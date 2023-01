O Bitcoin realmente resolve um problema?

Antes de podermos avaliar se e como o Bitcoin vale algum valor, devemos primeiro reconhecer e concordar que existem problemas que valem a pena resolver. Especialmente com uma desaceleração do mercado, é útil dar um passo atrás e restabelecer uma tese de investimento para o Bitcoin. Este artigo apresenta quatro perguntas para quem duvida dos problemas que o Bitcoin resolve.

LEARN MORE ABOUT @ANDYLEROY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ANDYLEROY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Foi um mês difícil para o Bitcoin e para o mercado de ações em geral. O S&P 500 caiu 16% desde março, o Nasdaq caiu 22% no mesmo período, e o Bitcoin caiu de US$ 68 mil em novembro para US$ 28 mil.





Os projetos criptográficos estão falhando rapidamente - as moedas estáveis acabaram não sendo estáveis e todos estão dispostos a mergulhar nas cripto como um todo.





Não é uma boa aparência para DeFi quando a indústria que foi formada para substituir as finanças tradicionais está tentando centralizar e aumentar rapidamente o financiamento de estabilidade , e o mercado derrubou o Bitcoin com esses projetos e a venda mais ampla do mercado.





Durante a recessão, a internet permaneceu invicta e, pelo menos, temos alguns memes 'top in retrospectiva', à medida que os preços das ações voltam à terra e o mercado gira rapidamente para valorizar o fluxo de caixa e os lucros.





Ryanair chegando com o W





O Bitcoin, em particular, nunca se esquivou de críticas pesadas e, com uma redução de 24% no mês passado, Peter Schiff teve um dia de campo e o WSJ e as seções de comentários voltaram a descartar o bitcoin como mania de tulipas.





“Bitcoin é veneno de rato” - Warren Buffet

“Supercodificadores obscuros” - Elizabeth Warren

“Nações desestabilizadoras” - Hillary Clinton

“Bitcoin, parece apenas uma farsa” - Donald Trump

“Pessoalmente, acho que o Bitcoin não vale nada” - Jamie Dimon

“Um Esquema Ponzi”, “Desperdício de Energia”, “Não tem fluxos de caixa”…





Agora com quase quatro anos de idade, a excelente peça de Nic Carter (e dado de 12 lados) com Bitcoin FUD comum captura eloquentemente todo esse ceticismo e, à medida que avançamos no que parece ser uma recessão, os dados FUD continuam a ser lançados diariamente. .





Qualquer sarcasmo à parte, no entanto, é valioso revisitar qualquer tese de investimento em uma recessão e, como alguém investiu e construiu bitcoin (meu novo explorador de rede relâmpago está aqui ), é uma boa ideia voltar ao básico e revisitar o 'por que' e convicção original para Bitcoin.





O primeiro passo para identificar qualquer valor potencial que o Bitcoin forneça é concordar e reconhecer que existem problemas a serem resolvidos. Se ninguém pensar que há problemas com o status quo, o Bitcoin sempre será um 'desperdício de energia' e um 'esquema Ponzi'.





Com esse espírito, daremos um passo atrás e, neste artigo, colocaremos quatro questões fundamentais que podem ajudar a reconfirmar o 'porquê' por trás do Bitcoin (ou qualquer outra solução para esse assunto) para que possamos abordar melhor o 'como ' e avaliações.





#1 - Ter uma forma de dinheiro resolve um problema?





O conceito de dinheiro não é novidade e existe desde aproximadamente 5.000 aC, quando os antigos mesopotâmicos introduziram o shekel como moeda.





Em seu livro, The Bitcoin Standard , Saifedean Ammous oferece uma visão rica sobre como os primeiros habitantes da ilha de Yap usaram a pedra Rai como uma forma de dinheiro.





Seja qual for o meio histórico - conchas, moedas de ouro, pedras - ter uma forma de dinheiro reduz a necessidade de criação de mercado e troca diária. Não podemos negociar o dia todo e não podemos acumular mercadorias em nossas garagens para armazenar nossos ganhos.





