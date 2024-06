Mi viaje de 30 días en un mercado de la Dark Web que perteneció a una banda cibernética

Mientras me sentaba en mi silla, comencé a reflexionar sobre las ubicaciones de los sitios de inteligencia de ciberseguridad adecuados relacionados con la actividad de la web oscura. Hay numerosos artículos publicados todo el tiempo y son buenas fuentes, pero quería algo que fuera en tiempo real y superara los límites de mi zona de confort. Mi mente comenzó a correr con ideas, pero no surgió nada que satisficiera el concepto que tenía. A medida que pasaba el tiempo, tuve una idea. Si quería la "información más reciente y mejor", necesitaba ir a donde van todos los ciberdelincuentes para vender datos y comunicar sobre ataques. Por eso me uní a un mercado de la web oscura. Pero no te preocupes, porque sólo estuve ahí para los comentarios. Encontré el mercado que me interesaba a través de documentos técnicos y del boca a boca. Era un lugar donde se vendían muchas violaciones de datos recientes, violaciones como AT&T, Home Depot y muchas otras. También fue el hogar de un famoso hacker responsable de muchas de las violaciones de datos mencionadas. Pude deducir toda esta información gracias a una función que formaba parte del mercado llamada "The ShoutBox". Esta función es donde todos los miembros e invitados usan un chat para hablar de todo... y me refiero a todo. Con todos los chats entrantes en Shoutbox, supe que había encontrado mi lugar donde esconderme... mi lugar para ver los comentarios.