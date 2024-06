Aprenda como usar palavras-chave para 100 vezes mais visualizações de histórias🔥

Olá novamente, Hackers 💚





Os editores do HackerNoon estão de volta com mais uma edição focada em palavras-chave, o molho secreto para distribuição. A criação de palavras-chave inovadoras pode elevar sua história de centenas para milhares de visualizações. Caso em questão: uma história recente obteve cerca de 380 mil visualizações (todas orgânicas!).













Quando a história chegou até nós, ela continha algumas palavras-chave muito genéricas. Além disso, apenas seis do total de oito palavras-chave foram utilizadas. Agora entendemos: os autores querem apenas superar todo o negócio de palavras-chave, mas a classificação para termos genéricos como “jogos”, “videogames” ou mesmo “jogos para PC” não é apenas difícil, mas provavelmente impossível.









Queremos que os autores possam se classificar no Google e aumentar efetivamente seu alcance. Percebendo que havia espaço para melhorias, os editores do HackerNoon entraram em ação e imediatamente mudaram as palavras-chave para:





E por sorte, quatro dessas palavras-chave começaram a ser classificadas na página SERP 1:

Mundo pal da Nintendo

Processo da Nintendo

Nintendo vs palworld

Resposta do Nintendo Palworld









Esperamos que este exemplo demonstre como é fundamental gastar alguns minutos extras criando palavras-chave novas e inovadoras. Existe um estranho equívoco de que as palavras-chave da sua história precisam ser de uma lista existente - não, não é verdade! Na verdade, quanto mais palavras-chave novas e específicas você usar para marcar sua história, maiores serão as chances de obter milhares de visualizações!





A grande vantagem do HackerNoon é que ele oferece aos autores iniciantes um total de oito palavras-chave, deixando espaço para experimentação. Portanto, não tenha medo de experimentar novas palavras-chave que possam ajudar a classificar sua história no Google. \

