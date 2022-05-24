比特币真的能解决问题吗？

在我们评估比特币是否以及如何有价值之前，我们必须首先承认并同意存在值得解决的问题。尤其是在市场低迷的情况下，退后一步重新建立比特币的投资理论是有帮助的。本文为任何怀疑比特币解决问题的人提出了四个问题。





对于比特币和整个股市来说，这是艰难的一个月。自 3 月以来，标准普尔 500 指数下跌了 16%，同期纳斯达克指数下跌了 22%，比特币已从 11 月的高点 6.8 万美元一路下跌至 2.8 万美元。





加密项目一直在快速失败 - 稳定的硬币被证明是不稳定的，每个人都在整体上扣篮。





当为取代传统金融而形成的行业试图快速集中和筹集稳定资金时，DeFi 的前景并不好，而市场已经通过这些项目和更广泛的市场抛售拖累了比特币。





在整个经济低迷时期，互联网一直保持不败，随着股价回升，市场迅速转向重视现金流和利润，我们至少有一些“事后诸葛亮”的模因。





瑞安航空推出 W





尤其是比特币从未回避过严厉的批评，在上个月下跌了 24% 的情况下，彼得·希夫 (Peter Schiff) 度过了愉快的一天，《华尔街日报》和评论版块又开始将比特币视为郁金香狂热。









现在快四年了，尼克卡特的优秀作品（和 12 面骰子）与常见的比特币 FUD 雄辩地抓住了所有这些怀疑，当我们进入看起来像衰退的时候，FUD 骰子继续每天滚动.





然而，撇开任何讽刺不谈，在经济低迷时期重新审视任何投资论文都是有价值的，并且作为有人投资并建立比特币（我的新闪电网络浏览器在这里），回到基础并重新审视比特币是个好主意“为什么”和对比特币的原始信念。





识别比特币提供的任何潜在价值的第一步是同意并承认存在需要解决的问题。如果没有人认为现状有任何问题，比特币将永远是“能源浪费”和“庞氏骗局”。





本着这种精神，我们将退后一步，在本文中，我们将提出四个基本问题，以帮助重新确认比特币背后的“为什么”（或任何其他解决方案），以便我们能够更好地解决“如何'和估值。





#1 - 有钱能解决问题吗？





货币的概念并不是什么新鲜事物，自公元前 5000 年左右古代美索不达米亚人将谢克尔引入货币时就已经存在。





在他的著作 《比特币标准》中，Saifedean Ammous 对雅浦岛的早期居民如何使用莱石作为一种货币形式提供了丰富的见解。





无论历史上的媒介是什么——贝壳、金币、岩石——拥有某种货币形式可以减少做市和日常易货交易的需要。我们不能整天以物易物，也不能在车库里囤积商品来储存我们的收入。





有了这个想法，我们将有用货币的功能视为交换媒介、价值衡量标准、延期支付的标准和价值储存手段。货币还必须具有可替代性、耐用性、可分割性、便携性和稀缺性等特性。





金钱根深蒂固于社会的每一个部分，用与上述属性最相似的金钱来解决相关问题，我们可以承认它提供的许多好处和它解决的问题。





（对于任何想要更深入了解什么是金钱、它的历史以及它与资本分配的关系的人，我制作了这个 YouTube 视频，其中包含更多细节）

https://www.youtube.com/watch?v=HZfmnuSR644





#2 - 支付网络能解决问题吗？





多年来，货币的“交换媒介”功能随着技术的发展而发展。我们过去可能使用过硬币或纸币，但今天，电子商务占所有购买量的13.2% 。





2021 年美国零售总额总计 5.5 万亿美元，2020 年美国电子商务零售额增长超过 31%，总计 7620 亿美元。





Visa、万事达卡和 Paypal 已利用这种支付基础设施（数字和面对面），2021 年的收入分别为 241 亿美元、236 亿美元和 254 亿美元。 2021 年，维萨卡和万事达卡共同促成了约 70%的卡交易。





