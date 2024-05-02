作者： （1）Renato P. dos Santos，CIAGE——认知和教育生成人工智能中心。

链接表

摘要和引言

材料和方法

结果与分析

提示和生成的文本

概念化化学反应

加深对化学反应的理解

关于燃烧的问题

关于气体随时间变成水的图表的问题

关于原子、分子、摩尔之间区别的问题

深入理解痣的概念

关于改变状态的问题

关于水分子相变动画表示的问题

关于等离子体（物质的一种状态）的问题

关于化学键的问题

关于化学键图示的问题

关于化学键类型本质的问题

更深入的分析

结论

研究的局限性和未来可能的研究

作者贡献、利益冲突、致谢和参考文献

关于化学键图示的问题

P1 *：你能创建一个图表来解释这些类型的化学键吗？*





ChatGPT *：当然！让我们将解释和说明分为三个部分：*





1. 共价键





2. 离子键





3. 氢键





1.共价键：





描述*：当两个原子共享电子时，就会形成共价键。共享电子被两个原子的原子核吸引，将原子结合在一起。这种键在非金属之间很常见。*





插图*：想象两个圆圈（代表原子），周围有电子（较小的圆圈或点）。当它们靠近时，它们会共享一些电子。*





***2. 离子键：***





描述*：当一个原子将一个或多个电子捐献给另一个原子时，就会形成离子键。这会产生一个正离子（阳离子）和一个负离子（阴离子）。相反的电荷相互吸引，将原子结合在一起。这种类型的键在金属和非金属之间很常见。*





插图*：想象两个圆圈（代表原子）。一个原子有一个额外的电子，它将其捐赠给另一个原子。这在捐赠原子（阳离子）上形成“+”号，在接收原子（阴离子）上形成“-”号。它们因电荷相反而相互吸引。*





***3. 氢键：***





描述*：氢键是一种弱键，当氢原子*

与强电负性原子（如氧或氮）结合的分子会被另一个电负性原子吸引。它们在水分子和 DNA 结构中尤为重要。





插图*：想象一个水分子 (H2O)，其中有一个氢原子 (H) 和一个氧原子 (O)。一个水分子中的氢原子被相邻水分子中的氧原子吸引。这种吸引力用虚线表示，表示氢键。现在，让我们为每种键类型创建一个视觉表示。*









以下是三种债券类型的直观表示：





1. 共价键：原子 A 和 B 共享电子，用它们之间的蓝点表示。红线表示这种共享形成的共价键。





2. 离子键合：原子 A 向原子 B 捐献了一个电子。结果，原子 A 带正电 (A+)，原子 B 带负电 (B-)。虚线红线表示这些带相反电荷的离子之间的吸引力。





3. 氢键：与氧原子（O）结合的氢原子（H）被另一个氧原子吸引。红色实线表示分子内的共价键，而绿色虚线表示较弱的氢键。





我希望这有助于阐明共价键、离子键和氢键之间的区别！





冰聊：









巴德*：当然了。下面是一张解释不同类型化学键的示意图：*





离子键 钠原子和氯原子之间的离子键









在离子键中，一个原子将一个或多个电子转移到另一个原子。这会产生两个带相反电荷的离子，它们在静电力的作用下相互吸引。





在上图中，钠原子将一个电子转移给氯原子。钠原子变成带正电的离子（Na+），氯原子变成带负电的离子（Cl-）。Na+ 和 Cl- 离子通过静电力相互吸引，形成离子键。





共价键









两个氢原子之间的共价键





在共价键中，两个原子共享一对或多对电子。共价键通常在非金属之间形成。





上图中，两个氢原子共用一对电子，两个氢原子以共价键结合。





氢键









两个水分子之间的氢键





氢键是一种特殊类型的弱键，形成于氢原子和高电负性原子（如氧或氮）之间。氢键是水的许多独特性质的根源，如高沸点和表面张力。





在上图中，一个水分子中的氢原子被另一个水分子中的氧原子吸引。这种氢键比共价键弱，但足以将两个水分子结合在一起。





我希望这个例子能帮助你理解不同类型的化学键。如果你有其他问题，请告诉我。





克劳德*: 这里是对三种主要化学键类型（离子键、共价键和氢键）的图解：*









在此图中：





• 离子键表现为钠原子和氯原子之间发生完全电子转移，形成相互吸引的带电离子。





• 共价键表示两个氢原子之间共享的电子对。





• 氢键表现为水分子的极性，导致分子之间产生静电吸引。





如果像这样的视觉解释有助于区分键的类型，请告诉我！我可以创建更多图解示例来演示化学概念。图像和图表有时可以让这些抽象的概念变得生动。





ChatGPT以常见的强化和反馈“当然！”开始，然后是“让我们分解解释”，这展示了教学策略。在详细描述了可视化应该包含的内容之后，反复要求学生“想象”一些东西，它生成了一个相当粗糙的“三种键类型的视觉表示”，最后以个性化和人性化触感“我希望这有助于澄清”结束。BingChat 仅依靠四张高质量但普通的化学键图片，这些图片不仅未能采用有效的教学策略，而且也没有促进真正的参与和互动，未能让用户深入参与主题。内容也缺乏类比和比较插图的使用，因为它没有借鉴相似之处或现实世界的例子。此外，这些图像也没有添加个性化和人性化触感，使学习体验感觉不够量身定制和亲密。巴德采用了指导策略，通过提供全面的解释，并附上三张来自互联网的具体图片，每张图片都清楚地描述了一种债券，并增加了细节深度和内容推荐。在结束解释时，巴德增加了一点个性化和人性化的感觉，表示“我希望这幅插图对你有帮助”，并以“请告诉我……”促使进一步参与。克劳德的描述更加简陋，以文本形式呈现债券细节，而不是提供清晰的视觉插图。这样的选择反映出指导策略的不足，降低了参与度和互动性，即使最后的说法“图像和图表有时可以使这些抽象的想法栩栩如生。”虽然“让我知道”和“我可以创建更多图解示例”的结束语暗示了对个性化和人性化的渴望，但缺乏实际定制的视觉表现破坏了这种努力。







