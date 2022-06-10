链接建设：使用有效的策略来增加您的流量

只要您不使用黑帽策略，有效的链接建设策略将使您领先一步。尽管大多数网站所有者忽略了这种技术，但报告仍然显示 35% 的客户每月将花费 1000 美元（或更少）用于他们的链接建设！ 这显示了一些营销人员对反向链接的重视程度。一个项目，如果成功执行，可以在规定的时间内为您带来令人难以置信的营业额。 然而，从理论上讲，这听起来很容易，但实际上，如果您没有以正确的方式进行操作，它可能会颠覆您的整个营销计划。在 SEO 法庭 2019 年的一份报告中，65% 的营销人员确认链接建设是最难完成的 SEO 策略。考虑到其压倒性的步骤，大多数营销人员只是避免使用它，同时将更多精力放在其他“更简单”的策略上。





只要您不使用黑帽策略，有效的链接建设策略将使您领先一步。尽管大多数网站所有者忽略了这种技术，但报告仍然显示35% 的客户每月将花费 1000 美元（或更少）用于他们的链接建设！





这显示了一些营销人员对反向链接的重视程度。一个项目，如果成功执行，可以在规定的时间内为您带来令人难以置信的营业额。





如果您没有以正确的方式进行链接构建策略，则可能会颠倒您的整个营销计划。在SEO 法庭2019 年的一份报告中，65% 的营销人员确认链接建设是最难完成的 SEO 策略。考虑到其压倒性的步骤，大多数营销人员只是避免使用它，同时将更多精力放在其他“更简单”的策略上。





尽管如此，它仍然毫无疑问是增加流量和提高 SERP 排名的最快方法之一。但是你必须付出额外的努力才能击败高度饱和的市场。





链接建设是一回事吗？

如果您对链接构建完全陌生，您可能无法理解本文的其余部分。所以，这是SEMrush的一个简单定义：





“链接建设是从其他网站获取指向您网站的链接的做法。”





这是从网站所有者那里获得奖励（反向链接）以创建满足搜索意图的高质量内容的好方法。





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您创建的每一点内容都应该获得足够的流量来进行转化。因此，在其他产生这种流量的方式（社交媒体、电子邮件、广告等）中，链接构建似乎是推广核心页面和获得权威的最快方式之一。但是，在您迈出第一步之前，您需要确保您要推广的内容是可靠的。





链接建设应该使用哪些内容？

内容是每个链接建设活动的中心，否则，这些网站链接到什么？





您不能使用每种形式的内容来构建反向链接。营销人员正在寻找可以为其网站增加价值的作品，因此您必须知道这些有价值的作品是什么以及如何使用它们来吸引访问者。





使用这 4 种内容类型，您可以创建值得链接的内容，甚至可以自然地获取反向链接。





视觉内容 视频 原始数据 深入指南









1.视觉内容

视觉内容有助于品牌识别，并有助于产生潜在客户。这一点非常重要，以至于在 2018 年，大约68% 的营销人员在报告中计划在营销活动中增加视觉效果的使用。像这样的趋势表明视觉效果优于纯文本。





一些视觉内容包括

信息图表

流程图

插图

动图

图片

卡通片

摄影





Hubspot的一项统计数据令人惊讶的研究表明，设计和视觉内容是 23.7% 的内容营销人员面临的最大挑战！这表明许多营销人员发现很难创建原创视觉内容，因此他们忽略了它。





但是，他们总是可以通过使用来自第三方来源的视觉效果并轻松链接回它们来减轻压力。考虑到这一点，您可以创建信息图表、流程图、图像和屏幕截图，指示数据调查、分步指南、图表或任何其他有用的内容。





当博客作者发现这些时，他们会很高兴将它们捡起来并链接回您。





2. 视频

这也可以看作是视觉内容的一个子集。视频更具原创性，不能轻易复制。您可以创建 YouTube 视频、网络研讨会、采访等内容。





通过视频中共享的信息，一些网站可以挑选一两件事，他们很乐意将其添加到他们的博客中。他们总是可以参考要点、报价、提示等，当然，还可以链接回您。





3. 原始数据

大多数时候，营销人员需要使用真实的数据，而不是理论。他们提升了任何主题的权威和专业知识。此类内容包括，

研究工作

统计数据

实例探究

白皮书

报告和调查

民意调查





并非每个营销人员都有资源或时间进行调查、研究或撰写案例研究。这可能是您展示某些事物在现实生活中如何运作的机会。





作家将始终链接回您的来源，因为它包含有价值和有用的数据，可以丰富他们的内容。 Search Intelligence的 Fery Kaszoni 使用此策略将自然流量提高了 100%。





