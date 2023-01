Link Building: usando táticas eficazes para aumentar seu tráfego

Uma estratégia eficaz de construção de links irá mantê-lo um passo à frente da multidão, desde que você não esteja usando táticas de chapéu preto. Embora a maioria dos proprietários de sites ignore essa técnica, os relatórios ainda revelam que 35% dos clientes gastam $ 1.000 por mês (ou menos) em construção de links! Isso mostra quanto valor alguns profissionais de marketing atribuem aos backlinks. Um projeto, se executado com sucesso, pode gerar um faturamento incrível dentro de um cronograma definido. Em teoria, no entanto, isso parece fácil, mas, na realidade, pode virar todo o seu plano de marketing de cabeça para baixo, se você não fizer isso da maneira certa. Em um relatório de 2019 do tribunal de SEO, 65% dos profissionais de marketing afirmam que o link building é a tática de SEO mais difícil de concluir. Considerando suas etapas esmagadoras, a maioria dos profissionais de marketing simplesmente o evita, enquanto se esforça mais em outras estratégias "mais fáceis".

Isso mostra quanto valor alguns profissionais de marketing atribuem aos backlinks. Um projeto, se executado com sucesso, pode gerar um faturamento incrível dentro de um cronograma definido.





Uma estratégia de construção de links pode virar todo o seu plano de marketing de cabeça para baixo se você não fizer isso da maneira certa. Em um relatório de 2019 do tribunal de SEO , 65% dos profissionais de marketing afirmam que o link building é a tática de SEO mais difícil de ser concluída. Considerando suas etapas esmagadoras, a maioria dos profissionais de marketing simplesmente o evita, enquanto se esforça mais em outras estratégias "mais fáceis".





No entanto, ainda é indiscutivelmente uma das maneiras mais rápidas de direcionar tráfego e aumentar sua classificação no SERP. Mas você precisa fazer um esforço extra para vencer o mercado altamente saturado.





Link Building é uma coisa?

Se você é completamente novo no link building, pode não entender o resto deste post. Então, aqui está uma definição simples da SEMrush :





"Link building é a prática de adquirir links para seu site de outros sites."





É uma boa maneira de receber recompensas (backlinks) dos proprietários de sites por criar conteúdo de alta qualidade que atenda à intenção de pesquisa.





Cada pedaço de conteúdo que você cria merece tráfego suficiente para conversões. Então, em meio a outras formas de gerar esse tráfego (redes sociais, e-mails, anúncios, etc), o link building parece ser uma das formas mais rápidas de promover suas páginas principais e ganhar autoridade. Mas, antes de dar o primeiro passo, você precisa ter certeza de que o conteúdo que está tentando promover é sólido.





Qual conteúdo deve ser usado para Link Building?

O conteúdo é o centro de todas as campanhas de criação de links, caso contrário, para quais sites esses links estão vinculados?





Você não pode usar todas as formas de conteúdo para criar backlinks. Os profissionais de marketing estão procurando peças que agreguem valor ao seu site, então você precisa saber quais são essas peças valiosas e como usá-las para atrair visitantes.





Com esses 4 tipos de conteúdo, você pode criar conteúdo digno de link que pode até buscar backlinks naturalmente.





conteúdo visual Vídeos Dados originais Guias detalhados









1. Conteúdo visual

O conteúdo visual ajuda no reconhecimento da marca e pode auxiliar na geração de leads. É tão importante que, em 2018, cerca de 68% dos profissionais de marketing enviaram relatórios com um plano para aumentar o uso de recursos visuais em suas campanhas de marketing. Tendências como essas indicam a força dos recursos visuais sobre os textos simples.





Parte do conteúdo visual inclui

Infográficos

Fluxograma

Ilustrações

Gif

Imagens

Desenho animado

Fotografia





Um estudo surpreendente de uma coleção de estatísticas da Hubspot revela que o design e o conteúdo visual são o maior desafio para 23,7% dos profissionais de marketing de conteúdo! Isso mostra que muitos profissionais de marketing acham difícil criar conteúdo visual original e, portanto, o ignoram.





