Siber Çeteye Ait Karanlık Web Pazarında 30 Günlük Yolculuğum

Sandalyemde otururken karanlık web faaliyetleriyle ilgili yeterli siber güvenlik istihbarat sitelerinin yerleri üzerinde düşünmeye başladım. Her zaman yayınlanan çok sayıda makale var ve bunlar iyi kaynaklar, ancak ben gerçek zamanlı olacak ve konfor alanımın sınırlarını zorlayacak bir şey istedim. Aklım fikirlerle yarışmaya başladı ama sahip olduğum konsepti tatmin edecek hiçbir şey yüzeye çıkmadı. Zaman ilerledikçe aklıma bir fikir geldi. "En yeni ve en iyi istihbaratı" istiyorsam, tüm siber suçluların veri satmak ve saldırılar hakkında iletişim kurmak için gittikleri yere gitmem gerekiyordu. Bu yüzden karanlık bir web pazarına katıldım. Endişelenmeyin çünkü sadece yorumlar için oradaydım. İlgilendiğim pazarı teknik incelemeler ve kulaktan kulağa yayılan bilgiler aracılığıyla buldum. AT&T, Home Depot ve daha pek çok güncel veri ihlalinin satıldığı bir yerdi. Burası aynı zamanda bahsedilen veri ihlallerinin çoğundan sorumlu olan kötü şöhretli bir bilgisayar korsanının da eviydi. Tüm bu bilgileri, pazarın bir parçası olan "The ShoutBox" adlı bir özellik sayesinde çıkarabildim. Bu özellik, tüm üyelerin ve misafirlerin her şey hakkında konuşmak için sohbet olarak kullandıkları yerdir... ve her şeyi kastediyorum. Shoutbox'a gelen tüm sohbetler arasında saklanacak yerimi bulduğumu biliyordum... yorumları izleyecek yerimi.







