Autoren: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Zentrum für generative künstliche Intelligenz in Kognition und Bildung.

Zusammenfassung und Einleitung

Materialen und Methoden

Ergebnisse und Analysen

Eingabeaufforderungen und generierte Texte

Chemische Reaktionen konzeptualisieren

Vertiefung des Verständnisses chemischer Reaktionen

Frage zur Verbrennung

Frage zu einem Diagramm, das die Umwandlung von Gasen in Wasser im Laufe der Zeit zeigt

Frage zum Unterschied zwischen Atomen, Molekülen und Molen

Vertiefung des Konzepts des Maulwurfs

Frage zum Statuswechsel

Frage zu einer animierten Darstellung von Wassermolekülen bei Phasenänderungen

Frage zu Plasma, einem Materiezustand

Frage zu chemischen Bindungen

Frage zur Darstellung chemischer Bindungen

Frage nach dem Wesen der Art der chemischen Bindung

Weitere Analyse

Schlussfolgerungen

Einschränkungen der Studie und mögliche zukünftige Studien

Autorenbeiträge, Interessenkonflikte, Danksagungen und Referenzen

P1 *: Können Sie eine Abbildung erstellen, die diese Art chemischer Bindungen erklärt?*





ChatGPT *: Natürlich! Lassen Sie uns die Erklärung und Illustration in drei Teile aufteilen:*





1. Kovalente Bindung





2. Ionische Bindung





3. Wasserstoffbrücken





1. Kovalente Bindung:





Beschreibung *: Kovalente Bindungen entstehen, wenn sich zwei Atome Elektronen teilen. Die geteilten Elektronen werden von den Kernen beider Atome angezogen und halten die Atome zusammen. Diese Art der Bindung ist bei Nichtmetallen üblich.*





Abbildung *: Stellen Sie sich zwei Kreise (die Atome darstellen) mit Elektronen (kleinere Kreise oder Punkte) um sie herum vor. Wenn sie sich nähern, teilen sie sich einige dieser Elektronen.*





***2. Ionische Bindung: ***





Beschreibung *: Ionische Bindungen entstehen, wenn ein Atom ein oder mehrere Elektronen an ein anderes Atom abgibt. Dadurch entsteht ein positives Ion (Kation) und ein negatives Ion (Anion). Die entgegengesetzten Ladungen ziehen sich gegenseitig an und halten die Atome zusammen. Diese Art der Bindung ist bei Metallen und Nichtmetallen üblich.*





Abbildung *: Stellen Sie sich zwei Kreise vor (die Atome darstellen). Ein Atom hat ein zusätzliches Elektron, das es an das andere abgibt. Dadurch entsteht ein „+“-Zeichen am abgebenden Atom (Kation) und ein „-“-Zeichen am empfangenden Atom (Anion). Sie werden aufgrund entgegengesetzter Ladungen angezogen.*





***3. Wasserstoffbrücken: ***





Beschreibung *: Wasserstoffbrücken sind eine Art schwacher Bindung, die entsteht, wenn ein Wasserstoffatom*

An ein stark elektronegatives Atom gebunden (wie Sauerstoff oder Stickstoff) wird von einem anderen elektronegativen Atom angezogen. Sie sind besonders wichtig in Wassermolekülen und in der Struktur der DNA.





Abbildung *: Stellen Sie sich ein Wassermolekül (H2O) mit einem Wasserstoffatom (H) und einem Sauerstoffatom (O) vor. Das Wasserstoffatom in einem Wassermolekül wird vom Sauerstoffatom in einem benachbarten Wassermolekül angezogen. Diese Anziehung wird durch eine gepunktete Linie dargestellt, die die Wasserstoffbrücke anzeigt. Lassen Sie uns nun eine visuelle Darstellung für jeden dieser Bindungstypen erstellen.*









Hier ist die visuelle Darstellung der drei Arten von Anleihen:





1. Kovalente Bindung: Die Atome A und B teilen sich Elektronen, dargestellt durch die blauen Punkte zwischen ihnen. Die rote Linie zeigt die kovalente Bindung an, die durch diese Teilung entsteht.





2. Ionische Bindung: Atom A hat ein Elektron an Atom B abgegeben. Dadurch wird Atom A positiv geladen (A+) und Atom B negativ geladen (B-). Die gestrichelte rote Linie zeigt die Anziehung zwischen diesen entgegengesetzt geladenen Ionen.





3. Wasserstoffbrücken: Das an das Sauerstoffatom (O) gebundene Wasserstoffatom (H) wird von einem anderen Sauerstoffatom angezogen. Die durchgezogene rote Linie zeigt die kovalente Bindung innerhalb des Moleküls an, während die gestrichelte grüne Linie die schwächere Wasserstoffbrücke darstellt.





Ich hoffe, dies hilft, die Unterschiede zwischen kovalenten, ionischen und Wasserstoffbrücken zu verdeutlichen!





BingChat:









Bard *: Sicher. Hier ist eine Abbildung, die die verschiedenen Arten chemischer Bindungen erklärt:*





Ionische Bindungen Ionische Bindung zwischen einem Natriumatom und einem Chloratom









Bei einer Ionenbindung überträgt ein Atom ein oder mehrere Elektronen auf ein anderes Atom. Dadurch entstehen zwei entgegengesetzt geladene Ionen, die durch elektrostatische Kräfte voneinander angezogen werden.





