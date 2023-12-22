Sıfır Bilgi Kanıtı Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!

Çok uzun; Okumak

People Mentioned Company Mentioned

İşte en iyi 10 hikayenin listesi: Sıfır Bilgi Kanıtları: Sihir Gibi, Ama Bunu @windley tarafından açıklayacağım. @vladislavbilay'ın Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP'ler) ile Web3'te Gizlilik Devrimi. Sıfır Bilgi Kanıtlarının Büyüsünün Kilidini Açmak: Felsefe ve Bilimin Parçalanması (Bölüm 1), @damocles. Ethereum Ölçeklendirmesinde Sıfır Bilgi Toplamalarının Yükselişi Yazan: @mariefromdcenter. @induction ile Blockchain Oylamasında Sıfır Bilgi Kanıtları. Açık Bankacılığı Sıfır Bilgi Kanıtlarıyla Güçlendirmek: @mickymultani'nin Teknik Araştırması. Sıfır Bilgi Kanıtı: zkOracle Nedir? Yazan: @marlene. Zkp2p: Merkezi Borsaların Sonu Yazan: @thebojda. DeFi'de ZKML: Merkezi Olmayan Finansta Güvenli Bir Devrim, @mkaufmann. Bulutta Veri Güvenliği: Yeni Bir Güven Çağı, @mkaufmann.