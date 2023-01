Création de liens : utiliser des tactiques efficaces pour augmenter votre trafic

Une stratégie de création de liens efficace vous gardera une longueur d'avance sur la foule, tant que vous n'utilisez pas de tactiques de chapeau noir. Bien que la plupart des propriétaires de sites Web ignorent cette technique, les rapports révèlent toujours que 35 % des clients dépenseront 1 000 $ par mois (ou moins) pour leur création de liens ! Cela montre la valeur que certains spécialistes du marketing accordent aux backlinks. Un projet, s'il est mené à bien, peut vous rapporter un chiffre d'affaires incroyable dans un délai défini. En théorie, cependant, cela semble facile, mais en réalité, cela peut bouleverser tout votre plan marketing si vous ne le faites pas correctement. Dans un rapport de 2019 du tribunal SEO, 65% des spécialistes du marketing affirment que la création de liens est la tactique SEO la plus difficile à réaliser. Compte tenu de ses étapes écrasantes, la plupart des spécialistes du marketing l'évitent simplement, tout en mettant plus d'efforts dans d'autres stratégies "plus faciles".

LEARN MORE ABOUT @JOSHUAAGABA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @JOSHUAAGABA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Une stratégie de création de liens efficace vous gardera une longueur d'avance sur la foule, tant que vous n'utilisez pas de tactiques de chapeau noir. Bien que la plupart des propriétaires de sites Web ignorent cette technique, les rapports révèlent toujours que 35 % des clients dépenseront 1 000 $ par mois (ou moins) pour leur création de liens !





Cela montre la valeur que certains spécialistes du marketing accordent aux backlinks. Un projet, s'il est mené à bien, peut vous rapporter un chiffre d'affaires incroyable dans un délai défini.





Une stratégie de création de liens peut bouleverser tout votre plan marketing si vous ne le faites pas correctement. Dans un rapport de 2019 du tribunal du référencement , 65 % des spécialistes du marketing affirment que la création de liens est la tactique de référencement la plus difficile à réaliser. Compte tenu de ses étapes écrasantes, la plupart des spécialistes du marketing l'évitent simplement, tout en mettant plus d'efforts dans d'autres stratégies "plus faciles".





Néanmoins, c'est toujours incontestablement l'un des moyens les plus rapides de générer du trafic et d'améliorer votre classement sur SERP. Mais vous devez faire des efforts supplémentaires pour battre le marché très saturé.





La création de liens est-elle une chose ?

Si vous êtes complètement nouveau dans la création de liens, vous ne comprendrez peut-être pas le reste de cet article. Alors, voici une définition simple par SEMrush :





"La création de liens est la pratique consistant à acquérir des liens vers votre site Web à partir d'autres sites Web."





C'est un bon moyen de recevoir des récompenses (backlinks) de la part des propriétaires de sites pour avoir créé un contenu de haute qualité qui répond à l'intention de recherche.





Source des images





Chaque élément de contenu que vous créez mérite suffisamment de trafic pour les conversions. Ainsi, parmi d'autres moyens de générer ce trafic (réseaux sociaux, e-mails, publicités, etc.), la création de liens semble être l'un des moyens les plus rapides de promouvoir vos pages principales et de gagner en autorité. Mais, avant de faire votre premier pas, vous devez vous assurer que le contenu que vous essayez de promouvoir est solide.





Quel contenu doit être utilisé pour le Link Building ?

Le contenu est la plaque tournante de chaque campagne de création de liens, sinon, à quoi ces sites renvoient-ils ?





Vous ne pouvez pas utiliser toutes les formes de contenu pour créer des backlinks. Les spécialistes du marketing recherchent des éléments qui ajouteront de la valeur à leur site. Vous devez donc savoir quels sont ces éléments précieux et comment les utiliser pour attirer des visiteurs.





Avec ces 4 types de contenu, vous pouvez créer un contenu digne d'un lien qui peut même vous récupérer naturellement des backlinks.





Contenu visuel Vidéos Données d'origine Guides détaillés









1. Contenu visuel

Le contenu visuel aide à la reconnaissance de la marque et peut aider à la génération de prospects. C'est tellement important qu'en 2018, environ 68% des spécialistes du marketing ont fourni des rapports avec un plan pour augmenter l'utilisation des visuels dans leurs campagnes marketing. Des tendances comme celles-ci indiquent la force des visuels par rapport aux textes bruts.





