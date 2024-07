Comment Horizen redéfinit la blockchain avec des preuves sans connaissance

Bienvenue dans une autre édition perspicace de la série « Derrière la startup », dans laquelle nous plongeons dans le parcours de startups révolutionnaires dans la sphère blockchain. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Rob Viglione, co-fondateur d'Horizen Labs, qui partagera la saga complète de l'évolution d'Horizen depuis sa création en 2017.





Rejoignez-nous alors que Rob raconte les jalons, les pivots technologiques et les décisions stratégiques qui ont façonné le chemin d'Horizen pour devenir une plaque tournante des projets sans connaissance.





Ishan Pandey : Bonjour Rob, C'est un plaisir de vous accueillir dans notre série « Derrière la startup ». Pourriez-vous partager avec nous l’histoire complète d’Horizen Labs ? Nous aimerions l'entendre, en particulier les défis et les victoires que vous avez rencontrés en cours de route. N'hésitez pas à tout partager !





Rob Viglione : Horizen Labs a débuté en 2019 en tant que développeur de protocoles pour Horizen, un projet de blockchain open source lancé en 2017. Nous nous sommes établis une niche en tant qu'experts du Web3 grâce à notre travail sur un certain nombre de projets industriels de grande envergure, notamment dans l’écosystème Ape (ApeCoin, ApeChain, Otherdeeds) ; l'écosystème Bitcoin (Opal) ; et enfin, l'écosystème Horizen. Nous nous concentrons désormais sur le développement d'une solution de blockchain modulaire au sein d'Horizen, optimisée pour la vérification des preuves, comme première étape d'une mission plus large visant à dynamiser Horizen en tant que plaque tournante pour les projets sans connaissance.





Ishan Pandey : Pouvez-vous expliquer l'évolution vers faire d'Horizen un hub pour les technologies ZK dans Web3 et comment cela s'aligne sur l'évolution de la plateforme depuis 2017 ?





Rob Viglione : Pour nous, il s'agit moins d'un changement que de la prochaine étape d'une progression naturelle. La cryptographie sans connaissance a toujours été au cœur d'Horizen. Initialement, cette expertise a été appliquée pour garantir la confidentialité en chaîne ; puis, à l'évolutivité sans autorisation avec notre protocole d'interopérabilité, Zendoo ; et maintenant à la vérification de preuve modulaire. La ligne directe a toujours utilisé la cryptographie zk pour résoudre les plus grands défis de l'industrie.





Comme je viens de le mentionner, nous construisons actuellement une blockchain modulaire optimisée pour vérifier les preuves sans connaissance. Cependant, ce n’est que la première étape d’une mission beaucoup plus vaste visant à permettre l’utilisation de nouveaux types de cryptographie dans le Web3, ce qui n’est pas possible aujourd’hui avec les contraintes de vérification sur Ethereum.





Ishan Pandeey : Comment Horizen compte-t-il tirer parti de sa position de pionnier de la technologie ZK pour se différencier sur le marché et attirer les projets ZK dans son écosystème ?





Rob Viglione : La première réside dans notre pur avantage technologique. Grâce à notre grande expérience dans la cryptographie zk, notamment à une équipe de cryptographes et d'ingénieurs en cryptographie de classe mondiale, nous disposons d'un véritable avantage concurrentiel. Notre équipe a même inventé quelques fonctions de hachage très efficaces qui joueront un rôle dans notre technologie, notamment Poséidon2 et Monolith. Notre couche de vérification des preuves, actuellement sur testnet, réduit les coûts de vérification de 90 % à 99 % par rapport à la vérification sur Ethereum. Cette performance parle d’elle-même et facilite notre mise sur le marché.





Mais au-delà de cela, il y a notre réputation et notre soutien dans l’ensemble de l’industrie. Grâce à l'héritage et à la marque Horizen, nous sommes en mesure d'attirer les meilleurs constructeurs, innovateurs et talents dans l'espace ZK. Horizen a démontré son engagement envers l'industrie ZK depuis près de sept ans maintenant, et nous avons vu les fruits de cet engagement puisque de nombreux projets et partenaires se sont engagés à faire partie de ce que nous construisons. Cela ne fera que s'intensifier dans les semaines et les mois à venir, et nous sommes très excités par ce qui s'en vient.





Ishan Pandey : Compte tenu de l'environnement concurrentiel et de l'émergence de nouveaux projets proposant des solutions de vérification de preuves, comment Horizen entend-il maintenir sa pertinence et rivaliser efficacement avec ses tokenomics existants ?





Rob Viglione : Il est vrai que nous ne sommes pas les seuls à opérer sur ce segment de marché. Mais nous sommes les seuls à avoir sept ans (ou quelque chose de proche) d'expérience, de connexions et de support dans l'espace ZK. Dans mon article de blog, j'ai exposé ma vision pour Horizen et $ZEN et expliqué pourquoi je pensais qu'un nouveau jeton dédié à la couche de vérification des preuves serait bénéfique. Étant donné qu’Horizen a commencé comme un fork de Zcash – qui était lui-même un fork de Bitcoin – il a hérité de sa tokenomics du Bitcoin. Le plafond d'approvisionnement fixe de 21 millions de jetons est un élément important de l'identité et de l'attrait de $ZEN, et je suis convaincu que ce plafond doit être préservé. Avec tout cela en toile de fond, j'ai proposé dans mon article de blog qu'un nouveau jeton soit adopté pour la prochaine chaîne de vérification des preuves. De cette façon, les tokenomics de base de $ZEN restent inchangés et la couche de vérification de preuve bénéficie d'une crypto-monnaie optimisée spécifiquement pour cela.





Ishan Pandey : Quels sont les avantages potentiels de l'adoption d'un nouveau jeton pour la couche de vérification des preuves, et comment cela s'aligne-t-il avec la mission et la vision d'Horizen ?





Rob Viglione : Je commencerai par dire que tout jeton potentiel pour la vérification de la preuve devrait être adopté par la communauté, et que je parle en tant que membre de la communauté et co-fondateur d'Horizen. Mais le principal avantage d’une crypto-monnaie dédiée à la couche de vérification des preuves serait d’encourager l’activité souhaitée en chaîne – dans ce cas, la vérification des preuves. La façon dont cela fonctionnerait dans la pratique pourrait se jouer de plusieurs manières, mais l’essentiel est de faciliter l’activité pour laquelle la blockchain a été spécialement conçue.





Ishan Pandey : À mesure que l’adoption de la technologie blockchain et des cryptomonnaies continue de croître, la surveillance réglementaire s’intensifie. Que pensez-vous des défis réglementaires dans l’écosystème Web3 ?





Rob Viglione : Je dis depuis longtemps que la réglementation profiterait à l'industrie du Web3, à condition qu'elle soit appliquée de manière réfléchie et constructive. Des règles claires établissant des lignes directrices pour les participants à l’écosystème favoriseraient la certitude et la confiance nécessaires pour que l’industrie se développe beaucoup plus à partir de là. Je fais ma part en soutenant les efforts des associations professionnelles de l'industrie pour travailler avec les décideurs politiques et contribuer à l'élaboration de réglementations constructives.





