Wie Horizen Blockchain mit Zero-Knowledge-Beweisen neu definiert

Ishan Pandey: Hallo Rob, es ist uns eine Freude, Sie bei unserer Serie „Hinter den Kulissen des Startups“ begrüßen zu dürfen. Können Sie uns die ganze Geschichte von Horizen Labs erzählen? Wir würden sie gerne hören, insbesondere die Herausforderungen und Erfolge, die Sie auf dem Weg bewältigt haben. Teilen Sie uns gerne alles mit!





Rob Viglione: Horizen Labs startete 2019 als Protokollentwickler für Horizen, ein 2017 gestartetes Open-Source-Blockchain-Projekt. Wir haben uns durch unsere Arbeit an einer Reihe hochkarätiger Branchenprojekte eine Nische als Web3-Experten geschaffen, darunter im Ape-Ökosystem (ApeCoin, ApeChain, Otherdeeds), im Bitcoin-Ökosystem (Opal) und nicht zuletzt im Horizen-Ökosystem. Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf die Entwicklung einer modularen Blockchain-Lösung innerhalb von Horizen, die für die Beweisüberprüfung optimiert ist, als ersten Schritt einer umfassenderen Mission, Horizen als Hub für Zero-Knowledge-Projekte voranzutreiben.





Ishan Pandey: Können Sie die Entwicklung hin zu Horizen als Hub für ZK-Technologien im Web3 erklären und wie diese mit der Entwicklung der Plattform seit 2017 zusammenpasst?





Rob Viglione: Für uns ist es weniger eine Verschiebung als vielmehr die nächste Stufe einer natürlichen Entwicklung. Zero-Knowledge-Kryptographie war schon immer das Herzstück von Horizen. Ursprünglich wurde dieses Fachwissen eingesetzt, um die Privatsphäre in der Kette zu gewährleisten; dann für die erlaubnisfreie Skalierbarkeit mit unserem Interoperabilitätsprotokoll Zendoo; und jetzt für die modulare Beweisüberprüfung. Der rote Faden war schon immer die Verwendung von ZK-Kryptographie, um die größten Herausforderungen der Branche zu lösen.





Wie ich gerade angedeutet habe, bauen wir gerade eine modulare Blockchain, die für die Verifizierung von Zero-Knowledge-Beweisen optimiert ist. Dies ist jedoch nur der erste Schritt einer viel größeren Mission, die die Verwendung neuer Arten von Kryptografie in Web3 ermöglichen soll, was heute aufgrund der Verifizierungsbeschränkungen von Ethereum nicht möglich ist.





Ishan Pandeey: Wie plant Horizen, seine Position als Pionier der ZK-Technologie zu nutzen, um sich auf dem Markt zu differenzieren und ZK-Projekte für sein Ökosystem zu gewinnen?





Rob Viglione: Der erste ist unser rein technologischer Vorteil. Da wir so viel Erfahrung in der ZK-Kryptographie haben, einschließlich eines Weltklasse-Teams von Kryptographen und Kryptographie-Ingenieuren, haben wir einen echten Wettbewerbsvorteil. Unser Team hat sogar einige hocheffiziente Hash-Funktionen erfunden, die in unserer Technologie eine Rolle spielen werden, darunter Poseidon2 und Monolith. Unsere Proof-Verifizierungsschicht, die sich derzeit im Testnetz befindet, senkt die Verifizierungskosten um 90 % bis zu 99 % im Vergleich zur Verifizierung auf Ethereum. Diese Leistung spricht für sich und erleichtert uns die Markteinführung.





Darüber hinaus sind wir aber auch in der gesamten Branche bekannt und unterstützend. Dank der Tradition und Marke von Horizen sind wir in der Lage, die besten Entwickler, Innovatoren und Talente im ZK-Bereich anzuziehen. Horizen hat sein Engagement für die ZK-Branche nun schon seit fast sieben Jahren unter Beweis gestellt, und wir haben die Früchte dieses Engagements gesehen, da sich viele Projekte und Partner angemeldet haben, um Teil dessen zu werden, was wir aufbauen. Das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten nur noch verstärken, und wir sind sehr gespannt auf das, was kommt.





Ishan Pandey: Wie beabsichtigt Horizen angesichts des Wettbewerbsumfelds und der Entstehung neuer Projekte, die Lösungen zur Beweisverifizierung anbieten, seine Relevanz aufrechtzuerhalten und mit seiner bestehenden Tokenomics wirksam zu konkurrieren?





Rob Viglione: Es stimmt, dass wir nicht die einzigen sind, die in diesem Marktsegment tätig sind. Aber wir sind die einzigen mit sieben Jahren (oder annähernd so viel) Erfahrung, Verbindungen und Unterstützung im ZK-Bereich. In meinem Blogbeitrag habe ich meine Vision für Horizen und $ZEN dargelegt und erklärt, warum ich dachte, dass ein neuer Token, der der Proof-Verification-Ebene gewidmet ist, von Vorteil wäre. Da Horizen als Fork von Zcash begann – das wiederum ein Fork von Bitcoin war –, erbte es seine Tokenomics von Bitcoin. Die feste Angebotsobergrenze von 21 Millionen Token ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität und Attraktivität von $ZEN, und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Obergrenze beibehalten werden sollte. Vor diesem Hintergrund habe ich in meinem Blogbeitrag vorgeschlagen, einen neuen Token für die kommende Proof-Verification-Kette einzuführen. Auf diese Weise bleiben die Kern-Tokenomics von $ZEN unverändert, und die Proof-Verification-Ebene profitiert von einer speziell dafür optimierten Kryptowährung.





Ishan Pandey: Welche potenziellen Vorteile bietet die Einführung eines neuen Tokens für die Beweisverifizierungsebene und wie passt dies zur Mission und Vision von Horizen?





Rob Viglione: Ich möchte vorweg sagen, dass jedes mögliche Token für die Beweisüberprüfung von der Community angenommen werden müsste und dass ich als Community-Mitglied und Mitbegründer von Horizen spreche. Der Hauptvorteil einer Kryptowährung, die der Beweisüberprüfungsebene gewidmet ist, wäre jedoch die Förderung der gewünschten On-Chain-Aktivität – in diesem Fall der Beweisüberprüfung. Wie dies in der Praxis funktionieren würde, könnte sich auf verschiedene Weise auswirken, aber der Hauptpunkt ist, die Aktivität zu erleichtern, für die die Blockchain speziell entwickelt wurde.





Ishan Pandey: Da die Blockchain-Technologie und die Verbreitung von Kryptowährungen weiter zunehmen, verschärft sich die regulatorische Kontrolle. Was ist Ihre Meinung zu den regulatorischen Herausforderungen im Web3-Ökosystem?





Rob Viglione: Ich sage schon lange, dass Regulierung der Web3-Branche zugute käme, vorausgesetzt, sie erfolgt auf durchdachte und konstruktive Weise. Klare Regeln, die Leitlinien für die Teilnehmer des Ökosystems festlegen, würden die Sicherheit und das Vertrauen fördern, die die Branche braucht, um von hier aus noch viel stärker zu wachsen. Ich leiste meinen Beitrag, indem ich die Bemühungen von Branchenverbänden unterstütze, mit politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten und konstruktive Regulierungen zu gestalten.