有了这些数字，可以说支付网络解决了一个问题。





我们甚至可以更进一步，谈谈这些网络收取的约 3% 的费用，或全球平均约 6% 的汇款费用。这里还有很多问题需要解决，但我们会留到另一天。目前，我们可以自信地说，Visa每秒处理高达 24,000 笔交易——支付领域存在内在价值和问题正在得到解决。





#3 - 法定货币有问题吗？





前两点（希望）很容易达成一致，因为 #1 - 我们需要一种货币形式，以及 #2 - 支付网络促进货币的交换和传输，从而为社会提供价值。





但是我们的钱（并且应该）采取什么形式呢？我们研究了早期形式的贝壳和硬币。直到 1971 年，美国的货币体系都以黄金为后盾。





今天，在美国和世界各地，货币是一种法定系统，没有任何基础商品支持我们的货币系统。这是一个问题吗？





法定货币是我们应该用来维护与我们的劳动相关的努力的最佳货币形式吗？法定货币是否最能代表我们以货币形式寻找的货币属性？





为了更好地理解法定货币的问题，了解货币创造的人/方式/原因会有所帮助，所以让我们退后一步……

https://www.youtube.com/watch?v=lK_rYS8L3kI





（美国）政府通过两种方式筹集资金：（1）征收税款（个人收入、公司、资本收益等）和（2）通过国库券、国库券和国库券发行债务（IOU）。





自 2001 年以来，我们的预算一直没有平衡，因此我们通常依靠债务为政府运作提供资金。





https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/





任何人都可以购买美国政府的债务，并且每周都会举行拍卖，允许个人、公司和国家都购买我们的债务。在许多方面，这种债务是好的——它推动了投资活动，当资金用于增加产出和整体经济产出时，这对每个人来说都是一个胜利。





但这不是故事结束的地方……美国政府债务的最大购买者之一是美联储。问题在于美联储“如何”购买这些债务。美联储通过复杂的“量化宽松”术语掩盖了这一过程，但真正归结为他们点击几个按钮并以数字方式创建（或物理打印）新货币。





然后美联储将这笔新资金发送给政府以换取借据（T-Bills、T-Notes、T-Bonds）。





例如，当美国政府通过 CARES 法案和 Covid 救济计划中4.2 万亿美元支出的立法时，我们看到美联储的资产负债表中增加了一项资产（以借据的形式），以及一项新的现金和相应的资产。 IOU 作为政府资产负债表上的负债。





美联储的资产负债表在 2022 年已增至近 9 万亿美元





与此同时，美国债务已增至近 30 万亿美元





这一切都是问题吗？由 7 名成员组成的联邦储备委员会是否应该能够随意发行 4 万亿美元的全新资金？





这还不是全部。商业银行还通过我们的部分准备金银行系统随意创造货币。美联储设定准备金率（银行存款中有多少必须在美联储保留）和联邦基金利率（转化为商业银行从美联储存款中获得的百分比），所有这些都传递给消费者和贷款、抵押贷款利率等形式的业务。





当美联储像在整个 Covid 期间那样将准备金率设定为 0%时，美联储实际上赋予了商业银行无限创造货币的能力。





系统中的所有这些货币都以 M2 总量来衡量，该总量已增加以匹配美联储的所有货币创造率。仅在过去两年中，货币供应量就增加了超过 6 万亿美元——增长了 37%。





https://twitter.com/SenLummis/status/1436325049821245441?s=20





回到问题上来……这个法定货币标准有问题吗？这是我们作为一个社会所能做的最好的事情，以提供随着时间的推移保存财富的机制吗？如果比特币是“庞氏骗局”或“老鼠药”，我会犹豫推测我们当前的法定系统代表什么......





