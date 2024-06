De pas à chaud 🔥7 pratiques pour créer une histoire tendance

Chaque semaine, nous publions des centaines d'articles perspicaces. Cependant, certains attirent plus l’attention que d’autres. Aujourd'hui, nous mettons en avant les 5 meilleures histoires de la semaine dernière et, ensemble, nous découvrirons ce qui les a rendues si populaires auprès de nos lecteurs.

Qu’ont en commun ces histoires et que pouvons-nous en tirer ?

Il est intéressant de noter que toutes ces histoires se concentrent d’une manière ou d’une autre sur le marketing des produits. Cela suggère-t-il un nouvel intérêt pour ces sujets de la part de nos lecteurs ? Il est trop tôt pour le dire. Ce que nous pouvons évaluer avec certitude, c’est que toutes ces histoires adhèrent à sept pratiques clés :





1. Restez à jour

Se tenir au courant des tendances du secteur garantit que votre contenu reste pertinent. Perspectives marketing 2024 de Julia Kordinova couvre l'IA dans la création de contenu, le contenu généré par les utilisateurs et le marketing des nano et micro-influenceurs, offrant des informations précieuses pour rester à jour.





2. Engagez votre public

Utilisez un style d'écriture conversationnel et engageant et des CTA clairs pour captiver l'attention des lecteurs et rendre les sujets complexes plus accessibles. IA et B2B L'article capte l'attention du lecteur dès son premier paragraphe en mettant en évidence les défis et l'enthousiasme d'être un spécialiste du marketing B2B, donnant ainsi le ton au reste de l'article.





3. Mettre l'accent sur la qualité

Donnez la priorité à la qualité à la quantité dans vos efforts de création de contenu, car un contenu de haute qualité est plus susceptible de trouver un écho auprès de votre public et de stimuler l'engagement et la fidélité. Les 5 meilleurs articles présentés ici prennent entre 4 et 11 minutes, se maintenant généralement entre 1 000 et 1,5 000 mots.





4. Utilisez des exemples concrets

Incluez des exemples concrets et des études de cas pour illustrer vos arguments et fournir des preuves de l'efficacité de vos recommandations, en mettant l'accent sur des sources crédibles. L'histoire de Julia comprend des exemples concrets et des études de cas pour illustrer les avantages de l'IA dans le marketing B2B, ce qui renforce ses arguments et fournit des preuves concrètes de l'efficacité des outils d'IA pour générer des résultats commerciaux.





5. Explication et structure claires

Rendre les sujets complexes faciles à comprendre en simplifiant les explications et en organisant le contenu de manière logique. Anton Muravyev démontre efficacement cette compétence dans " Libérer la puissance du référencement " en décomposant des concepts comme l'économie unitaire et le référencement. De même, dans " À l’intérieur du boom des produits de marketing d’affiliation ", l'auteur présente les différents aspects du marketing d'affiliation avec clarté, améliorant la lisibilité et facilitant la navigation du lecteur.





6. Approche basée sur les données

Incluez des statistiques et des points de données pour étayer vos affirmations. Dans À l’intérieur du boom des produits de marketing d’affiliation , ces chiffres numériques ajoutent de la crédibilité au contenu et aident les lecteurs à comprendre l'ampleur et l'importance du marketing d'affiliation dans le paysage actuel.





7. Fournir des conseils pratiques

En offrant des ressources tangibles et des conseils pratiques, votre histoire passera de théorique à utile. L'histoire de Julia Kordinova , par exemple, suggère de donner la priorité aux plateformes de médias sociaux en fonction des préférences du public, d'exploiter le contenu généré par les utilisateurs pour plus d'authenticité et de collaborer avec des partenaires pour étendre la portée et les ressources.





Nouveau @ HackerNoon 🔥

Injectez du plaisir, de la personnalisation et bien plus encore de votre style unique dans votre profil avec nos ✨ Avatars pixélisés ✨

Voici comment récupérer le vôtre :

Accédez à votre page de paramètres . Cliquez sur le bouton « Créer un avatar » : vous ne pouvez pas le manquer ! Amusez-vous à créer votre avatar ! Cliquez sur « Enregistrer l'avatar » et cela remplacera automatiquement votre ancienne image d'espace réservé.





Nous invitons les constructeurs, les innovateurs et tous les participants du secteur des cryptomonnaies à partager leurs idées sur les API de données des cryptomonnaies et à avoir une chance de gagner gros grâce à une cagnotte de 1 000 $. Commencez un brouillon ou utilisez ce modèle pour participer au concours d'écriture #crypto-api .