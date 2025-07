Why Dymension's Season 2 Kubaluleke I-Blockchain Ecosystem

Ngaba ukujabulela okokuqala kwe-mainnet ye-Dymension, ebizwa nge-distribution ye-token enhle, ngokwenene i-potential ephelele ye-protocol? Nangona i-Genesis Rolldrop I-Season I-distributed engaphezu kwama-$400 million e-token, ubuchwepheshe ye-Dymension ebonakalayo emzimbeni yokuqala. I-protocol yakhula, futhi nge-upgrade ye-"Beyond" ebangena,Season 2I-Dymension iyahambisana ne-Universal Settlement Layer.





Uhlelo lwezinsizakalo lwezinsizakalo zihlanganisa futhi zihlanganisa abasebenzisi ezihlukahlukene, kusuka kumadokhumenti we-token eside kuya kumadokhumenti ezintsha kanye namasevisi ezintsha. Lezi zihlanganisa ukuguqulwa kwama-ecosystem enhle futhi ezikhuthazayo, ukuguqulwa ngaphezu kwe-airdrop yokuqala yokukhuthaza ukuhlanganiswa nokuthuthukiswa okuqhubekayo. I-Dymension isekelwe manje njenge-layer yokufaka kwezicelo nezinsizakalo nezinsizakalo.





Ukukhishwa kwe-Registration Waves and Dymond Hands Initiative





I-Mechanism yokuxhumana ye-season 2 uqala nge-registration wavesI-Dymond Hands ibizwa ngokuthi "Dymond Hands", ibizwa ngokuthi "Dymond Hands", ibizwa ngokuthi "Dymond Hands" ama-member of the core of the DYM community. Ukuze ibhekwa ku-Dymond Hands, abantu abakwazi ukuxhaswa okungenani kwe-17 DYM tokens kusukela ngoJuni 2024 ngaphandle kokuphumelela. Lezi zimo zihlanganisa isinyathelo esifundeni esifundeni.





Inqubo yokubhalisa ngokuvamile yenzelwe ukhuseleko kanye nokungcola. Abalandeli abhalise idilesi yayo wallet ngaphandle kokuqinisekisa isifinyezo, okungenani akukho ulwazi se-private key akufakwa. I-official only entry point is through the designated portalhttps://portal.dymension.xyz/season-twoUkulungiselela okuhlobene, ukucindezeleka kwekhompyutha. Lokhu ukucindezeleka okuhlobene ku-registration ibonise isivumelwano esikhulu sokubuyiselwa ukhuseleko kwamakhasimende ngaphakathi kwe-Dymension ecosystem.





Ukuphathwa DYMONDs: I-New Incentive Mechanism





Ku-core ye-reward structure ye-season 2 iyatholakalaDYMONDs, uhlobo entsha ye-points e-protocol ukuthi abasebenzisi zingathola futhi ngempumelelo ngemva kwe-DYM tokens. Le nkqubo yenzelwe ukukhuthaza izinhlobo ezihlukahlukene zokusebenza ku-on-chain, ukuguqulwa ama-DYM abalandeli abalandeli, abasebenzisi abalandeli, abasebenzisi abalandeli, futhi abalandeli abalandeli abalandeli. Ukukhuthaza kwe-DYMONDs ku-time real-time on-chain actions, ukuqinisekisa ukuthi iziphakamiso zithunyelwe ngokuvumelana nokuhlukaniswa okwenziwe kakhulu kunazo.





I-DYMOND iyatholakala ngokusebenzisa imisebenzi ezifana nokuhweba kwe-IRO, ukuhweba kwe-USDC (ngokusebenza kwe-one-click kusuka ku-Solana, i-Arbitrum, ne-Base), ukuhambisana ne-Bridge LP, ukunikezela i-liquidity ku-Dymension's decentralized exchange, kanye nokuthumela i-Total Value Locked (TVL) ku-RollApp yayo. Ukuhlola kwe-DYMOND ku-Real-time ku-Dymension Portal inikeza ukubuyekeza futhi inikeza abasebenzisi ukubuyekeza ukuthuthukiswa kwabo. Lokhu kwinkqubo yokukhuthaza okuqhubekayo inikeza ukuxhumana nokuthumela kwenethiwekhi.





Thumela i-Windows kanye nokuxhumana kwe-long-term





Umklamo wokuguqulwa kwe-DYMONDs eyenziwe ku-DYM tokens kuthathwa ngesikhathi esifaneleclaim windows. Lezi zinyathelo ezingenalutho ze-timeframes eyenziwe ngalinye le-Season 2, okunikezela abalandeli ukubuyekeza ama-DYMONDs abalandeli. Le ndlela yokuqinisekisa okuphakeme kusiza ukulawula ukubuyekeza ama-token kanye nokukhuthaza ukuxhumana okuqhubekayo.