No entanto, eles sempre podem evitar o estresse usando recursos visuais de fontes de terceiros e vinculando-os facilmente. Com isso em vista, você pode criar seus infográficos, fluxogramas, imagens e capturas de tela, indicando um levantamento de dados, guia passo a passo, gráfico ou qualquer outro conteúdo útil.





Quando os blogueiros os identificam, eles ficam felizes em pegá-los e criar um link para você.





2. Vídeos

Isso também pode ser visto como um subconjunto de conteúdo visual. Os vídeos são mais originais e não podem ser facilmente duplicados. Você pode criar conteúdo como vídeos do YouTube, webinars, entrevistas, etc.





Com as informações compartilhadas nos vídeos, alguns sites podem pegar uma coisa ou duas, que eles ficariam felizes em adicionar aos seus blogs. Eles sempre podem se referir a pontos importantes, citações, dicas etc. e, claro, um link para você.





3. Dados originais

Na maioria das vezes, os profissionais de marketing precisarão trabalhar com dados realistas, em vez de teorias. Eles aumentam a autoridade e a experiência em qualquer assunto. Conteúdos como esses incluem,

trabalhos de pesquisa

Estatisticas

Estudos de caso

Papéis brancos

Relatórios e pesquisas

enquetes





Nem todo profissional de marketing tem recursos ou tempo para realizar pesquisas, fazer pesquisas ou escrever estudos de caso. Esta pode ser uma oportunidade para você mostrar como algo funciona na vida real.





Os escritores sempre irão linkar de volta para sua fonte, visto que contém dados valiosos e úteis que irão enriquecer seu conteúdo. Fery Kaszoni, da Search Intelligence , usou essa estratégia para obter um aumento de 100% no tráfego orgânico.





4. Guias detalhados

Brian Dean , do Backlinko, compartilhou como certa vez recebeu muitos e-mails de pessoas que precisavam de conselhos sobre pesquisa de palavras-chave. Para resolver isso, ele decidiu criar um "Guia Definitivo" que responde a maioria de suas perguntas.





Muitos profissionais de marketing que não tinham tempo ou recursos para criar um, tiveram que criar um link para seu guia. Você pode fazer o mesmo para qualquer um de seus tópicos favoritos que possam estar em alta demanda.





Os sites que precisam de informações detalhadas sobre esse assunto podem pegar seu guia e criar um link para você. Essas informações podem ser guias de instruções, revisões, projetos, listas de "melhores" etc.





Link Building Outreach: Compartilhando as novidades!

Conteúdo de alta qualidade atrairá leitores e aumentará seu engajamento – sem dúvida. No entanto, sua visibilidade pode não passar do bazilhão de conteúdo que inunda o espaço da Internet, se você apenas publicar e abandonar o conteúdo.





Se você leva a sério a criação de backlinks, não espera que os sites o encontrem - não importa o quão atraente seja o blog ou a página inicial. Você terá que entrar em contato com os clientes em potencial e solicitar um espaço em seu site onde possa adicionar seu link. Esse é o conceito de Link Building Outreach.





Daisy Sawyer , a executiva de campanha da Seeker, coloca desta forma:





"A divulgação é, em sua essência, a comunicação. É o processo muito literal de chegar a alguém e dizer-lhe algo grande e, finalmente, induzi-lo a fazer algo com essa informação: compartilhá-lo, escrever sobre isso ou criar um link para ele.

“Outreach é identificar um fato ou dado e criar uma história interessante a partir dele. A divulgação bem-sucedida acontece quando você cria algo criativo, único e interessante e o divulga para as pessoas certas. Parece simples – mas você tem que acertar!”





Você pode realizar uma divulgação por meio de e-mails, relações públicas, marketing de influenciadores, mídia social etc.





Uma visão cuidadosa de uma análise publicada pela Authority Hacker revelou que eles ganharam 4.306 backlinks de 4.244 domínios de referência em 3 anos! Eles atingiram essa marca após um grande alcance, enviando mais de 630.000 e-mails para 152.000 proprietários de sites - em 78 campanhas!





