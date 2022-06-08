Tor：爱与网络安全迅雷

以前，卫报的读者可以通过使用 Tor 浏览器来隐藏他们的位置来访问他们的网站。现在，同样是 Tor 用户的《卫报》读者将新闻网站作为洋葱服务访问。因此，对于审查友好的“实体”来说，不再需要 Tor“退出节点”和“数字面包屑”来跟踪和定位“感兴趣的人”。

到目前为止，你看过多少次《雷神：爱与雷霆》的预告片？尤其是托尔和银河护卫队之一，从未“接近过”。





你知道谁。





多么幸运的巧合，托尔（不是托尔）和守护者（新闻银河）也决定将他们的关系提升到一个新的水平。





卫报的读者现在可以完全在 Tor 网络中访问我们的新闻





以前，《卫报》的读者可以通过使用 Tor 浏览器来隐藏他们的位置来访问他们的网站。 “但浏览器的通信必须在旅程的最后一站离开 Tor 网络，才能在正常的万维网上访问该站点。”





现在，同样是 Tor 用户的《卫报》读者将新闻网站作为洋葱服务访问。





“引入Guardian 洋葱服务意味着读者和 Guardian 之间的整个通信路径都发生在 Tor 网络内，从而避免了 Tor 网络和万维网服务之间的“跳跃”潜在风险。”





因此，对于审查友好的“实体”来说，不再需要 Tor“退出节点”和“数字面包屑”来跟踪和定位“感兴趣的人”。

恭喜你，但也有一些担忧





Tor Redditors 同意这是个好消息，但他们仍然担心“后门”。





现在，我不知道第二个 Redditor 在说什么。不过，对他们的热情表示敬意，但我宁愿坚持网络安全实验室的研究人员。我知道 Natalie Portman 的新二头肌比一些“ Duster Attack ”报告或正式的“基于流水印和跟踪隐藏的 Tor Onion 服务归因”更有趣和有趣，但为了您自己的利益，请尝试一下。





Natalie “Thoressa” Portman 永远不会喜欢你，无论你在健身房花多少时间，所以宁愿学习一些新的东西，并接受 Thor 和 Tor 仍然有其局限性。

2022 年网络安全意识月





今年 10 月，网络安全意识月即将迎来 18 岁生日。好的。他们仍在使用旧口号： “尽你所能。 #BeCyberSmart。”





我的一些“老派”朋友仍在依赖和使用“处女”电脑。他们仍然至少有一台从未出现过的机器，即使一秒钟也不会在线。这听起来不太好，但这是网络安全防御的最后一道防线。谁能责怪他们“合理偏执”？





谈到网络安全意识，同一位卫报写了“终极反间谍工具”——手动打字机。这是旧消息，但具有警示意义。





“联邦议院议会调查 NSA 在德国活动的负责人在接受 Morgenmagazin 电视节目采访时表示，他和他的同事正在认真考虑完全放弃电子邮件。周一晚上，在被采访者问到“你是否考虑使用打字机”时，基督教民主党政治家帕特里克·森斯堡说：“事实上，我们有——而且也没有电子模型”。 “真的？”惊讶的面试官检查了。 “是的，不是开玩笑，”森斯堡回答说。





与此同时，匿名组织或他们的一些“派别”向我国和我们的机器宣战，因为他们没有对俄罗斯实施制裁。





我和来自乌克兰和俄罗斯的自由职业者同行坐在网吧里，他们在“网络无人的国家”找到了一个安全的工作场所，并评论了当地 Twitter 用户的搞笑反应。





是的，祝你好运。





所以，我用两个有趣的三角恋来结束我的网络安全故事：一方面是塞尔维亚、俄罗斯和乌克兰，另一方面是雷神、星爵和娜塔莉波特曼。





是的，这很复杂。而且，无论您的性别如何，都不要忘记锻炼您的二头肌。这一点很重要。