I-DYMOND isisombululo esikhulu se-DYMOND isisombululo se-long-term engagement. Nakuba abasebenzisi bangathola i-DYM yabo ngalinye-window, i-protocol inikeza iziphakamiso emikhulu abo abalandeli ukuxhumana kwabo ngalinye-Saison 2. Lokhu isakhiwo iyatholakala ukuze zihlanganise ama-incentive ne-protocol yokukhula nokuqinisa kwelanga elide, ukuguqulwa abantu abanolwazi ukuxhumana okuqhubekayo ne-Dymension ecosystem.





I-Referral System ne-Stakers Boost

Ukuze kusebenze ukuthuthukiswa nokuthuthukiswa kwamakhemikhali, I-Saison 2 ibonise areferral system. Abanikezeli asebenzayo angakwazi ukujabulela abasebenzisi amasha, ukwamukela i-bonus efana ne-10% ye-DYMONDs ngamunye eyenziwe nge-referrals yabo. Le bonus akufanele ukunciphisa izindleko ze-DYMOND yabasebenzisi asebenzayo, okwenza isivumelwano esebenzayo. Abanikezeli amasha abahlukanisa ngokusebenzisa i-referral link futhi ibonise i-signup bonus, enikezela ngempumelelo yokuxhumana okusha. Lolu hlelo linikezela ukuthuthukiswa kanye nokuthuthukiswa kwe-organic.





WazeStakers BoostI-Mechanism inikeza ngqo abasebenzisi ngenxa yayo yokusabela okuqhubekayo kanye nemingcele yayo ye-DYM yokusabela. Yonke i-DYMOND eyenziwe ngama-participant iyatholakala ku-multiplier angu-5x, esekelwe ku-umthamo we-2 ama-factor: ixesha lokusabela okuqhubekayo ngaphandle kokusabela, kanye ne-DYM yokusabela, nge-cap at 25,000 DYM. Le nkqubo yokusabela ikhubeka ngokudluliselwa kokusabela kwama-potencial yokusabela okukhuthaza, okukhuthaza ukuxhaswa kwe-long-term futhi inikeza kakhulu ekhuselweni kwebhizinisi.





I-Empowering Creators: I-RollApp Endorsement Program

I-Saison 2 ivumela ukucindezeleka ngaphandle kwamakhasimende ngamakhasimende ngamunyecreators and buildersPhakathi ne-Dymension ecosystem. I-protocol ibonise ukuthi ukwakhiwa kwe-RollApps ezintsha kanye nokukhuthaza i-TVL ku-applications ezivela ku-expansion yayo. Nangona abacwaningi bafumene ama-DYMONDs ngokusebenzisa imisebenzi zabo ku-on-chain, i-Dymension Foundation uqala futhi inqubo yokukhuthaza ngqo abacwaningi.





Ukusebenzisaendorsements, I-Dymension Foundation ibonise i-DYM yayo ehlanganisiwe ekuthuthukiseni ama-builders, ibonise ama-rewards angama-$10,000 ngenyanga. Le nkqubo iyatholakala kumakhompyutha eqala kanye nabasebenzi abane-Live RollApps. Inqubo kuhlanganisa ukulayisha isicelo noma umqondo yokusekela ku-on-chain, okuvumela indlela efanelekayo ukuze abavela ukuthuthukiswa okuphakeme. Le nkqubo ibonise isivumelwano ka-Dymension yokukhuthaza isivumelwano se-developer enhle futhi ukwandisa isisindo se-utility yayo njenge-foundation layer.





I-My Opinion / Imibuzo yami yokuqala

I-Dymension's Season 2 inikeza ukuhlaziywa kusuka ku-focus ku-distribution yokuqala kuya ku-building e-ecosystem enhle futhi enhle. Ukusungulwa kwe-DYMONDs, ngokubambisana ne-register waves enhle kanye ne-stakers boost, inikeza isisindo se-strategic yokukhuthaza ukuxhumana okuqhubekayo phakathi kwezinhlayiyana ezivamile ze-user. Ukukhuthaza ukuxhaswa kwe-long-term through leveled claim windows kanye ne-multiplier ye-stakers ikukhuthaza ukuzinza kwenethiwekhi futhi inikeza ama-interest ye-user ne-protocol's health.





Ukuhlanganiswa kwe-referral programme enhle, futhi, ngokuvamile, ukweseka kwezimali ngokudluliselwa kumadivayisi we-RollApp ngokusebenzisa uhlelo lwe-approvalment, ibonise inikezelo yokukhuthaza ukucindezeleka okuzenzakalelayo kanye nokuthuthukiswa okuzenzakalelayo. Ngokuvumela ama-builders nge-financing okuqondile kanye nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezicelo ezintsha, i-Dymension ibonise isakhiwo se-ecosystem enhle futhi esebenzayo. Lokhu ukucindezeleka inikeza ividiyo elide ye-protocol, ukwandisa ngaphandle kokudluliselwa okuzenzakalelayo kwe-token ukuze ekuthuthukise inethiwekhi enhle futhi enhle.

Qiniseka ukunakekela futhi usahlanganyela umlando!