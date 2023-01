Tor: Amor e trovão da segurança cibernética

Anteriormente, os leitores do Guardian podiam acessar seu site usando o navegador Tor para ocultar suas localizações. Agora, os leitores do Guardian, que também são usuários do Tor, acessam o site de notícias como um serviço onion. Portanto, não há mais “nós de saída” do Tor e “migalhas de pão digitais” para “entidades” amigáveis à censura seguirem e localizarem “pessoas de interesse”.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Quantas vezes você já viu o trailer de “Thor: Love and Thunder” até agora? Thor e um dos Guardiões da Galáxia, em particular, nunca estiveram “tão próximos”.





Você sabe quem.





Que feliz coincidência, Tor (não Thor) e The Guardian (da Galáxia Jornalística) também decidiram levar seu relacionamento para o próximo nível .





Os leitores do Guardian agora podem acessar nosso jornalismo inteiramente na rede Tor





Anteriormente, os leitores do The Guardian podiam acessar seu site usando o navegador Tor para ocultar suas localizações. “Mas as comunicações dos navegadores precisam sair da rede Tor para a etapa final da jornada, a fim de chegar ao site na rede mundial de computadores normal”.





Agora, os leitores do Guardian, que também são usuários do Tor, acessam o site de notícias como um serviço onion.





“A introdução de um serviço Guardian onion significa que todo o caminho de comunicação entre um leitor e o Guardian ocorre dentro da rede Tor, evitando assim riscos potenciais com o “salto” entre a rede Tor e o serviço da rede mundial de computadores.”





Portanto, não há mais “nós de saída” do Tor e “migalhas de pão digitais” para “entidades” amigáveis à censura seguirem e localizarem “pessoas de interesse”.

Parabéns estão em ordem, mas há algumas preocupações também





Tor Redditors concordam que isso é uma boa notícia, mas eles ainda se preocupam com “backdoors”.





Agora, não tenho ideia do que esse segundo Redditor está falando. Parabéns pelo entusiasmo deles, mas prefiro me ater aos pesquisadores nos laboratórios de segurança cibernética. Eu sei que os novos bíceps de Natalie Portman são mais interessantes e divertidos de se ler do que algum relatório de “ ataque do espanador ” ou oficialmente “Atribuição do serviço Tor Onion baseada em marcas d'água de fluxo com ocultação de trilhas”, mas experimente para o seu próprio bem.





Natalie “Thoressa” Portman nunca vai gostar de você, não importa quanto tempo você gaste em uma academia, então aprenda algo novo e aceite que Thor e Tor ainda têm seus limites.

Mês de Conscientização sobre Segurança Cibernética 2022





O Mês da Conscientização sobre Segurança Cibernética está completando 18 anos em outubro. Agradável. Eles ainda usam o velho slogan: “Faça a sua parte. #BeCyberSmart.”





Alguns dos meus amigos da “velha escola” ainda confiam e usam os computadores “virgens”. Eles ainda têm pelo menos uma máquina que nunca esteve e nunca estará online nem por um segundo. Isso não soa bem, mas é a última linha de defesa da segurança cibernética. Quem pode culpá-los por serem “razoavelmente paranóicos?”





Falando sobre conscientização sobre segurança cibernética, o mesmo Guardian escreveu sobre “a ferramenta definitiva de contra-espionagem” - máquinas de escrever manuais. Essa é uma notícia velha, mas uma advertência.





“O chefe do inquérito parlamentar do Bundestag sobre a atividade da NSA na Alemanha disse em entrevista ao programa de TV Morgenmagazin que ele e seus colegas estavam pensando seriamente em abandonar completamente o e-mail. Questionado sobre "Você está pensando em máquinas de escrever" pelo entrevistador na noite de segunda-feira, o político democrata-cristão Patrick Sensburg disse: "Na verdade, nós temos - e não modelos eletrônicos também". "Sério?" o entrevistador surpreso conferiu. "Sim, sem brincadeira", respondeu Sensburg.





Brincadeira ou não, entretanto, o grupo Anonymous, ou algumas de suas “frações” declararam guerra ao meu país e às nossas máquinas por não imporem sanções à Rússia.





Eu estava sentado em um cibercafé com colegas freelancers da Ucrânia e da Rússia, que encontraram um lugar seguro para trabalhar em um “país de ninguém cibernético”, e comentando sobre as reações hilárias dos usuários locais do Twitter.





Sim, boa sorte com isso.





Então, estou encerrando minha história de segurança cibernética com dois triângulos amorosos interessantes: de um lado, temos Sérvia, Rússia e Ucrânia, do outro, Thor, Star-Lord e Natalie Portman.





Sim, é complicado. E não se esqueça de exercitar o bíceps, independentemente do seu sexo. É importante.