Com esse pensamento, vemos as funções de um dinheiro útil como meio de troca, medida de valor, padrão de pagamento diferido e reserva de valor. O dinheiro também deve ter propriedades de fungibilidade, durabilidade, divisibilidade, portabilidade e escassez.





O dinheiro está arraigado em todas as partes da sociedade e, com o dinheiro que mais se assemelha às propriedades acima para satisfazer os problemas associados, podemos reconhecer muitos dos benefícios que ele oferece e dos problemas que resolve.





(Para quem quiser uma visão mais aprofundada sobre o que é dinheiro, sua história e sua relação com a alocação de capital, criei este vídeo do YouTube com muito mais detalhes)

https://www.youtube.com/watch?v=HZfmnuSR644





#2 - As redes de pagamento resolvem algum problema?





A função de 'meio de troca' do dinheiro evoluiu ao longo dos anos com a tecnologia. Podemos ter usado moedas ou notas no passado, mas hoje o e-commerce representa 13,2% de todas as compras.





As vendas totais no varejo dos EUA totalizaram US$ 5,5 trilhões em 2021, e as vendas no varejo de comércio eletrônico dos EUA cresceram mais de 31% em 2020, totalizando US$ 762 bilhões.





Visa, Mastercard e Paypal capitalizaram essa infraestrutura de pagamento (digital e presencial) com receitas em 2021 de US$ 24,1 bilhões, US$ 23,6 bilhões e US$ 25,4 bilhões, respectivamente. Visa e Mastercard se combinam para facilitar aproximadamente 70% das transações com cartão em 2021.





Com esses tipos de números, é justo dizer que as redes de pagamento resolvem um problema.





Podemos até dar um passo adiante e falar sobre as taxas de aproximadamente 3% que essas redes cobram ou a média mundial de taxas de remessa de aproximadamente 6% . Há muitos outros problemas para resolver aqui, mas vamos deixar isso para outro dia. Por enquanto, podemos dizer com confiança que, com o Visa processando até 24.000 transações por segundo , há um valor inerente e problemas sendo resolvidos no espaço de pagamentos.





#3 - A moeda fiduciária tem problemas?





Esses dois primeiros pontos são (espero) fáceis de concordar, em que # 1 - precisamos de uma forma de dinheiro e # 2 - redes de pagamento facilitam a troca e a transmissão de dinheiro, o que agrega valor à sociedade.





Mas que forma tem (e deve) ter o nosso dinheiro?'. Examinamos as primeiras formas de conchas e moedas. E até 1971, o sistema monetário dos EUA era apoiado pelo ouro.





Hoje, nos EUA e em todo o mundo, o dinheiro é um sistema fiduciário, sem commodities subjacentes que apoiem nossos sistemas monetários. Isso é um problema?





A moeda fiduciária é a melhor forma de dinheiro que devemos usar para preservar os esforços associados ao nosso trabalho? O fiduciário representa melhor as propriedades monetárias que procuramos em uma forma de moeda?





Para entender melhor os problemas da moeda fiduciária, é útil entender quem/como/por que a criação de dinheiro, então vamos dar um passo para trás em direção ao básico …

https://www.youtube.com/watch?v=lK_rYS8L3kI





O governo (dos EUA) levanta dinheiro de duas maneiras: (1) coleta de impostos (renda pessoal, corporativa, ganhos de capital, etc.) e (2) emissão de dívidas (IOUs) por meio de T-Bills, T-Notes e T-Bonds.





Não temos um orçamento equilibrado desde 2001 e, como tal, normalmente dependemos da dívida para financiar as operações do governo.





https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/





Qualquer um pode comprar a dívida do governo dos EUA, e os leilões acontecem semanalmente, permitindo que indivíduos, corporações e países comprem nossa dívida. De muitas maneiras, essa dívida é boa - impulsiona a atividade de investimento e quando os fundos são usados para aumentar a produção e a produção econômica geral, o que é uma vitória para todos.





