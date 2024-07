Como a Horizen está redefinindo o Blockchain com provas de conhecimento zero

Bem-vindo a mais uma edição esclarecedora da série "Behind the Startup", onde mergulhamos nas jornadas de startups inovadoras na esfera blockchain. Hoje, temos a companhia de Rob Viglione, cofundador do Horizen Labs, que compartilhará a saga abrangente da evolução do Horizen desde a sua criação em 2017.





Junte-se a nós enquanto Rob relata os marcos, os pivôs tecnológicos e as decisões estratégicas que moldaram o caminho da Horizen para se tornar um centro para projetos de conhecimento zero.





Ishan Pandey: Olá Rob, é um prazer recebê-lo em nossa série 'Behind the Startup'. Você poderia compartilhar a história completa do Horizen Labs conosco? Adoraríamos ouvir isso, especialmente os desafios e vitórias que você enfrentou ao longo do caminho. Fique à vontade para compartilhar tudo!





Rob Viglione: Horizen Labs começou em 2019 como desenvolvedor de protocolo para Horizen, um projeto de blockchain de código aberto lançado em 2017. Estabelecemos um nicho para nós mesmos como especialistas em web3 por meio de nosso trabalho em uma série de projetos industriais de alto perfil, incluindo no ecossistema Ape (ApeCoin, ApeChain, Otherdeeds); o ecossistema Bitcoin (Opal); e por último mas não menos importante, o ecossistema Horizen. Agora estamos focados no desenvolvimento de uma solução modular de blockchain dentro do Horizen otimizada para verificação de provas como o primeiro passo em uma missão mais ampla de turbinar o Horizen como um centro para projetos de conhecimento zero.





Ishan Pandey: Você pode explicar a mudança no sentido de tornar o Horizen um centro para tecnologias ZK na Web3 e como isso se alinha com a evolução da plataforma desde 2017?





Rob Viglione: Para nós, é menos uma mudança do que o próximo estágio de uma progressão natural. A criptografia de conhecimento zero sempre esteve no coração do Horizen. Inicialmente, essa experiência foi aplicada para garantir a privacidade na rede; depois, para escalabilidade sem permissão com nosso protocolo de interoperabilidade, Zendoo; e agora para verificação de prova modular. A linha direta sempre usou criptografia zk para resolver os maiores desafios do setor.





Como acabei de mencionar, agora estamos construindo um blockchain modular otimizado para verificar provas de conhecimento zero. No entanto, esse é apenas o primeiro passo de uma missão muito maior para permitir o uso de novos tipos de criptografia na Web3, o que não é possível hoje com as restrições de verificação no Ethereum.





Ishan Pandeey: Como a Horizen planeja alavancar sua posição como pioneira na tecnologia ZK para se diferenciar no mercado e atrair projetos ZK para seu ecossistema?





Rob Viglione: A primeira é através da nossa pura vantagem tecnológica. Como temos muita experiência em criptografia zk, incluindo uma equipe de criptógrafos e engenheiros criptográficos de classe mundial, temos uma verdadeira vantagem competitiva. Nossa equipe até inventou algumas funções hash altamente eficientes que desempenharão um papel em nossa tecnologia, incluindo Poseidon2 e Monolith. Nossa camada de verificação de prova, atualmente na testnet, reduz os custos de verificação em 90%, até 99%, em comparação com a verificação no Ethereum. Esse desempenho fala por si e facilita nossa entrada no mercado.





Além disso, porém, está nossa reputação e suporte em todo o setor. Devido à herança e marca Horizen, somos capazes de atrair os melhores construtores, inovadores e talentos no espaço ZK. A Horizen demonstra seu compromisso com a indústria ZK há quase sete anos, e vimos os frutos desse compromisso, pois tivemos muitos projetos e parceiros inscritos para se tornarem parte do que estamos construindo. Isso só vai se intensificar nas próximas semanas e meses, e estamos muito entusiasmados com o que está por vir.





Ishan Pandey: Considerando o ambiente competitivo e o surgimento de novos projetos que oferecem soluções de verificação de provas, como a Horizen pretende manter a relevância e competir de forma eficaz com sua tokenomics existente?





Rob Viglione: É verdade que não somos os únicos a operar neste segmento de mercado. Mas somos os únicos com sete anos (ou algo próximo disso) de experiência, conexões e suporte no espaço ZK. Na postagem do meu blog, expus minha visão para Horizen e $ZEN e expliquei por que pensei que um novo token dedicado à camada de verificação de prova seria benéfico. Dado que o Horizen começou como um fork do Zcash – que em si era um fork do bitcoin – ele herdou sua tokenomics do bitcoin. O limite fixo de fornecimento de 21 milhões de tokens é um componente significativo da identidade e apelo do $ZEN, e acredito fortemente que esse limite deve ser preservado. Com tudo isso como pano de fundo, propus em meu blog que um novo token fosse adotado para a próxima cadeia de verificação de provas. Dessa forma, a tokenômica central do $ZEN permanece inalterada e a camada de verificação de prova se beneficia de uma criptomoeda otimizada especificamente para ela.





Ishan Pandey: Quais são os benefícios potenciais da adoção de um novo token para a camada de verificação de provas e como isso se alinha com a missão e visão da Horizen?





Rob Viglione: Vou começar dizendo que qualquer token potencial para verificação de prova precisaria ser adotado pela comunidade, e que estou falando como membro da comunidade e cofundador da Horizen. Mas o principal benefício de uma criptomoeda dedicada à camada de verificação de provas seria incentivar a atividade desejada na cadeia – neste caso, a verificação de provas. O modo como isso funcionaria na prática poderia acontecer de várias maneiras, mas o ponto principal é facilitar a atividade para a qual o blockchain foi construído especificamente.





Ishan Pandey: À medida que a tecnologia blockchain e a adoção de criptomoedas continuam a crescer, o escrutínio regulatório se intensifica. Qual é a sua opinião sobre os desafios regulatórios no ecossistema Web3?





Rob Viglione: Há muito que digo que a regulamentação beneficiaria a indústria da web3, desde que fosse feita de forma ponderada e construtiva. Regras claras que estabeleçam diretrizes para os participantes do ecossistema promoveriam a certeza e a confiança necessárias para que a indústria cresça muito mais a partir daqui. Estou fazendo a minha parte apoiando os esforços das associações comerciais da indústria para trabalhar com os legisladores e ajudar a moldar regulamentações construtivas.





