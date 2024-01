Concurso de Redação de Provas de Conhecimento Zero: Anunciado o vencedor!

Muito longo; Para ler

Aqui está a lista das 10 principais histórias: Provas de conhecimento zero: é como mágica, mas vou explicar por @windley. Uma revolução de privacidade na Web3 com provas de conhecimento zero (ZKPs) por @vladislavbilay. Desbloqueando a magia das provas de conhecimento zero: desintegração da filosofia e da ciência (parte 1) por @damocles. A ascensão dos acúmulos de conhecimento zero no dimensionamento Ethereum por @mariefromdcenter. Provas de Conhecimento Zero na Votação Blockchain por @induction. Aprimorando o Open Banking com zero provas de conhecimento: uma exploração técnica por @mickymultani. Provas de Conhecimento Zero: O que é um zkOracle? por @marlene. Zkp2p: O fim das trocas centralizadas por @thebojda. ZKML em DeFi: uma revolução segura em finanças descentralizadas por @mkaufmann. Segurança de dados na nuvem: uma nova era de confiança por @mkaufmann.