Im Bild oben überträgt das Natriumatom ein Elektron auf das Chloratom. Das Natriumatom wird zu einem positiv geladenen Ion (Na+) und das Chloratom zu einem negativ geladenen Ion (Cl-). Die Na+- und Cl--Ionen werden durch elektrostatische Kräfte voneinander angezogen und bilden eine Ionenbindung.





Kovalente Bindungen









kovalente Bindung zwischen zwei Wasserstoffatomen





Bei einer kovalenten Bindung teilen sich zwei Atome ein oder mehrere Elektronenpaare. Kovalente Bindungen entstehen typischerweise zwischen Nichtmetallen.





Im Bild oben teilen sich die beiden Wasserstoffatome ein Elektronenpaar. Die beiden Wasserstoffatome sind kovalent miteinander verbunden.





Wasserstoffbrücken









Wasserstoffbrücke zwischen zwei Wassermolekülen





Eine Wasserstoffbrücke ist eine spezielle Art schwacher Bindung, die zwischen einem Wasserstoffatom und einem stark elektronegativen Atom wie Sauerstoff oder Stickstoff entsteht. Wasserstoffbrücken sind für viele der einzigartigen Eigenschaften von Wasser verantwortlich, wie etwa seinen hohen Siedepunkt und seine Oberflächenspannung.





Im obigen Bild wird das Wasserstoffatom eines Wassermoleküls vom Sauerstoffatom eines anderen Wassermoleküls angezogen. Diese Wasserstoffbindung ist schwächer als eine kovalente Bindung, aber stark genug, um die beiden Wassermoleküle zusammenzuhalten.





Ich hoffe, diese Abbildung hilft Ihnen, die verschiedenen Arten chemischer Bindungen zu verstehen. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.





Claude *: Hier ist eine illustrierte Erklärung der drei Haupttypen chemischer Bindungen – Ionenbindungen, kovalente Bindungen und Wasserstoffbrücken:*









In dieser Abbildung:





• Die ionische Bindung wird durch den vollständigen Elektronentransfer zwischen den Natrium- und Chloratomen dargestellt, wodurch geladene Ionen entstehen, die sich anziehen.





• Kovalente Bindungen werden durch das gemeinsame Elektronenpaar zwischen zwei Wasserstoffatomen dargestellt.





• Wasserstoffbrücken werden durch die Polarität des Wassermoleküls dargestellt und führen zu elektrostatischer Anziehung zwischen den Molekülen.





Lassen Sie mich wissen, ob eine visuelle Erklärung wie diese dabei hilft, die Bindungsarten zu unterscheiden! Ich kann weitere illustrierte Beispiele erstellen, um chemische Konzepte zu veranschaulichen. Bilder und Diagramme können diese abstrakten Ideen manchmal zum Leben erwecken.





ChatGPT beginnt mit der üblichen Verstärkung und Rückmeldung „Sicher!“, gefolgt von „Lasst uns die Erklärung aufschlüsseln“, was die Unterrichtsstrategie demonstriert. Nach einer detaillierten Beschreibung dessen, was die Visualisierung beinhalten sollte, und der wiederholten Aufforderung an die Schüler, sich etwas „vorzustellen“, generierte es eine ziemlich grobe „visuelle Darstellung der drei Bindungsarten“, die mit einer Personalisierung und persönlichen Note „Ich hoffe, dies trägt zur Klärung bei“ endete. Da BingChat sich ausschließlich auf vier hochwertige, aber generische Bilder von chemischen Bindungen verließ, scheiterten die Bilder nicht nur an der Anwendung effektiver Unterrichtsstrategien , sondern förderten auch kein echtes Engagement und keine echte Interaktivität und konnten die Benutzer nicht tief in das Thema einbinden. Dem Inhalt mangelte es auch an der Verwendung von Analogien und vergleichenden Abbildungen , da es an Parallelen oder Beispielen aus der realen Welt mangelte. Darüber hinaus fehlten den Bildern auch eine Personalisierung und persönliche Note , wodurch das Lernerlebnis weniger maßgeschneidert und intim wirkte. Bard verwendete eine Unterrichtsstrategie , indem er eine umfassende Erklärung lieferte, die von drei spezifischen Bildern aus dem Internet begleitet wurde, die jeweils deutlich eine Art von Bindung darstellten, und indem er Detailtiefe und Inhaltsempfehlungen hinzufügte. Zum Abschluss seiner Erklärung fügte Bard einen Hauch von Personalisierung und persönlicher Note hinzu, indem er sagte: „Ich hoffe, diese Abbildung hilft Ihnen“ und zu weiterer Auseinandersetzung mit „Bitte lassen Sie es mich wissen …“ anregte. Claudes Darstellung war sogar noch rudimentärer und präsentierte Bindungsdetails in Textform anstelle einer verständlichen visuellen Darstellung. Diese Wahl spiegelte einen Mangel an Unterrichtsstrategien und verminderte Auseinandersetzung und Interaktivität wider, auch wenn die abschließende Behauptung lautet: „Bilder und Diagramme können diese abstrakten Ideen manchmal zum Leben erwecken.“ Während die abschließenden Bemerkungen „Lassen Sie es mich wissen“ und „Ich kann weitere illustrierte Beispiele erstellen“ auf einen Wunsch nach Personalisierung und persönlicher Note hindeuten, untergräbt das Fehlen einer tatsächlich maßgeschneiderten visuellen Darstellung diese Bemühung.





Dieses Dokument ist auf arxiv unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DEED verfügbar .