4. 深度指南

来自 Backlinko 的Brian Dean分享了他曾经收到过多来自需要关键字研究建议的人的电子邮件。为了解决这个问题，他决定创建一个“终极指南”来回答他们的大部分问题。





许多没有时间或资源来创建一个的营销人员不得不链接回他的指南。您可以对可能需求量很大的任何您喜欢的主题执行相同的操作。





需要有关此类主题的详细信息的站点可以获取您的指南并链接回您。这些信息可以是操作指南、评论、蓝图、“最佳”列表等。





链接建设外展：分享新闻！

毫无疑问，高质量的内容将吸引读者并提高您的参与度。但是，如果您只是发布并放弃内容，您的知名度可能无法超越互联网空间中充斥的大量内容。





如果您对建立反向链接很认真，那么无论博客或主页看起来多么有吸引力，您都不会等待网站找到您。您必须联系潜在客户并在他们的网站上申请一个可以添加链接的空间。这就是Link Building Outreach 的概念。





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Seeker 的竞选主管Daisy Sawyer是这样说的：





“外展的核心是沟通。这是一个非常直接的过程，即与某人联系并告诉他们一些很棒的事情，并最终促使他们利用这些信息做一些事情：分享它、写下它或链接到它。

“外展是查明一个事实或数据，并从中创造一个有趣的故事。当您创造出具有创造性、独特性和新闻价值的东西并将其传播给合适的人时，就会发生成功的外展活动。听起来很简单——但你必须做对！”





您可以通过电子邮件、公关、影响者营销、社交媒体等方式开展外展活动。





对权威黑客发布的分析的仔细分析显示，他们在 3 年内从 4,244 个引用域中获得了 4,306 个反向链接！他们通过向 152,000 名网站所有者发送超过 630,000 封电子邮件（在 78 个活动中）进行了大规模的外展活动，从而达到了这一目标！





这是一个长期项目取得巨大成果的典型例子！





您可以使用哪些有效的策略来建立链接？





如果您不采用有效的系统，链接建设活动可能会破坏您的营销策略——同样，这不包括黑帽策略。





您可以使用一些有效的技术来帮助您生成更多反向链接，而不必总是冷冷地推销不需要您链接的随机潜在客户。 根据用户的说法，只有 8.5% 的用于链接构建的冷外展电子邮件会产生结果——尤其是在它们没有个性化的情况下。





冷电子邮件策略并没有消失，但高度饱和的市场现在产生了更多的垃圾邮件发送者，使得建立信任变得困难。





尽管如此，您仍然可以使用其他战术方法进行链接建设活动，例如，





来宾发帖 链接回收 修复损坏的链接 数字公关





1. 来宾发帖

这只是作为“访客”在其他网站上发布您的内容。这是一种有效的策略，因为您可以最大限度地增加包含指向您网站的链接的机会。





尽管这种策略很有效，但营销人员滥用了它，在互联网上充斥着低质量的内容和垃圾链接。它的自动化使原始内容难以产生正确的结果。





谷歌网络垃圾邮件团队的前负责人马特·卡茨在 2014 年就访客博客发表了惊人的评论。他在文章中说，





“......因为随着时间的推移，它已经成为一种越来越多的垃圾邮件行为，如果你正在写很多客座博客，那么你就会和非常糟糕的公司一起出去玩。

过去，客座博客曾经是一件受人尊敬的事情，就像让一个令人垂涎的、受人尊敬的作者为你的书写介绍一样。现在不是那样了。”









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在此之后，大多数发布网站可能不会轻易接受来自客座博主的推销，因为他们害怕发送垃圾邮件并面临 Google 处罚。





除此之外，它的成本很高，因为您必须聘请专业作家才能为您提供高质量的内容。而且您不会仅通过一篇客座帖子进行有效的链接建设活动。





话虽如此，访客博客仍然是建立链接的有效方式。研究表明， 60% 的博客每月写 1-5 篇客座文章，这表明它在建立链接和提升权威方面具有相关性。虽然，你不应该仅仅依靠这种策略来取得巨大的成功。





