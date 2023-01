Como ganhar dinheiro com criptografia e mantê-lo - o guia definitivo

LEARN MORE ABOUT @DOK333 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @DOK333 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Portanto, geralmente não sou do tipo que oferece artigos no estilo 'ganhar dinheiro'. Especialmente com meu foco nos processos espirituais . Mas a criptografia é um meio de capacitação financeira, que está intimamente ligada à capacitação espiritual, embora poucos afirmem isso de forma sucinta.





Foi a valorização do BTC em 2015 que me ajudou a deixar meu emprego e viajar pelo mundo, o que tenho feito desde então. E o dinheiro também foi para atividades 'espirituais' na Índia, Nepal e Tailândia.





Portanto, não posso fingir que desdenho muito as finanças quando as criptomoedas me ajudaram a escapar de um pântano bancário em que muitos ainda estão presos. Você pode escapar e criar uma nova vida. Crypto irá ajudá-lo a fazê-lo.

Parte 1 - Veja os Benefícios

Portanto, a seguir está uma lista de maneiras pelas quais a criptografia pode ajudá-lo no caminho para a liberdade financeira, que é uma busca valiosa. Quando você reserva um tempo para examiná-lo, é um vencedor claro:





Tributação - Simplificando, a criptografia é um imposto '0%' da perspectiva de que está fora dos sistemas existentes. Você seria tolo em relatar algo que não pode ser rastreado, em pagar por uma arquitetura para a qual nenhuma agência governamental contribuiu (a menos que você inclua seus ataques incessantes ao ecossistema como uma contribuição). Desde que você não receba um W9, a criptografia é dinheiro fantasma. Portanto, seja pago em criptografia e economize uma fortuna.





Potencial de Renda - Há mais dinheiro em criptomoedas do que na maioria dos outros setores, mesmo durante o atual ciclo de baixa. Isso inclui programação, criação de conteúdo, edição de texto, relações com a mídia, design gráfico, contabilidade, lançamentos de projetos, TGEs , gerenciamento de projetos etc. .

Flexibilidade - O mundo criptográfico é flexível, cheio de nômades digitais e trabalhadores remotos. Geralmente, ninguém se importa quando/onde você trabalha, desde que cumpra os resultados finais. Há também uma enorme mobilidade de posições dentro da criptomoeda.

Facilidade de Pagamento - Você gostaria de ser pago em BTC, USDC, USDT, MIM, AVAX, XMR, etc? Os empregadores oferecem muitas opções de pagamento. O pagamento normalmente leva menos de 10 minutos para chegar à sua carteira. Também é bom ser pago integralmente. Se você ganhar 700 USDT, receberá cerca de 699 USDT. Não há nenhuma das 'deduções' com as quais estamos tão familiarizados no sistema bancário legado.

Renda criativa - A criptografia oferece muitas maneiras de obter uma renda. NFTs, startups, produção agrícola, investimento inicial, criação de NFT, tokens moonshot, etc. É possível fazer uma fortuna. Você também pode escolher a opção chata, como eu fiz, e sentar no BTC, ETH, XMR, etc.

Flexibilização Quantitativa - O valor do BTC é um tanto proporcional à tolice dos criadores de políticas financeiras . Em outras palavras, quanto mais eles imprimirem, mais o BTC subirá. Assim, funciona como um refúgio seguro em tempos de tolice política, como uma moeda de luar e como uma forma de dinheiro para despesas diárias. A criptografia é incrivelmente versátil.

Barreiras baixas de entrada - Seguindo as leis de oferta e demanda, você encontrará um baixo limite de entrada dentro da criptomoeda. É difícil conseguir pessoal neste setor em expansão. Uma vez recrutados, muitos não ficam mais de 3/4 meses, e a caça furtiva é comum .





O que é maravilhoso sobre a criptografia é que estamos sempre no começo, pois ela é construída com base na inovação e não na estagnação. As oportunidades vão crescer cada vez mais à medida que a Web3 assume o controle e entramos no futuro das finanças.





Outros países vão começar a adotar criptomoedas para desenvolver um mundo amigável às criptomoedas . Assim, as habilidades desenvolvidas em criptomoeda durarão a vida inteira e se ramificarão em outros talentos. É o presente que continua dando.





Todos os pontos acima são nulos e sem efeito se você não aproveitar rapidamente. É aqui que entra a Parte 2.

Parte 2 - Sua Ética de Trabalho e Filosofia Financeira





Eu tecnicamente caio na classe dos empregados, mas tenho muita simpatia pelos empregadores, dado o que vi. Os seres humanos são apenas uma espécie de flakey. Não existe lealdade; quando chega uma oferta financeira melhor, eles abandonam seus postos na primeira oportunidade. Se você se desenraizar com muita frequência, isso leva a um crescimento superficial e à falta de relacionamentos profundos.