Une partie du contenu visuel comprend

Infographie

Organigramme

Illustrations

GIF

Images

Dessin animé

La photographie





Une étude surprenante à partir d'une collection de statistiques de Hubspot révèle que la conception et le contenu visuel sont le plus grand défi pour 23,7 % des spécialistes du marketing de contenu ! Cela montre que de nombreux spécialistes du marketing ont du mal à créer du contenu visuel original, c'est pourquoi ils l'ignorent.





Cependant, ils peuvent toujours éviter le stress en utilisant des visuels provenant de sources tierces et en les renvoyant facilement. Dans cette optique, vous pouvez créer vos infographies, organigrammes, images et captures d'écran, indiquant une enquête de données, un guide étape par étape, un graphique ou tout autre contenu utile.





Lorsque les blogueurs les repèrent, ils seront ravis de les récupérer et de les renvoyer vers vous.





2. Vidéos

Cela peut également être considéré comme un sous-ensemble de contenu visuel. Les vidéos sont plus originales et ne peuvent pas être facilement dupliquées. Vous pouvez créer du contenu comme des vidéos YouTube, des webinaires, des interviews, etc.





Avec les informations partagées dans les vidéos, certains sites peuvent récupérer une chose ou deux, qu'ils seraient heureux d'ajouter à leurs blogs. Ils peuvent toujours faire référence à des points saillants, des citations, des conseils, etc., et bien sûr, un lien vers vous.





3. Données d'origine

La plupart du temps, les spécialistes du marketing devront travailler avec des données réalistes, par opposition aux théories. Ils renforcent l'autorité et l'expertise dans n'importe quel sujet. Le contenu comme ceux-ci comprend,

Travaux de recherche

Statistiques

Études de cas

papiers blanc

Rapports et sondages

Les sondages





Tous les spécialistes du marketing n'ont pas les ressources ou le temps de mener des enquêtes, de faire des recherches ou de rédiger des études de cas. Cela pourrait être l'occasion pour vous de montrer comment quelque chose fonctionne dans la vraie vie.





Les écrivains renverront toujours à votre source, car elle contient des données précieuses et utiles qui enrichiront leur contenu. Fery Kaszoni, de Search Intelligence , a utilisé cette stratégie pour augmenter de 100 % le trafic organique.





4. Guides détaillés

Brian Dean , de Backlinko, a partagé comment il recevait autrefois trop d'e-mails de personnes qui avaient besoin de conseils de recherche de mots clés. Pour résoudre ce problème, il a décidé de créer un "Guide ultime" qui répond à la plupart de leurs questions.





De nombreux spécialistes du marketing qui n'avaient ni le temps ni les ressources pour en créer un, ont dû se référer à son guide. Vous pouvez faire de même pour n'importe lequel de vos sujets préférés qui peuvent être très demandés.





Les sites qui ont besoin d'informations détaillées sur un tel sujet peuvent récupérer votre guide et créer un lien vers vous. Ces informations peuvent être des guides pratiques, des critiques, des plans, des listes "best of", etc.





Link Building Outreach : Partager l'actualité !

Un contenu de haute qualité attirera les lecteurs et stimulera votre engagement, sans aucun doute. Cependant, votre visibilité peut ne pas dépasser le bajillion de contenu qui inonde l'espace Internet, si vous publiez et abandonnez simplement le contenu.





Si vous êtes sérieux au sujet de la création de backlinks, vous n'attendez pas que les sites vous trouvent, peu importe l'attrait du blog ou de la page d'accueil. Vous devrez contacter les prospects et demander un espace sur leur site où vous pourrez ajouter votre lien. C'est le concept de Link Building Outreach.





Source des images





Daisy Sawyer , la directrice de campagne de Seeker, le dit ainsi :





"La sensibilisation est, à la base, la communication. C'est le processus très littéral de tendre la main à quelqu'un et de lui dire quelque chose de grand et, finalement, de l'inciter à faire quelque chose avec cette information : partagez-la, écrivez à son sujet ou créez un lien vers elle.

«La sensibilisation consiste à identifier un fait ou une donnée et à en faire une histoire intéressante. Une sensibilisation réussie se produit lorsque vous créez quelque chose de créatif, unique et digne d'intérêt et que vous le diffusez aux bonnes personnes. Cela semble simple, mais vous devez bien faire les choses ! »





Vous pouvez effectuer une sensibilisation par e-mails, relations publiques, marketing d'influence, médias sociaux, etc.





