mais rien n’a fait surface qui satisfasse le concept que j’avais. Au fil du temps, j’ai eu une idée. Si je voulais obtenir les « dernières et meilleures informations », je devais aller là où se rendent tous les cybercriminels pour vendre des données et communiquer sur les attaques. C'est pourquoi j'ai rejoint un marché du dark web. Ne vous inquiétez pas, car je n'étais là que pour les commentaires. J'ai trouvé le marché qui m'intéressait grâce à des livres blancs techniques et au bouche à oreille. C'est un endroit où de nombreuses violations de données récentes ont été vendues, des violations telles que AT&T, Home Depot et bien d'autres. C’était également le domicile d’un pirate informatique notoire, responsable de nombreuses violations de données mentionnées. J'ai pu déduire toutes ces informations grâce à une fonctionnalité qui faisait partie du marché appelée « The ShoutBox ». Cette fonctionnalité est l'endroit où tous les membres et invités l'utilisent comme chat pour parler de tout... et je veux dire de tout. Avec toutes les discussions entrantes dans la Shoutbox, je savais que j'avais trouvé ma place pour me cacher... ma place pour regarder les commentaires.