Este é um exemplo típico de um projeto de longo prazo que rendeu resultados massivos!





Quais táticas eficazes você pode usar para criar links?





As campanhas de criação de links podem arruinar sua estratégia de marketing se você não adotar um sistema funcional – novamente, isso não inclui táticas de black hat.





Existem técnicas eficazes que você pode empregar para ajudá-lo a gerar mais backlinks sem ter que sempre apresentar clientes em potencial aleatórios que não precisam de seus links. De acordo com a User, apenas 8,5% dos e-mails de cold outreach para link building geram resultados, principalmente quando não são personalizados.





A estratégia de e-mail frio não está morta, mas o mercado altamente saturado agora produz mais spammers, dificultando a construção de confiança.





No entanto, você ainda pode realizar suas campanhas de link building com outras abordagens táticas como essas,





postagem de convidado Recuperação de link Consertando links quebrados relações públicas digitais





1. Postagem de convidado

Isso é simplesmente publicar seu conteúdo em outros sites como um "convidado". É uma estratégia eficaz, pois você pode maximizar a oportunidade de incluir links para seu site.





Embora essa tática seja eficaz, os profissionais de marketing abusaram dela inundando a Internet com conteúdo de baixa qualidade e links de spam. Sua automação dificultou que o conteúdo original produzisse os resultados certos.





Matt Cutts , o ex-chefe da equipe de spam do Google, fez comentários impressionantes em 2014 sobre guest blogging. No artigo, ele disse,





"... porque ao longo do tempo tornou-se uma prática cada vez mais spam, e se você está fazendo muitos guest blogging, então você está saindo com péssimas companhias.

Antigamente, o guest blogging costumava ser uma coisa respeitável, assim como conseguir que um autor respeitado e cobiçado escrevesse a introdução do seu livro. Não é mais assim."









Depois disso, a maioria dos sites de publicação pode não aceitar facilmente propostas de blogueiros convidados por medo de spam e enfrentar as penalidades do Google.





Além disso, é caro porque você teria que contratar escritores especializados para fornecer conteúdo de alta qualidade. E você não terá uma campanha de criação de links eficaz com apenas uma postagem de convidado.





Dito isto, o guest blogging ainda é uma maneira eficiente de construir links. A pesquisa mostra que 60% dos blogs escrevem de 1 a 5 guest posts por mês, indicando sua relevância na construção de links e no aumento da autoridade. Embora você não deva confiar apenas nessa tática para obter um sucesso maciço.





2. Recuperação de links

Isso é simplesmente recuperar links perdidos. Você pode ter recursos em vários sites, mas eles não direcionam tráfego nem têm valor de SEO, então você precisa recuperá-los. Alguns cenários incluem,





Visuais solitários

Alguns sites podem ter usado seu conteúdo visual sem atribuição. Em vez de se sentir mal, veja isso como uma oportunidade de ganhar um link em troca.





O que você deveria fazer?





Basta entrar em contato com os webmasters, informando-os de que você possui os direitos sobre a imagem e que ficaria feliz se eles dessem os créditos com um link para seu site. Nenhum profissional de marketing sincero ignorará um pedido tão educado.





Se você está preocupado em encontrar sites que usam suas imagens, pode usar o recurso de pesquisa reversa de imagens do Google .





Links quebrados

Se você executar uma auditoria no site, descobrirá que algumas páginas do seu site estão quebradas e não existem mais. Se você ainda tiver links para essas páginas, fará com que os leitores se deparem com becos sem saída em seu site.





Isso também pode afetar suas classificações de SEO. No entanto, você sempre pode enviar um e-mail aos webmasters, solicitando uma mudança de links. Se isso não for possível, você pode redirecionar facilmente esses links para páginas funcionais.





Para identificar esses links quebrados em seu site, use ferramentas como Moz Link Explorer , AHrefs , SEMrush , etc.





Menções solitárias

Às vezes, os sites podem fazer uma revisão, lista "best of", etc., e mencionar você (ou sua marca) na postagem, sem adicionar um link para seu site. Esta também é uma pequena oportunidade de gentilmente enviar um e-mail para eles, pedindo um backlink.