Un aperçu minutieux d'une analyse publiée par Authority Hacker a révélé qu'ils avaient gagné 4 306 backlinks à partir de 4 244 domaines référents sur 3 ans ! Ils ont atteint ce cap après une campagne de sensibilisation massive en envoyant plus de 630 000 e-mails à 152 000 propriétaires de sites Web, en 78 campagnes !





C'est un exemple typique d'un projet à long terme qui a donné des résultats massifs !





Quelles tactiques efficaces pouvez-vous utiliser pour créer des liens ?





Les campagnes de création de liens peuvent ruiner votre stratégie marketing si vous n'adoptez pas un système fonctionnel - encore une fois, cela n'inclut pas les tactiques de chapeau noir.





Il existe des techniques efficaces que vous pouvez utiliser pour vous aider à générer plus de backlinks sans avoir à toujours lancer à froid des prospects aléatoires qui n'ont pas besoin de vos liens. Selon User, seuls 8,5 % des e-mails de communication à froid pour la création de liens génèrent des résultats, en particulier lorsqu'ils ne sont pas personnalisés.





La stratégie d'e-mailing à froid n'est pas morte, mais le marché hautement saturé produit désormais plus de spammeurs, ce qui rend difficile l'instauration d'un climat de confiance.





Néanmoins, vous pouvez toujours mener vos campagnes de création de liens avec d'autres approches tactiques telles que celles-ci,





Publication d'invités Récupération de lien Réparer les liens brisés RP numérique





1. Publication d'invités

Il s'agit simplement de publier votre contenu sur d'autres sites Web en tant qu'"invité". C'est une stratégie efficace car vous pourriez maximiser la possibilité d'inclure des liens vers votre site.





Bien que cette tactique soit efficace, les spécialistes du marketing en ont abusé en inondant Internet de contenus de mauvaise qualité et de liens spam. Son automatisation a rendu difficile pour le contenu original de produire les bons résultats.





Matt Cutts , l'ancien responsable de l'équipe Google Webspam a fait des commentaires frappants en 2014 sur les blogs invités. Dans l'article, dit-il,





"... parce qu'avec le temps, c'est devenu une pratique de plus en plus spammée, et si vous faites beaucoup de blogs invités, vous traînez avec de très mauvaises compagnies.

À l'époque, les blogs invités étaient une chose respectable, un peu comme demander à un auteur respecté et convoité d'écrire l'introduction de votre livre. Ce n'est plus comme ça."









Source des images





Suite à cela, la plupart des sites de publication peuvent ne pas accepter facilement les propositions des blogueurs invités par peur du spam et des sanctions de Google.





En plus de cela, cela coûte cher car vous devrez embaucher des rédacteurs experts pour vous fournir un contenu de haute qualité. Et vous n'allez pas avoir une campagne de création de liens efficace avec un seul article invité.





Cela étant dit, les blogs invités restent un moyen efficace de créer des liens. Les recherches montrent que 60% des blogs écrivent 1 à 5 articles d'invités par mois, ce qui indique sa pertinence dans la création de liens et le renforcement de l'autorité. Cependant, vous ne devriez pas compter uniquement sur cette tactique pour un succès massif.





2. Récupération de lien

Il s'agit simplement de récupérer des liens perdus. Vous pouvez avoir des ressources sur plusieurs sites mais elles ne génèrent pas de trafic ni n'ont de valeur SEO, vous devez donc les récupérer. Certains scénarios incluent,





Visuels solitaires

Certains sites Web peuvent avoir utilisé votre contenu visuel sans attribution. Au lieu de vous sentir mal, voyez-le comme une opportunité de gagner un lien en retour.





Que devrais tu faire?





Contactez simplement les webmasters, informez-les que vous détenez les droits sur l'image et que vous seriez heureux s'ils donnent des crédits en renvoyant vers votre site. Aucun commerçant sincère n'ignorera une demande aussi polie.





Si vous craignez de trouver des sites qui utilisent vos images, vous pouvez utiliser la fonction de recherche inversée d'images de Google .





Liens brisés

Si vous exécutez un audit de site, vous découvrirez que certaines pages de votre site sont cassées et n'existent plus. Si vous avez encore des liens vers ces pages, vous faites bousculer les lecteurs dans des impasses sur votre site.





Cela peut également affecter votre classement SEO. Néanmoins, vous pouvez toujours envoyer un e-mail aux webmasters, demandant un changement de liens. Si cela n'est pas possible, vous pouvez facilement rediriger ces liens vers des pages fonctionnelles.





Pour repérer ces liens brisés sur votre site, utilisez des outils comme Moz Link Explorer , AHrefs , SEMrush , etc.