Mas não é aí que a história termina... um dos maiores compradores da dívida do governo dos EUA é o Federal Reserve dos EUA. E é "como" o Fed compra essa dívida que é problemático. O Fed obscurece esse processo por meio de termos complicados de 'flexibilização quantitativa', mas o que realmente se resume é que eles clicam em alguns botões e criam digitalmente (ou imprimem fisicamente) dinheiro novo.





O Fed então envia esse novo dinheiro ao governo em troca de IOUs (T-Bills, T-Notes, T-Bonds).





Por exemplo, quando o governo dos EUA aprovou uma legislação para US$ 4,2 trilhões em gastos na lei CARES e nos programas de alívio da Covid, vemos um ativo (na forma de um IOU) adicionado ao balanço do Fed e um ativo de novo dinheiro e correspondente IOU como um passivo no balanço do governo.





Balanço do Fed cresceu para quase US$ 9 trilhões em 2022





Enquanto isso, a dívida dos EUA cresceu para quase US$ 30 trilhões





Tudo isso é um problema? O Federal Reserve Board de 7 membros deveria ser capaz de emitir US$ 4 trilhões em dinheiro novo à vontade?





Isso não é tudo. Os bancos comerciais também criam dinheiro à vontade por meio de nosso sistema bancário de reservas fracionárias. O Fed define a taxa de reserva (quanto dos depósitos de um banco deve estar em reserva com o Fed) e a taxa de fundos federais (que se traduz na porcentagem que os bancos comerciais recebem por depósitos no Fed), todas as quais são repassadas aos consumidores e negócios na forma de empréstimos, taxas de hipoteca, etc.





Quando o Fed define uma taxa de reserva de 0% , como fez durante a Covid, o Fed efetivamente deu aos bancos comerciais a capacidade de criar dinheiro ilimitado.





Todo esse dinheiro no sistema é medido nos totais do M2, que aumentaram para corresponder a todas as taxas de criação de dinheiro do Fed. Apenas nos últimos dois anos, a oferta monetária aumentou mais de US$ 6 trilhões - um aumento de 37%.





https://twitter.com/SenLummis/status/1436325049821245441?s=20





Então, voltando à questão... esse padrão de moeda fiduciária é um problema? Isso é o melhor que podemos fazer como sociedade para oferecer mecanismos para preservar a riqueza ao longo do tempo? Se Bitcoin é um 'Ponzi' ou 'veneno de rato', hesito em especular sobre o que nosso atual sistema fiduciário representa...





Se você ainda não está convencido de que isso é um problema, precisamos apenas voltar no tempo algumas vezes no século passado para ver onde a intervenção do governo e do Fed desvalorizou nossa moeda.





Em 1934, FDR assinou a lei da reserva de ouro e desvalorizou o dólar americano em 40% da noite para o dia.

Em 1971, o presidente Nixon encerrou 'temporariamente' a conversibilidade do dólar em ouro. Esta medida transitória tornou-se permanente, e apenas cinco anos depois foram retiradas todas as referências à convertibilidade do ouro em USD.

E nos últimos 20 anos, vemos picos e aumento contínuo no balanço do Fed - de menos de $ 1 trilhão em 2002, para agora quase $ 9 trilhões em 2022. Este CAGR de ~ 12% supera facilmente os retornos do S&P 500 ao longo do mesmo período.



A desvalorização do dinheiro fiduciário não é única na história. É um procedimento operacional padrão. E com a estrutura de incentivos de nosso sistema político atual, não é do interesse de ninguém garantir que equilibremos nosso orçamento quando temos a opção de simplesmente chutar a lata no caminho.





(Há muito o que desvendar sobre como o dinheiro é criado e criei este vídeo para entrar em detalhes adicionais).





https://www.youtube.com/watch?v=M-I8VpA3pPA









#4 - A inflação é um problema? A inflação é resultado da criação de dinheiro?





Era para ser “transitório”, mas agora a inflação virou o assunto do ano passado. Na semana passada, Jeff Bezos e Elon Musk (em aparente concordância) twittaram sobre os efeitos negativos que toda a nossa impressão de dinheiro teve sobre a inflação - rejeitando as narrativas do governo Biden, do senador Warren e de outros que há muito promovem narrativas que tudo é culpa de Putin - ou melhor ainda, “ ganância corporativa ”.





