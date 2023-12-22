Sıfır Bilgi Kanıtı Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!

Çok uzun; Okumak
İşte en iyi 10 hikayenin listesi:
Sıfır Bilgi Kanıtları: Sihir Gibi, Ama Bunu @windley tarafından açıklayacağım.
@vladislavbilay'ın Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP'ler) ile Web3'te Gizlilik Devrimi.
Sıfır Bilgi Kanıtlarının Büyüsünün Kilidini Açmak: Felsefe ve Bilimin Parçalanması (Bölüm 1), @damocles.
Ethereum Ölçeklendirmesinde Sıfır Bilgi Toplamalarının Yükselişi Yazan: @mariefromdcenter.
@induction ile Blockchain Oylamasında Sıfır Bilgi Kanıtları.
Açık Bankacılığı Sıfır Bilgi Kanıtlarıyla Güçlendirmek: @mickymultani'nin Teknik Araştırması.
Sıfır Bilgi Kanıtı: zkOracle Nedir? Yazan: @marlene.
Zkp2p: Merkezi Borsaların Sonu Yazan: @thebojda.
DeFi'de ZKML: Merkezi Olmayan Finansta Güvenli Bir Devrim, @mkaufmann.
Bulutta Veri Güvenliği: Yeni Bir Güven Çağı, @mkaufmann.