Mentions solitaires

Parfois, les sites peuvent faire une critique, une liste "best of", etc., et vous mentionner (ou votre marque) dans le message, sans ajouter de lien vers votre site Web. C'est aussi une petite occasion de leur envoyer gentiment un mail en leur demandant un backlink.





3. Réparer les liens brisés

Cette approche tactique est un peu similaire à la récupération de liens. Cela implique de rechercher des liens inexistants sur des sites Web et de trouver des moyens de les réparer.





Comme le dit Fractl ,





"La construction de liens brisés est une technique basée sur la pratique consistant à trouver des" liens brisés "sur des sites Web et à contacter les webmasters pour recevoir un lien retour à partir du lien brisé identifié."





Woorank , après une étude en 2018, a rapporté que 12,2% des backlinks renvoyaient les utilisateurs vers une page qui renvoie un statut 404 - ces liens étaient soit cassés, soit manquants.









Source des images





Si vous remarquez que vos concurrents ont des liens rompus, vous pouvez en profiter en procédant comme suit.

Consultez les sites Web qui renvoient à vos concurrents (vous devrez peut-être compiler ceux avec un DA ou un PageRank plus élevé)

Exécutez un audit de backlink avec SEMrush ou AHrefs pour analyser les liens brisés

Rassemblez vos données globales : liens brisés, vos nouveaux liens, les webmasters et leurs coordonnées, etc.

Mener une sensibilisation. Envoyez un e-mail aux webmasters en expliquant les erreurs que vous avez trouvées (incluez si possible des captures d'écran pertinentes) et présentez vos liens fonctionnels pour les aider à apporter les modifications nécessaires.





Si vous utilisez cette stratégie, vous devrez peut-être personnaliser vos e-mails pour que les webmasters vous séparent des autres spammeurs et voient un besoin de considérer votre demande.





RP numérique

La création de liens RP numériques est l'une des approches tactiques les plus efficaces pour gagner des backlinks. La stratégie consiste à utiliser des techniques de relations publiques telles que les relations avec les médias et les communiqués de presse pour créer des liens.









Source des images





Concrètement, cela implique,

Créer un article autour de votre industrie (principalement des histoires tendance) OU Partager une découverte/étude

Trouver des publications et des journalistes pertinents

Envoyer des e-mails, les encourager à couvrir votre histoire ou vos recherches et à créer un lien vers vous

Les suivre pour s'assurer que chaque étape est en place





Fery Kaszoni, sur LinkedIn , a partagé comment il a généré plus de 20 backlinks vers un site de jeux, en une seule campagne de relations publiques.





Voici comment il a fait…

Il a ramassé une étude sur les personnages de jeu (Mario, Pac man, Max Payne, etc.) et leur salaire supposé dans la vraie vie

Compilé plus de 50 personnages vidéo les plus populaires et leurs emplois

Rédaction d'un communiqué de presse sur leurs découvertes

Contacté des centaines de journalistes pertinents dans l'industrie du jeu et de la technologie

De grandes publications ont repris l'histoire

Les liens ont afflué !





Les journalistes sont toujours installés dans chaque industrie, attendant un communiqué de presse ou "la grande nouvelle". Ils seraient heureux de publier vos découvertes car vous leur avez épargné des heures et des jours de recherche.





Comme le dit Fery,





"Les journalistes ont une cible quotidienne massive, et avec nos histoires, ils peuvent simplement copier-coller les faits déjà écrits dans leur article, ce qui leur est d'une grande aide."









Source des images





Les relations publiques numériques sont beaucoup plus faciles si vous aimez faire des recherches, vous tenir au courant de l'actualité et tout faire pour suivre les tendances.





Conclusion : la création de liens en vaut-elle la peine ?

À partir d'études de cas et d'enquêtes, une approche prudente et appropriée des campagnes de création de liens entraînera une augmentation incroyable du taux de rotation. C'est l'un des facteurs de classement SEO les plus importants qui a fait ses preuves pour augmenter le trafic et le classement SERP.





En plus de générer du trafic vers vous, la création de liens renforce l'autorité et la confiance de votre site. C'est une bonne nouvelle de savoir que les gens aiment votre ressource et sont heureux de l'ajouter à leurs sites, cela montre que vous faites ce qu'il faut.





Même s'il n'est pas facile de mener une campagne efficace avec un très petit budget, il est toujours important de créer un contenu de qualité qui réponde à l'intention de recherche. De cette façon, vous pouvez avoir des spécialistes du marketing qui vous renverront volontiers, sans attendre les e-mails.