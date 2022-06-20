如何使用加密货币赚钱并保留它 - 权威指南

加密货币提供了一种健全且实用的方式来为未来建立长期财富。这是一个利润丰厚的领域，分布式账本将成为世界经济的基础，因为它们将成为所有行业的新数据库系统。因此，开始发展你的加密技能并立即投入其中。关于加密货币的财富产生机制是无与伦比的。只要确保把钱包锁好又紧！

所以，我一般不会提供“赚钱”风格的文章。尤其是我专注于精神过程。但是加密是一种金融赋权的手段，它与精神赋权密切相关，尽管很少有人会简洁地说明这一点。





2015 年 BTC 升值帮助我辞掉了工作并环游世界，从那时起我一直在做这件事。这笔钱还用于印度、尼泊尔和泰国的“精神”追求。





因此，当加密货币帮助我摆脱了许多人仍深陷其中的银行业泥潭时，我不能假装对金融太不屑一顾。你可以逃脱并开辟新生活。加密货币将帮助您做到这一点。

第 1 部分 - 查看好处

因此，以下是加密货币可以帮助您实现财务自由的方式列表，这是值得追求的。当您花时间查看它时，它是一个明显的赢家：





税收——坦率地说，从现有系统之外的角度来看，加密是一种“0%”的税收。报告无法跟踪的内容，为没有政府机构做出贡献的架构付费（除非您将他们对生态系统的不断攻击作为贡献包括在内），您将是愚蠢的。如果您没有获得 W9，那么加密货币就是鬼钱。因此，以加密货币获得报酬并为自己节省一笔财富。





收入潜力- 即使在当前的萧条周期中，加密货币的资金也比大多数其他行业都要多。这包括编程、内容创作、文案编辑、媒体关系、平面设计、会计、项目启动、TGE、项目管理等等等等。它的薪水比大多数其他行业都要高，而且鉴于Web3 的人才缺口，职位很丰富.

灵活性——加密世界是灵活的，充满了数字游牧民族和远程工作者。通常，只要您完成最终交付，没人会在意您何时/何地工作。加密货币中的头寸也存在巨大的流动性。

轻松付款 -您想以 BTC、USDC、USDT、MIM、AVAX、XMR 等方式付款吗？雇主提供多种付款方式。付款通常不到 10 分钟即可到达您的钱包。获得全额报酬也很不错。如果您赚取 700 USDT，您将获得大约 699 USDT 的报酬。在传统银行系统中没有我们如此熟悉的“扣除”。

创意收入- 加密货币提供了多种赚取收入的方式。 NFT、创业公司、良种农业、早期投资、NFT育种、moonshot代币等。有可能发财。你也可以像我一样选择无聊的选项，坐在 BTC、ETH、XMR 等。

量化宽松- BTC 的价值在某种程度上与金融政策制定者的愚蠢程度成正比。换句话说，他们打印的越多，BTC 就会上涨越多。因此，它在政治愚蠢时期兼作避风港、登月硬币和日常支出的货币形式。加密货币的用途非常广泛。

进入门槛低——根据供需规律，你会发现加密货币的进入门槛很低。在这个蓬勃发展的行业很难找到员工。一旦被招募，许多人的停留时间不会超过 3/4 个月， 偷猎很常见。





加密货币的美妙之处在于我们永远处于起步阶段，因为它建立在创新而不是停滞之上。随着 Web3 的接管和我们进入金融的未来，机会只会越来越多。





其他国家都将开始采用加密货币来发展一个对加密友好的世界。因此，在加密货币中开发的技能将持续一生，并将分支到其他人才。这是不断给予的礼物。





如果您不迅速利用，上述所有要点都是无效的。这就是第 2 部分发挥作用的地方。

第 2 部分 - 你的职业道德和金钱理念





从技术上讲，我属于员工阶层，但鉴于我所看到的，我对雇主非常同情。人类只是一种脆弱。没有忠诚这回事；当收到更好的财务报价时，他们会一有机会就放弃自己的职位。如果你过于频繁地把自己连根拔起，就会导致肤浅的成长，缺乏深层的关系。





所以，事不宜迟，我的建议是停止所有的废话，真正让自己沉浸在加密货币赚钱的艺术中至少 6 到 18 个月，学习你能做的。这 6 到 18 个月将为您的余生做好准备。一旦你学会了如何撰写白皮书并与一些顶级新闻媒体建立联系，你就会成为银行（或任何你想专攻的领域，我正在写作）。





承诺在一段时间内工作和交付。加密货币非常灵活，有一些很棒的人可以与他们一起工作，他们尊重你的时间和注意力。这不像公司工作，您被视为电池。但是你必须变得真实并放下最初的时间。





你可能不明白这一点，但你不想在没有真正赚钱的情况下赚钱。它就像一个有毒的圣杯，它会削弱你作为一个人的力量，因为你不会发展性格或纪律。





围绕即时、巨额奖励的感知，加密领域存在很多人为因素；这就是为什么我没有真正提及更专业的选项，例如 Yield Farming、DeFi 产品或加密交易机器人。这些最好留给那些在这些特定领域有经验和热情的人。所以：





申请大量加密职位。 尽可能多地担任这个职位并工作。 保存您的加密货币并建立您的经验和投资组合。 每个周末和每 3 个月休假一次。 重复，但要有更大的智慧和洞察力。

拥有成熟和清晰的金钱理念对于长期财务增长至关重要，更不用说性格发展了。只要确保你参与了一个你喜欢的角色。

第 3 部分 - 保障您的财富

现在，我们来到了加密安全，这是现代金融在盲目的市场贪婪和 FOMO 中被遗忘的方面。有大量的黑客和诈骗需要避免。但我不会担心他们。一如既往，你最大的敌人是你自己。与成为骗局的受害者相比，您丢失钱包钥匙的可能性更大。





加密安全的最大规则是为您的私人钱包密钥制作两个安全副本。只是重复一遍； 为您的私人钱包密钥制作两份安全副本 .这消除了大约 50% 的潜在风险。





您不会像其他许多人那样被锁定在您的帐户之外。我从未听说过一个犯罪分子找到一组私人钱包钥匙并侵入钱包的案例。但是放错钥匙的人是多种多样的。





除此之外，下载一个安全的本地钱包（我推荐 Exodus），不要将你的钱包发送给诈骗者。当骗子告诉某人将资金发送到给定的钱包地址时，就会发生绝大多数骗局。





该人这样做并且永远无法取回资金。通常，诈骗者假装是给定网站的客户支持。没有 Web2 或 Web3 公司会要求您将资金汇入钱包。





另一种赔钱的方法是投资诈骗硬币。这些是传闻将要登上月球的“登月”硬币，就在它们坠落地球之前。我能说什么——用你的常识。

确保为您的私钥制作 2 个安全副本🔑。这是保护财富最重要的一步。

把它包起来

如果您认为本文将介绍利用您的 DeFi 产品的所有酷方法，或者如何使用OlympusDAO风格的方案将您的利润乘以 10,000 倍，我很抱歉。当然，许多人变得异常富有。但通常是骗子！ 👩‍🎨





我能坚持的是，将你现有的技能转化为加密货币领域将使你成为一个更好的人，并帮助你获得可持续的财富。





通过更灵活和更有价值的生活方式，您可能会增加 20 - 50%。用这笔钱去度假并长期投资于加密货币。





财富得之快，失之亦快。如果他们得到了一些他们并不真正应得的东西，这也会使一个人变得非常肤浅。

我们都有一套独特的人才需要培养，并有责任将这些人才贡献给整个世界。

通过赚钱来赋予你的钱以意义。



