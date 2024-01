Der Zero Knowledge Proofs-Schreibwettbewerb: Gewinner bekannt gegeben!

Zu lang; Lesen

Hier ist die Liste der Top 10 Geschichten: Zero-Knowledge-Beweise: Es ist wie Magie, aber ich erkläre es von @windley. Eine Datenschutzrevolution in Web3 mit Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) von @vladislavbilay. Die Magie von Zero-Knowledge-Beweisen erschließen: Desintegration von Philosophie und Wissenschaft (Teil 1) von @damocles. Der Aufstieg von Zero-Knowledge-Rollups in der Ethereum-Skalierung von @mariefromdcenter. Zero-Knowledge-Beweise bei Blockchain-Abstimmungen von @induction. Verbesserung des Open Banking mit Zero Knowledge Proofs: Eine technische Untersuchung von @mickymultani. Zero Knowledge Proofs: Was ist ein zkOracle? von @marlene. Zkp2p: Das Ende des zentralisierten Austauschs von @thebojda. ZKML in DeFi: Eine sichere Revolution im dezentralen Finanzwesen von @mkaufmann. Datensicherheit in der Cloud: Eine neue Ära des Vertrauens von @mkaufmann.