2.链接回收

这只是回收丢失的链接。您可能在多个站点上拥有资源，但它们既不增加流量，也不具有任何 SEO 价值，因此您需要回收它们。一些场景包括，





孤独的视觉

某些网站可能在没有署名的情况下使用了您的视觉内容。与其感到难过，不如将其视为获得链接作为回报的机会。





你该怎么办？





只需联系网站管理员，告知他们您拥有图像的权利，并且如果他们通过链接回您的网站来给予信用，您会很高兴。没有任何真诚的营销人员会忽略这种礼貌的要求。





如果您担心找到使用您的图片的网站，您可以使用Google 反向图片搜索功能。





断开的链接

如果您运行站点审核，您会发现站点中的某些页面已损坏并且不再存在。如果您仍然有这些页面的链接，那么您会让读者在您的网站上遇到死胡同。





这也会影响您的 SEO 排名。尽管如此，您始终可以向网站管理员发送电子邮件，请求更改链接。如果这不可能，您可以轻松地将这些链接重定向到功能页面。





要在您的网站上发现这些损坏的链接，请使用Moz Link Explorer 、 AHrefs 、 SEMrush等工具。





孤独的提及

有时，网站可以进行评论、“最佳”列表等，并在帖子中提及您（或您的品牌），而无需添加指向您网站的链接。这也是一个向他们发送电子邮件的小机会，要求提供反向链接。





3.修复损坏的链接

这种战术方法有点类似于链接回收。它涉及在网站上寻找不存在的链接并找到修复它们的方法。





正如Fractl所说，





“建立断链是一种建立在网站上寻找‘断链’并联系网站管理员从已识别的断链中接收反向链接的技术。”





Woorank在 2018 年的一项研究后报告称，12.2% 的反向链接将用户引导至返回 404 状态的页面——这些链接要么损坏，要么丢失。









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如果您注意到您的竞争对手的链接断开，您可以通过执行以下操作来利用这一点。

查看链接回您的竞争对手的网站（您可能需要编译具有更高 DA 或 PageRank 的网站）

使用SEMrush或AHrefs运行反向链接审核以分析损坏的链接

整理您的整体数据：断开的链接、您的新链接、网站管理员及其联系信息等

开展外展活动。向网站管理员发送电子邮件，解释您发现的错误（如果可能，包括相关的屏幕截图），并提供您的功能链接以帮助他们进行必要的更改。





如果您使用此策略，您可能需要为网站管理员个性化您的电子邮件，以将您与其他垃圾邮件发送者区分开来，并看到需要考虑您的请求。





数字公关

数字公关链接建设是获得反向链接的最有效的战术方法之一。该策略涉及使用媒体关系和新闻稿等公共关系技术来建立链接。









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实际上，它涉及，

围绕您的行业撰写文章（主要是热门故事）或分享发现/研究

寻找相关出版物和记者

发送电子邮件，鼓励他们报道您的故事或研究并链接回您

跟进他们以确保每一步都到位





Fery Kaszoni 在LinkedIn上分享了他如何在一次公关活动中生成超过 20 个游戏网站的反向链接。





他是这样做的……

他开始研究游戏角色（马里奥、吃豆人、马克思佩恩等）以及他们在现实生活中的预期薪水

编译了 50 多个最受欢迎的视频角色及其工作

写了一篇关于他们的发现的新闻稿

联系了数百名游戏和科技行业的相关记者

大型出版物报道了这个故事

链接涌入！





记者们总是在各个行业中，等待新闻发布或“大新闻”。他们很乐意发表您的发现，因为您为他们节省了数小时和数天的研究时间。





正如费里所说，





“记者每天都有大量的目标，通过我们的故事，他们可以简单地将已经写好的事实复制粘贴到他们的文章中，这对他们有很大的帮助。”









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如果您喜欢研究，随时了解新闻并尽一切努力跟上趋势，那么数字公关会容易得多





结论：链接建设值得吗？

从案例研究和调查来看，建立链接活动的谨慎和适当的方法将产生令人难以置信的周转率增长。它是最重要的 SEO 排名因素之一，已被证明可以提高流量和 SERP 排名。





除了为您带来流量之外，链接建设还可以提高您网站的权威性和信任度。知道人们喜欢您的资源并乐于将其添加到他们的网站是个好消息，这表明您在做正确的事情。





尽管以极低的预算运行有效的广告系列可能并不容易，但创建满足搜索意图的高质量内容仍然很重要。这样，您可以让营销人员愿意链接回您，而无需等待电子邮件外展。