如果你仍然不相信这是一个问题，我们只需要在过去的一个世纪里把时间倒转几次，看看政府和美联储的干预在哪里使我们的货币贬值。





1934 年，罗斯福将黄金储备法签署为法律，然后一夜之间美元贬值了 40%

1971 年，尼克松总统“暂时”结束了美元与黄金的可兑换性。这一临时措施成为永久性措施，仅仅五年后，所有关于黄金可兑换美元的提及都被删除。

在过去 20 年中，我们看到美联储的资产负债表出现飙升和持续增长——从 2002 年的不到 1 万亿美元到 2022 年的近 9 万亿美元。这 12% 的复合年增长率很容易超过标准普尔 500 指数的回报率。同一时期。



法定货币贬值在历史上不是一次性的。这是一个标准的操作程序。以我们当前的政治体系的激励结构，当我们可以选择简单地把罐子踢下去时，确保我们平衡预算并不符合任何人的最佳利益。





（金钱的创造方式有很多需要解开，我制作了这个视频来更详细地介绍）。





https://www.youtube.com/watch?v=M-I8VpA3pPA









#4 - 通货膨胀是个问题吗？通货膨胀是货币创造的结果吗？





本来应该是“昙花一现”，但现在通胀成了去年的话题。就在上周，杰夫·贝佐斯和埃隆·马斯克都（似乎同意）在推特上发表了关于我们所有印钞对通胀的负面影响——反驳了拜登政府、参议员沃伦和其他长期宣传这种说法的人的说法。一切都是普京的错——或者更好的是“企业的贪婪”。





不可否认通货膨胀。美国的CPI官方数据为8.3% ，我们可以直接看到价格全面上涨。今天一美元的购买力是 1913 年的 26 美元。通货膨胀是对社会最具累退性的税收。从历史上看，我们认为美国没有通货膨胀是理所当然的，但超过11 亿人生活在通货膨胀率达到两位数的国家（还有17 亿成年人仍然无法使用银行账户）。





https://twitter.com/SDWouters/status/1463523221937004545

但是通货膨胀是货币创造的直接结果吗？





对于所有关于普京如何负责任的讨论，自 2021 年 5 月以来，CPI 一直在 5% 以上。





至于杂货店的“企业贪婪”，我们可以看看 Target 本周第一季度利润下降 52% ，股价在最近令人失望的季度收益后下跌超过 25%。





是否存在导致价格上涨的供需问题？当然。 Cathie Wood 对由于库存水平较高而可能出现的通货紧缩有一些好处。但我们在过去两年投入流通的 6 万亿美元新美元是沙特阿美 2021 年整个收入的 15 倍以上。





货币流通速度处于历史最低点（过去的 1.1 对 1.5 ）。如果我们假设这种低速度的很大一部分是由于消费者在大流行期间没有消费（不去旅行，不在通勤时购买汽油，不参加社交活动），那么如果速度最终回到 1.5 倍， GDP 似乎会增长约 30%（假设不再有新资金）。如果我们假设实际 GDP 增长约 3-5%，那么 GDP 增长的唯一解释将再次是通胀持续走高。





我们都认识到印制并给每个人一百万美元会导致通货膨胀。因此，当我们在如此短的时间内创造 6 万亿美元时，我们必须预期一定程度的通货膨胀。





结论 - 比特币是答案吗？









我们概述了四个问题和前提：





货币作为一种功能具有价值 （我们需要能够跨时间交换商品和存储价值）。



支付网络具有价值 （我们需要能够跨时空传递价值）。



法定货币存在问题 - 最值得注意的是，它本质上是通货膨胀的，每年都会贬值，而且游戏规则会随 7 名理事会成员的心血来潮而改变。



通货膨胀是由印钞引起的，对社会有害。这是对那些没有资产的人征收的无形税，它将权力集中在少数人（中央银行家）手中，当我们可以随意印钞票而不是通过税收筹集资金做出艰难决定时，它就会颠覆民主。



如果我们同意这些确实是问题，我们可以开始研究比特币的优点、细节和估值指标或任何其他可能解决这些问题/解决方案的替代方案。当然，这将成为一个更细致入微的讨论，我将努力在未来获得更多关于此的文章。





我很想听听您对这些观点的意见——请随时在Twitter 上与我联系。作为全面披露，我做多比特币，所以我欢迎任何会撤销我的论点的反驳。





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