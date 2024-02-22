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    Hikaye Görüntülemelerinizi 100 Kat Artırmak İçin Anahtar Kelimeleri Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin🔥ile@editingprotocol
    473 okumalar
    473 okumalar

    Hikaye Görüntülemelerinizi 100 Kat Artırmak İçin Anahtar Kelimeleri Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin🔥

    ile Editing Protocol2m2024/02/22
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    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon editörleri, dağıtımın gizli sosu olan anahtar kelimelere odaklanan başka bir baskıyla geri döndü. Yenilikçi anahtar kelimeler oluşturmak, hikayenizi yüzlerce görüntülemeden binlerce görüntülemeye yükseltebilir. Hikayenizi ne kadar yeni ve spesifik anahtar kelimelerle etiketlerseniz, binlerce görüntüleme alma şansınız o kadar yüksek olur. Nasıl yapılacağını buradan öğrenin.
    featured image - Hikaye Görüntülemelerinizi 100 Kat Artırmak İçin Anahtar Kelimeleri Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin🔥
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    Tekrar merhaba Hackerlar 💚


    HackerNoon editörleri, dağıtımın gizli sosu olan anahtar kelimelere odaklanan başka bir baskıyla geri döndü. Yenilikçi anahtar kelimeler oluşturmak, hikayenizi yüzlerce görüntülemeden binlerce görüntülemeye yükseltebilir. Örnek olarak: Yakın zamanda yayınlanan bir hikaye 380.000'e yakın görüntüleme aldı (tümü organik!).




    Hikaye bize geldiğinde çok genel anahtar kelimeler vardı. Üstelik toplam sekiz anahtar kelimenin yalnızca altısı kullanıldı. Şimdi anlıyoruz: Yazarlar sadece anahtar kelime işini tamamen aşmak istiyorlar, ancak "oyun", "video oyunları" ve hatta "bilgisayar oyunları" gibi genel terimler için sıralama yapmak sadece zor değil, muhtemelen imkansız.



    Yazarların Google'da sıralamaya girebilmelerini ve erişimlerini etkili bir şekilde artırabilmelerini istiyoruz. Geliştirilebilecek noktalar olduğunu fark eden HackerNoon editörleri harekete geçti ve anahtar kelimeleri hemen şu şekilde değiştirdi:


    Ve şans eseri bu anahtar kelimelerden dördü SERP sayfa 1'de sıralamaya başladı:

    • Nintendo palworld
    • Nintendo davası
    • Nintendo palworld'e karşı
    • Nintendo palworld'ün yanıtı



    Bu örneğin, yeni ve yenilikçi anahtar kelimeler oluşturmak için fazladan birkaç dakika harcamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini umuyoruz. Hikaye anahtar kelimelerinizin mevcut bir listeden olması gerektiğine dair tuhaf bir yanılgı var; hayır, kesinlikle doğru değil! Aslında, hikayenizi ne kadar yeni ve spesifik anahtar kelimelerle etiketlerseniz, binlerce görüntüleme alma şansınız da o kadar yüksek olur!


    HackerNoon'un en güzel yanı, yeni yetişen yazarlara toplam sekiz anahtar kelime sunarak denemeye yer bırakmasıdır. Bu nedenle, hikayenizin Google'da sıralamasına yardımcı olabilecek yeni anahtar kelimeler denemekten korkmayın. \

    HackerNoon Mobil Uygulaması Yazmayı Kolaylaştırıyor

    Hepinizin ne kadar olduğunu biliyoruz bayıldım HackerNoon Uygulaması ve şimdi Sürüm 1.9 güncellemesi, iOS ve Android için HackerNoon Metin Düzenleyicisini güçlendirerek size şunları yapma olanağı sağlar: Hareket halindeyken taslaklar yazın ve gönderin . Sesinizi ekleyerek hemen kullanmaya başlayın teknolojide yaşanan gelişmeler , hakkında kaba bir şekilde konuşuyorum Apple Vision Pro , bitcoin , vb. Ve HackerNoon yazma şablonlarının tam listesini keşfetmek istiyorsanız aşağıya gidin Burada .


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    Siz zafer avcıları ve nakit tutkunları için HackerNoon'da bankanızı daha güçlü hale getirmenize yardımcı olabilecek birçok harika yazma yarışması var.


    Bunlardan en büyüğü, Āut Labs & HackerNoon'un 9.000 $'lık ödül havuzuyla devam eden Opt Out Yazma Yarışmasıdır!! Bu, yaşadığımız toplumsal yapı olan statükoyu sorgulamaya ve ona meydan okumaya cesaret eden düşünürler için.


    Başlamak için hafif bir itmeye ihtiyacınız varsa, mükemmel şablon Fikirleri not almak ve hatta bir hikaye göndermek için kullanabileceğiniz!


    Gönderimlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum!

    Bir dahaki sefere kadar,

    Barış!

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    Editing Protocol@editingprotocol
    The Green Standard Editing Protocol for Internet Publishing.
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