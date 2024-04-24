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    Siber Çeteye Ait Karanlık Web Pazarında 30 Günlük Yolculuğumile@blackheart
    916 okumalar
    916 okumalar

    Siber Çeteye Ait Karanlık Web Pazarında 30 Günlük Yolculuğum

    ile blackheart1m2024/04/24
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    Çok uzun; Okumak

    Kayıt olma kısmını tamamladıktan sonra giriş yapabildim ve pazar yerinin ana sayfasıyla karşılaştım. Web sitesi diğer herhangi bir web sitesi gibi göründü ve işledi, ancak elbette bazı önemli farklılıklar vardı. İlk bölüme “Sohbet Kutusu” adı verildi. Shoutbox'ın amacı, üyelerin ve misafirlerin herhangi bir şey hakkında konuşabileceği bir sohbet işlevidir. Yani...herhangi bir şey. Açıklardan yararlanmalar, sıfır günler, veri ihlalleri, yaklaşmakta olan ihlaller ve bilgisayar korsanlığı ve bilgisayar korsanlığı araçlarıyla ilgili soruları içeren sohbetler gördüm. Ayrıca kişisel mücadeleler ve gelişimle ilgili sohbetlerin yanı sıra ideoloji ve dünya haberleriyle ilgili sorular da gördüm. Bugün içinde yaşadığımız gündelik iş dünyasına alternatif bir evrendi.
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    blackheart HackerNoon profile picture

    Sandalyemde otururken karanlık web faaliyetleriyle ilgili yeterli siber güvenlik istihbarat sitelerinin yerleri üzerinde düşünmeye başladım. Her zaman yayınlanan çok sayıda makale var ve bunlar iyi kaynaklar, ancak ben gerçek zamanlı olacak ve konfor alanımın sınırlarını zorlayacak bir şey istedim. Aklım fikirlerle yarışmaya başladı ama sahip olduğum konsepti tatmin edecek hiçbir şey yüzeye çıkmadı. Zaman ilerledikçe aklıma bir fikir geldi. "En yeni ve en iyi istihbaratı" istiyorsam, tüm siber suçluların veri satmak ve saldırılar hakkında iletişim kurmak için gittikleri yere gitmem gerekiyordu. Bu yüzden karanlık bir web pazarına katıldım. Endişelenmeyin çünkü sadece yorumlar için oradaydım. İlgilendiğim pazarı teknik incelemeler ve kulaktan kulağa yayılan bilgiler aracılığıyla buldum. AT&T, Home Depot ve daha pek çok güncel veri ihlalinin satıldığı bir yerdi. Burası aynı zamanda bahsedilen veri ihlallerinin çoğundan sorumlu olan kötü şöhretli bir bilgisayar korsanının da eviydi. Tüm bu bilgileri, pazarın bir parçası olan "The ShoutBox" adlı bir özellik sayesinde çıkarabildim. Bu özellik, tüm üyelerin ve misafirlerin her şey hakkında konuşmak için sohbet olarak kullandıkları yerdir... ve her şeyi kastediyorum. Shoutbox'a gelen tüm sohbetler arasında saklanacak yerimi bulduğumu biliyordum... yorumları izleyecek yerimi.



    Mongo DB
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    blackheart@blackheart
    A cybersecurity professional with a wealth of experience in IT security, incident response and ethical hacking.
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