Portanto, sem mais delongas, minha recomendação seria parar com todas as bobagens e realmente mergulhar na arte de ganhar dinheiro com criptografia por pelo menos 6 a 18 meses, aprendendo o que puder. Esses 6 a 18 meses irão prepará-lo para o resto de sua vida. E assim que aprender a escrever white papers e se estabelecer com alguns dos principais veículos jornalísticos, você ganhará dinheiro (ou qualquer área em que deseja se especializar, sendo a minha redação).





Comprometa-se a trabalhar e entregar por um período de tempo. A criptomoeda é ridiculamente flexível e existem pessoas fantásticas com quem trabalhar que respeitam seu tempo e atenção. Não é como o trabalho corporativo em que você é tratado como uma bateria. Mas você tem que cair na real e anotar o tempo inicial.





Você pode não entender isso, mas não quer ganhar dinheiro sem realmente ganhá-lo. É como um cálice envenenado e o enfraquecerá como pessoa, pois não desenvolverá caráter ou disciplina.





Há muita artificialidade na criptosfera em torno da percepção de recompensas imediatas e gigantescas; é por isso que realmente não menciono as opções mais especializadas, como Yield Farming, produtos DeFi ou bots de negociação de criptografia. É melhor deixá-los para aqueles experientes e apaixonados nessas áreas específicas. Então:





Candidate-se a muitas posições criptográficas. Assuma a posição e trabalhe o máximo que puder. Salve sua criptografia e construa sua experiência e portfólio. Faça uma pausa todo fim de semana e a cada 3 meses para férias. Repita, mas com maior sabedoria e perspicácia.

Ter uma filosofia de dinheiro amadurecida e clara é essencial para o crescimento financeiro de longo prazo, sem falar no desenvolvimento do caráter. Apenas certifique-se de estar envolvido em um papel que você goste.

Parte 3 - Protegendo sua riqueza

Agora, chegamos à segurança criptográfica, o aspecto esquecido das finanças modernas em meio à ganância irracional do mercado e ao FOMO. Há um número insano de hacks e golpes a serem evitados. Mas eu não me preocuparia com eles ainda. Seu maior inimigo, como sempre, é você mesmo. É mais provável que você perca as chaves da carteira do que seja vítima de um golpe.





A maior regra de segurança de criptografia é fazer duas cópias seguras de suas chaves de carteira privadas . Apenas para repetir isso; Faça duas cópias seguras de suas chaves de carteira privada . Isso elimina cerca de 50% do risco potencial.





Você não será bloqueado em sua conta, como tantos outros. Nunca ouvi falar de um único caso de um criminoso encontrando um conjunto de chaves de carteira privadas e hackeando uma carteira. Mas as pessoas que perderam suas chaves são múltiplas.





Fora isso, baixe uma carteira local segura (recomendo o Exodus) e não envie sua carteira para golpistas. A grande maioria dos golpes ocorre quando um golpista diz a uma pessoa para enviar fundos para um determinado endereço de carteira.





A pessoa faz isso e nunca pode recuperar os fundos. Normalmente, os golpistas fingem ser o suporte ao cliente de um determinado site. Nenhuma empresa Web2 ou Web3 jamais pedirá que você envie fundos para uma carteira.





A outra maneira de perder dinheiro é investindo em moedas fraudulentas. Estas são as moedas 'moonshot' que dizem estar indo para a lua, pouco antes de cair na terra. O que posso dizer - use seu bom senso.

Certifique-se de fazer 2 cópias seguras de sua chave privada 🔑 . Este é o passo mais essencial para salvaguardar a riqueza.

Embrulhando-o

Sinto muito se você pensou que este artigo seria sobre todas as maneiras legais de alavancar seu produto DeFi ou como usar um esquema de estilo OlympusDAO para multiplicar seus lucros por um fator de 10.000. Claro, várias pessoas ficam fantasticamente ricas. Mas normalmente são os golpistas! 👩‍🎨





O que posso defender é a ideia de que transformar sua habilidade existente no campo da criptomoeda fará de você uma pessoa melhor e o ajudará a ganhar riqueza sustentável.





Você provavelmente terá um aumento de 20 a 50% com um estilo de vida mais flexível e gratificante. Use o dinheiro para tirar férias e investir em criptomoedas a longo prazo.





Riqueza adquirida rapidamente, é rapidamente perdida. Também pode tornar uma pessoa bastante superficial se ela receber algo que realmente não merece.

Todos nós temos um conjunto único de talentos a cultivar e a responsabilidade de contribuir com esses talentos para o mundo em geral.

Dê sentido ao seu dinheiro, ganhando-o.