Não há como negar a inflação. O CPI está oficialmente em 8,3% nos EUA e podemos ver aumentos de preços em primeira mão em toda a linha. Um dólar hoje tem o poder de compra de $ 26 em 1913 . E a inflação é o imposto mais regressivo para a sociedade. Historicamente, tomamos como certa a falta de inflação nos EUA, mas mais de 1,1 bilhão de pessoas vivem em países com inflação de dois dígitos (e 1,7 bilhão de adultos permanecem sem acesso a uma conta bancária).





https://twitter.com/SDWouters/status/1463523221937004545

Mas a inflação é um resultado direto da criação de dinheiro?





Apesar de toda a conversa sobre como Putin é responsável, o CPI está acima de 5% desde maio de 2021.





Quanto à “ganância corporativa” nos supermercados, podemos apenas observar a queda de 52% no lucro do primeiro trimestre da Target esta semana e a queda de mais de 25% nas ações após seus últimos resultados trimestrais decepcionantes.





Existem problemas de oferta e demanda em jogo, causando aumento de preços? É claro. E Cathie Wood tem alguns pontos positivos sobre a deflação potencial devido a níveis de estoque mais altos. Mas os US$ 6 trilhões de novos dólares que colocamos em circulação nos últimos dois anos representam mais de 15 vezes toda a receita de 2021 da Saudi Aramco.





A velocidade do dinheiro está em níveis mais baixos de todos os tempos ( 1,1 contra 1,5 do passado ). Se assumirmos que boa parte dessa baixa velocidade se deve ao fato de os consumidores não gastarem durante a pandemia (não fazer viagens, não comprar gasolina no trânsito, não ir a eventos sociais), então se a velocidade eventualmente voltar a 1,5x, O PIB parecerá saltar cerca de 30% (supondo que não haja mais dinheiro novo). Se assumirmos que o PIB real cresce cerca de 3-5%, então a única explicação para o aumento do PIB seria novamente uma inflação mais alta.





Todos nós reconhecemos que imprimir e dar a cada pessoa um milhão de dólares resultaria em inflação. Portanto, quando criamos $ 6 trilhões de dólares em um período de tempo tão curto, devemos esperar algum nível de inflação.





Conclusão - Bitcoin é a resposta?









Esboçamos quatro problemas e premissas:





O dinheiro como função tem valor (precisamos ser capazes de trocar mercadorias e armazenar valor ao longo do tempo).



As Redes de Pagamento têm valor (precisamos ser capazes de transmitir valor no espaço e no tempo).



A moeda fiduciária tem problemas - principalmente porque é inerentemente inflacionária, desvalorizada a cada ano e as regras do jogo são alteradas pelos caprichos de um conselho de governadores de 7 membros.



A inflação é causada pela impressão de dinheiro e é prejudicial à sociedade . É um imposto invisível para quem não tem patrimônio, centraliza o poder nas mãos de poucos (os banqueiros centrais) e subverte a democracia quando podemos imprimir dinheiro à vontade, em vez de tomar decisões difíceis sobre arrecadar dinheiro por meio de impostos.



Se pudermos concordar que esses são realmente problemas, podemos começar a examinar os méritos, especificidades e métricas de avaliação do Bitcoin ou qualquer outra alternativa possível que possa se conectar a esses problemas/soluções. Claro, isso se torna uma discussão mais nuançada, e vou trabalhar para obter mais alguns artigos sobre isso no futuro.





Eu adoraria ouvir sua opinião sobre qualquer um desses pontos - sinta-se à vontade para se conectar comigo no Twitter . Como divulgação completa, sou comprador de Bitcoin, então aceito quaisquer contrapontos que revoguem minhas teses.





Também estou construindo análises para a rede Bitcoin Lightning . Você pode navegar por todos os detalhes da Lightning Network neste explorador e adoraria entrar em contato com você se estiver atualmente ou interessado em executar um nó ou se desejar dados gerais da Lightning Network ⚡🙏





Também publicado aqui