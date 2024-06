De não a quente 🔥7 práticas para conseguir uma história de tendência

Todas as semanas, publicamos centenas de artigos interessantes. No entanto, alguns chamam mais a atenção do que outros. Hoje destacamos as 5 principais histórias da semana passada e, juntos, descobriremos o que as tornou tão populares entre nossos leitores.

O que essas histórias têm em comum e o que podemos aprender com elas?

Curiosamente, todas essas histórias focam de alguma forma no marketing de produtos. Isso sugere um interesse recém-descoberto por nossos leitores em tais tópicos? É muito cedo para dizer. O que podemos avaliar com certeza é que todas essas histórias seguem sete práticas principais :





1. Fique atualizado

Acompanhar as tendências do setor garante que seu conteúdo permaneça relevante. Insights de marketing de 2024 de Julia Kordinova cobre IA na criação de conteúdo, conteúdo gerado pelo usuário e marketing de nano e microinfluenciadores, oferecendo insights valiosos para se manter atualizado.





2. Envolva seu público

Use um estilo de escrita conversacional e envolvente e CTAs claros para cativar a atenção dos leitores e tornar tópicos complexos mais acessíveis. IA e B2B O artigo captura a atenção do leitor logo no primeiro parágrafo, destacando os desafios e a emoção de ser um profissional de marketing B2B, dando o tom para o restante do artigo.





3. Enfatize a qualidade

Priorize a qualidade em vez da quantidade em seus esforços de criação de conteúdo, pois o conteúdo de alta qualidade tem maior probabilidade de repercutir em seu público e gerar engajamento e lealdade. Os 5 principais artigos destacados aqui levam entre 4 e 11 minutos para serem concluídos, mantendo-se geralmente dentro da marca de contagem de 1 mil a 1,5 mil palavras.





4. Use exemplos do mundo real

Inclua exemplos do mundo real e estudos de caso para ilustrar seus pontos de vista e fornecer evidências da eficácia de suas recomendações, com ênfase em fontes confiáveis. A história de Júlia inclui exemplos do mundo real e estudos de caso para ilustrar os benefícios da IA no marketing B2B, o que reforça seus pontos e fornece evidências concretas da eficácia das ferramentas de IA na geração de resultados de negócios.





5. Explicação e estrutura claras

Torne tópicos complexos fáceis de entender, simplificando as explicações e organizando o conteúdo de forma lógica. Anton Muravyev demonstra essa habilidade de forma eficaz em " Liberando o poder do SEO "decompondo conceitos como economia unitária e SEO. Da mesma forma, em" Por dentro do boom de produtos de marketing de afiliados ”, o autor apresenta os diversos aspectos do marketing de afiliados com clareza, melhorando a legibilidade e facilitando a navegação do leitor.





6. Abordagem baseada em dados

Inclua estatísticas e pontos de dados para apoiar suas afirmações. Em Por dentro do boom de produtos de marketing de afiliados , esses números numéricos agregam credibilidade ao conteúdo e ajudam os leitores a compreender a escala e a importância do marketing de afiliados no cenário atual.





7. Forneça conselhos práticos

Oferecer recursos tangíveis e conselhos práticos transformará sua história de teórica em útil. A história de Yulia Kordinova , por exemplo, sugere priorizar plataformas de mídia social com base nas preferências do público, aproveitando o conteúdo gerado pelo usuário para obter autenticidade e colaborando com parceiros para expandir o alcance e os recursos.





