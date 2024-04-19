从冷门到热门🔥7 种做法让故事成为热门

我们每周都会发布数百篇富有洞察力的文章。然而，有些文章比其他文章更引人注目。今天，我们将重点介绍过去一周的 5 大新闻，并一起找出它们为何如此受读者欢迎。

本周阅读次数最多的 5 个故事





恭喜 茱莉亚·科迪诺娃 和 安东·穆拉维耶夫 本周霸占前五名！













这些故事有哪些共同点？我们能从中学到什么？

有趣的是，所有这些故事都以某种方式关注产品营销。这是否表明我们的读者对此类主题产生了新的兴趣？现在下结论还为时过早。我们可以肯定的是，所有这些故事都遵循了七项关键做法：





1. 保持更新

紧跟行业趋势可确保您的内容保持相关性。 Julia Kordinova 的 2024 年营销洞察 涵盖内容创作、用户生成内容以及纳米和微型影响力营销中的人工智能，提供保持最新状态的宝贵见解。





2. 吸引观众

使用对话式、引人入胜的写作风格和清晰的 CTA 来吸引读者的注意力并使复杂的主题更容易理解。 人工智能和B2B 文章在第一段就抓住了读者的注意力，强调了作为 B2B 营销人员所面临的挑战和兴奋点，并为文章的其余部分定下了基调。





3. 强调质量

在内容创作中，质量优先于数量，因为高质量的内容更有可能引起受众的共鸣，并提高参与度和忠诚度。这里重点介绍的前 5 篇文章需要 4 到 11 分钟才能完成，字数一般在 1K 到 1.5K 之间。





4. 使用真实世界的例子

包括现实世界的例子和案例研究来说明您的观点并提供您的建议有效性的证据，并强调可靠的来源。 朱莉娅的故事 包括现实世界的例子和案例研究来说明 AI 在 B2B 营销中的好处，这强化了她的观点并为 AI 工具在推动业务成果方面的有效性提供了具体证据。





5.清晰的解释和结构

通过简化解释和逻辑组织内容，使复杂的主题变得容易理解。Anton Muravyev 在“ 释放SEO的力量 “通过分解单位经济学和 SEO 等概念。同样，在“ 联盟营销产品热潮 ”，作者清晰地介绍了联盟营销的各个方面，提高了可读性并方便读者导航。





6.数据驱动方法

提供统计数据和数据点来支持你的主张。 联盟营销产品热潮 ，这些数字增加了内容的可信度，并帮助读者了解当前环境下联盟营销的规模和重要性。





7.提供可行的建议

提供切实的资源和可行的建议将使您的故事从理论变为实用。 朱莉娅·科迪诺娃的故事 例如，建议根据受众偏好优先考虑社交媒体平台，利用用户生成的内容来保证真实性，并与合作伙伴合作以扩大影响力和资源。









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