3. Consertando links quebrados

Essa abordagem tática é um pouco semelhante à recuperação de link. Envolve procurar links inexistentes em sites e encontrar maneiras de corrigi-los.





Como diz Fractl ,





"A construção de links quebrados é uma técnica baseada na prática de encontrar 'links quebrados' em sites e entrar em contato com os webmasters para receber um backlink do link quebrado identificado."





Woorank , após um estudo em 2018, relatou que 12,2% dos backlinks enviam usuários para uma página que retorna um status 404 – esses links estavam quebrados ou ausentes.









Se você perceber que seus concorrentes têm links quebrados, você pode tirar proveito disso fazendo o seguinte.

Verifique os sites com links para seus concorrentes (talvez seja necessário compilar aqueles com um DA ou PageRank mais alto)

Execute uma auditoria de backlink com SEMrush ou AHrefs para analisar os links quebrados

Reúna seus dados gerais: links quebrados, seus novos links, webmasters e suas informações de contato, etc.

Faça uma divulgação. Envie um e-mail aos webmasters, explicando os erros encontrados (inclua capturas de tela relevantes, se possível) e apresente seus links funcionais para ajudá-los a fazer as alterações necessárias.





Se você estiver usando essa estratégia, pode ser necessário personalizar seus e-mails para que os webmasters o separem dos outros spammers e vejam a necessidade de considerar sua solicitação.





relações públicas digitais

A criação de links de relações públicas digitais é uma das abordagens táticas mais eficazes para ganhar backlinks. A estratégia envolve o uso de técnicas de relações públicas, como relações com a mídia e comunicados de imprensa para construir links.









Em termos práticos, envolve,

Criar um artigo sobre seu setor (principalmente histórias de tendências) OU compartilhar uma descoberta/estudo

Encontrar publicações e jornalistas relevantes

Enviando e-mails, encorajando-os a cobrir sua história ou pesquisa e linkando de volta para você

Acompanhá-los para garantir que cada etapa esteja no lugar





Fery Kaszoni, no LinkedIn , compartilhou como ele gerou mais de 20 backlinks para um site de jogos, em uma única campanha de relações públicas.





Aqui está como ele fez isso…

Ele pegou um estudo sobre personagens de jogos (Mario, Pac man, Max Payne, etc.) e seu suposto salário na vida real

Compilou mais de 50 personagens de vídeo mais populares e seus empregos

Escreveu um comunicado de imprensa sobre suas descobertas

Entrei em contato com centenas de jornalistas relevantes na indústria de jogos e tecnologia

Grandes publicações pegaram a história

Links fluíram!





Os jornalistas estão sempre em todos os setores, esperando por um comunicado de imprensa ou "a grande notícia". Eles ficariam felizes em publicar suas descobertas porque você economizou horas e dias de pesquisa.





Como diz Fery,





"Os jornalistas têm uma meta diária enorme e, com nossas histórias, eles podem simplesmente copiar e colar os fatos já escritos em seus artigos, o que é de grande ajuda para eles."









O PR digital é muito mais fácil se você gosta de pesquisar, ficar atualizado com as notícias e fazer de tudo para acompanhar as tendências





Conclusão: Link building vale a pena?

A partir de estudos de caso e pesquisas, uma abordagem cuidadosa e adequada para campanhas de criação de links produzirá um aumento incrível na taxa de rotatividade. É um dos fatores de classificação de SEO mais importantes, que comprovadamente aumenta o tráfego e a classificação da SERP.





Além de direcionar o tráfego para você, o link building aumenta a autoridade e a confiança do seu site. É uma boa notícia saber que as pessoas adoram seu recurso e ficam felizes em adicioná-lo a seus sites — isso mostra que você está fazendo a coisa certa.





Por mais que não seja fácil executar uma campanha eficaz com um orçamento muito baixo, ainda é importante criar um conteúdo de qualidade que atenda à intenção de pesquisa. Dessa forma, você pode ter profissionais de marketing que voluntariamente farão um link para você, sem esperar por e-mails de divulgação.