Apprenez à utiliser des mots clés pour multiplier par 100 les vues de votre histoire🔥

Les éditeurs de HackerNoon sont de retour avec une autre édition axée sur les mots-clés, la sauce secrète de la distribution. La création de mots-clés innovants peut faire passer votre histoire de centaines à des milliers de vues. Exemple concret : une histoire récente a recueilli près de 380 000 vues (toutes organiques !).













Lorsque l’histoire nous est parvenue, elle contenait des mots-clés très génériques. De plus, seuls six des huit mots-clés au total ont été utilisés. Maintenant, nous comprenons : les auteurs veulent juste surmonter l'ensemble du problème des mots clés, mais le classement pour des termes génériques tels que « jeux », « jeux vidéo » ou même « jeux sur PC » est non seulement difficile, mais probablement impossible.









Nous voulons que les auteurs puissent se classer sur Google et augmenter efficacement leur portée. Réalisant qu'il y avait place à l'amélioration, les éditeurs de HackerNoon sont passés à l'action et ont rapidement modifié les mots-clés comme suit :





Et comme par hasard, quatre de ces mots-clés ont commencé à être classés sur la page 1 du SERP :

Nintendo Palworld

Procès Nintendo

Nintendo contre Palworld

Réponse de Nintendo Palworld









Nous espérons que cet exemple démontrera à quel point il est essentiel de consacrer quelques minutes supplémentaires à la création de mots-clés nouveaux et innovants. Il y a cette étrange idée fausse qui circule selon laquelle les mots-clés de votre histoire doivent provenir d'une liste existante – non, ce n'est pas vrai du tout ! En fait, plus vous marquez votre histoire avec des mots-clés nouveaux et spécifiques, plus vous avez de chances d'obtenir des milliers de vues !





L’avantage de HackerNoon est qu’il propose aux auteurs en herbe un total de huit mots-clés, laissant place à l’expérimentation. N'ayez donc pas peur d'essayer de nouveaux mots-clés qui pourraient aider votre histoire à se classer sur Google. \

L'application mobile HackerNoon facilite l'écriture

Nous savons à quel point vous tous j'adore l'application HackerNoon et maintenant, la mise à jour version 1.9, modernise l'éditeur de texte HackerNoon pour iOS et Android, vous donnant la possibilité de rédiger et soumettre des brouillons en déplacement . Commencez à l'utiliser dès maintenant en ajoutant votre voix à les développements en cours dans la technologie , je parle mal du Apple Vision Pro , Bitcoin , etc. Et si vous souhaitez explorer la liste complète des modèles d'écriture HackerNoon, rendez-vous ici .





Quelques nouvelles façons sympas de gagner de l'argent 🤑🤑🤑

Pour tous les chasseurs de gloire et les amateurs d'argent, HackerNoon organise plusieurs excellents concours d'écriture qui pourraient vous aider à rendre votre banque plus costaude.





Le plus important est le concours d'écriture Opt Out en cours organisé par Aut Labs et HackerNoon avec une cagnotte de 9 000 $ !! Celui-ci s'adresse aux penseurs qui osent remettre en question et défier le statu quo, la construction sociétale dans laquelle nous vivons.





Si vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour commencer, nous avons un excellent modèle que vous pouvez utiliser pour noter des idées et même soumettre une histoire !





Dans l'attente de vos soumissions!

