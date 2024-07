Autores: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centro de Inteligência Artificial Gerativa em Cognição e Educação.

P1 *: você pode criar uma ilustração explicando esses tipos de ligações químicas?*





ChatGPT *: Certamente! Vamos dividir a explicação e a ilustração em três partes:*





Descrição *: As ligações covalentes são formadas quando dois átomos compartilham elétrons. Os elétrons compartilhados são atraídos para os núcleos de ambos os átomos, mantendo os átomos juntos. Este tipo de ligação é comum entre não metais.*





Ilustração *: Imagine dois círculos (representando átomos) com elétrons (círculos menores ou pontos) ao seu redor. Quando se aproximam, eles compartilham alguns desses elétrons.*





Descrição *: As ligações iônicas são formadas quando um átomo doa um ou mais elétrons para outro átomo. Isso cria um íon positivo (cátion) e um íon negativo (ânion). As cargas opostas se atraem, mantendo os átomos unidos. Este tipo de ligação é comum entre metais e não metais.*





Ilustração *: Imagine dois círculos (representando átomos). Um átomo tem um elétron extra que doa ao outro. Isso cria um sinal “+” no átomo doador (cátion) e um sinal “-” no átomo receptor (ânion). Eles são atraídos devido a acusações opostas.*





Descrição *: As ligações de hidrogênio são um tipo de ligação fraca que ocorre quando um átomo de hidrogênio*

ligado a um átomo fortemente eletronegativo (como oxigênio ou nitrogênio) é atraído por outro átomo eletronegativo. Eles são especialmente importantes nas moléculas de água e na estrutura do DNA.





Ilustração *: Imagine uma molécula de água (H2O) com um átomo de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O). O átomo de hidrogênio em uma molécula de água é atraído pelo átomo de oxigênio em uma molécula de água vizinha. Esta atração é representada por uma linha pontilhada, indicando a ligação de hidrogênio. Agora, vamos criar uma representação visual para cada um desses tipos de títulos.*









Aqui está a representação visual dos três tipos de títulos:





1. Ligação Covalente: Os átomos A e B compartilham elétrons, representados pelos pontos azuis entre eles. A linha vermelha indica a ligação covalente formada por esse compartilhamento.





2. Ligação iônica: O átomo A doou um elétron ao átomo B. Como resultado, o átomo A fica com carga positiva (A+) e o átomo B fica com carga negativa (B-). A linha vermelha tracejada indica a atração entre esses íons com cargas opostas.





3. Ligação de Hidrogênio: O átomo de hidrogênio (H) ligado ao átomo de oxigênio (O) é atraído por outro átomo de oxigênio. A linha vermelha sólida indica a ligação covalente dentro da molécula, enquanto a linha verde tracejada representa a ligação de hidrogênio mais fraca.





Espero que isso ajude a esclarecer as diferenças entre ligações covalentes, iônicas e de hidrogênio!





BingChat:









Bardo *: Claro. Aqui está uma ilustração que explica os diferentes tipos de ligações químicas:*





Ligações iônicas Ligação iônica entre um átomo de sódio e um átomo de cloro









Em uma ligação iônica, um átomo transfere um ou mais elétrons para outro átomo. Isso resulta em dois íons com cargas opostas, que são atraídos um pelo outro por forças eletrostáticas.





Na imagem acima, o átomo de sódio transfere um elétron para o átomo de cloro. O átomo de sódio torna-se um íon com carga positiva (Na+) e o átomo de cloro torna-se um íon com carga negativa (Cl-). Os íons Na+ e Cl- são atraídos um pelo outro por forças eletrostáticas e formam uma ligação iônica.





Ligações covalentes









ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio





Numa ligação covalente, dois átomos compartilham um ou mais pares de elétrons. As ligações covalentes são normalmente formadas entre não metais.





Na imagem acima, os dois átomos de hidrogênio compartilham um par de elétrons. Os dois átomos de hidrogênio estão ligados covalentemente.





Ligações de hidrogênio









ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água





Uma ligação de hidrogênio é um tipo especial de ligação fraca que se forma entre um átomo de hidrogênio e um átomo altamente eletronegativo, como oxigênio ou nitrogênio. As ligações de hidrogênio são responsáveis por muitas das propriedades únicas da água, como seu alto ponto de ebulição e tensão superficial.





Na imagem acima, o átomo de hidrogênio em uma molécula de água é atraído pelo átomo de oxigênio em outra molécula de água. Esta ligação de hidrogénio é mais fraca que uma ligação covalente, mas é forte o suficiente para manter as duas moléculas de água unidas.





Espero que esta ilustração ajude você a compreender os diferentes tipos de ligações químicas. Por favor, deixe-me saber se você tiver alguma outra dúvida.





Claude *: Aqui está uma explicação ilustrada dos três principais tipos de ligações químicas - ligações iônicas, covalentes e de hidrogênio:*









Nesta ilustração:





• A ligação iônica é mostrada com a transferência completa de elétrons entre os átomos de sódio e cloro, formando íons carregados que se atraem.





• A ligação covalente é mostrada com o par de elétrons compartilhado entre dois átomos de hidrogênio.





• A ligação de hidrogênio é mostrada com a polaridade da molécula de água, levando à atração eletrostática entre as moléculas.





Deixe-me saber se uma explicação visual como essa ajuda a diferenciar os tipos de títulos! Posso criar exemplos mais ilustrados para demonstrar conceitos químicos. Imagens e diagramas às vezes podem dar vida a essas ideias abstratas.





O ChatGPT começa com o habitual reforço e feedback “Certamente!”, seguido de “Vamos detalhar a explicação”, que demonstra a estratégia instrucional . Após uma descrição detalhada do que a visualização deveria compreender, pedindo repetidamente ao aluno para “Imaginar” algo, gerou-se uma “representação visual dos três tipos de vínculos” bastante rudimentar, finalizando com uma Personalização e Toque Pessoal “Espero que isso ajude a esclarecer ”. A dependência exclusiva do BingChat de quatro imagens de ligações químicas de alta qualidade, porém genéricas, não apenas fez com que as imagens não empregassem estratégias instrucionais eficazes, mas também não promoveram envolvimento e interatividade genuínos, falhando em envolver profundamente os usuários no tópico. O conteúdo também carecia de Uso de Analogia e Ilustrações Comparativas , pois faltava recorrer a paralelos ou exemplos do mundo real. Além disso, as imagens também perderam a adição de Personalização e Toque Pessoal , tornando a experiência de aprendizagem menos personalizada e íntima. Bard usou a estratégia Instrucional , fornecendo uma explicação abrangente, acompanhada por três imagens específicas provenientes da internet, cada uma representando distintamente um tipo de vínculo, acrescentando Profundidade de Detalhes e Recomendação de Conteúdo . Concluindo sua explicação, Bard adicionou um toque de Personalização e Toque Personável , expressando: “Espero que esta ilustração ajude você” e estimulando um maior envolvimento com “Por favor, me avise...” A representação de Claude era ainda mais rudimentar, apresentando detalhes de títulos em texto formato em vez de oferecer uma ilustração visual lúcida. Tal escolha refletiu uma deficiência nas estratégias instrucionais e diminuição do envolvimento e da interatividade , embora a afirmação final “Imagens e diagramas às vezes possam dar vida a essas ideias abstratas”. Embora as observações finais de "Deixe-me saber" e "Posso criar exemplos mais ilustrados" sugiram um desejo por Personalização e Toque Pessoal , a falta de uma representação visual realmente personalizada prejudica esse esforço.





Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC BY-SA 4.0 DEED.