Чому другий сезон Dymension має значення для екосистеми Blockchain

Чи дійсно початкове хвилювання запуска Mainnet Dymension, відзначене значним розповсюдженням токенів, захоплює повний потенціал протоколу? У той час як Genesis Rolldrop 1 сезон розповсюджується більш ніж 400 мільйонів доларів в токенах, основна технологія Dymension була в ранньому стані.Season 2Це призведе до відновлення і прискорення зростання компанії Dymension як універсального розкладу.





Цей новий етап спрямований на поглиблення участі та винагороду різних учасників, від довгострокових власників токенів до активних будівельників та нових користувачів. Він являє собою перехід до більш всеосяжної та стимульованої екосистеми, що виходить за рамки початкового аерозолю для сприяння стійкій участі та розвитку.





Відкриття реєстраційних хвиль та ініціативи Dymond Hands





Механізм участі 2 сезону починається зregistration waves, кожен спрямований на конкретні вигідні адреси. Цей фазовий підхід дозволяє Dymension систематично входити в різні сегменти свого співтовариства. Перша хвиля, названа "Dymond Hands", присвячена основним членам співтовариства DYM. Для того, щоб кваліфікуватися для цієї початкової хвилі, особи повинні постійно вкладати щонайменше 17 токенів DYM з червня 2024 року без розриву. Цей критерій встановлює чітку міру стійкої прихильності.





Сам процес реєстрації призначений для безпеки і простоти.Учасники реєструють свої адреси гаманця без необхідності підпису, що означає, що жодна інформація про приватний ключ ніколи не запитується.Єдина офіційна точка входу - через призначений порталhttps://portal.dymension.xyz/season-twoЦей ретельний підхід до реєстрації відображає більш широку прихильність безпеці користувачів в екосистемі Dymension.





Розуміння димонд: новий стимулюючий механізм





В основі структури винагороди 2 сезону лежитьDYMONDs, нова форма пунктів в протоколі, які користувачі можуть заробляти і пізніше обмінюватися на DYM токени. Ця система призначена для стимулювання різних форм діяльності на ланцюжку, компенсуючи довготривалих власників DYM, активних користувачів, розробників та нових учасників. Заробляння DYMOND пов'язано з дій в реальному часі на ланцюжку, гарантуючи, що винагороди розподіляються на основі фактичного залучення, а не статичної метрики.





DYMONDs заробляються за допомогою таких заходів, як торгівля IRO, депонування USDC (з функціональністю одного натискання від Solana, Arbitrum і Base), участь в Bridge LP, надання ліквідності на децентралізованій біржі Dymension, і депонування Total Value Locked (TVL) в власну RollApp користувача.





Вимоги Windows і довгострокові зобов'язання





Процес перетворення зароблених DYMONDs в DYM токени відбувається під час конкретногоclaim windowsЦе обмежені терміни, розкидані протягом 2-го сезону, пропонуючи учасникам можливість обмінятися своїми накопиченими DYMOND. Цей підхід фазового вимагання спрямований на управління розподілом токенів та заохочення тривалої участі.





Важливим аспектом системи DYMOND є її акцент на довгостроковій участі.У той час як користувачі мають можливість претендувати на свій DYM під час кожного вікна, протокол пропонує більші винагороди тим, хто продовжує свою участь протягом усього 2 сезону.Ця структура призначена для узгодження стимулів з довгостроковим зростанням і стабільністю протоколу, винагороджуючи людей, які демонструють послідовну прихильність екосистемі Dymension.





Система рефералів та стрибків

Для подальшого прискорення зростання та розширення спільноти, 2 сезон вводитьreferral systemІснуючі учасники можуть запрошувати нових користувачів, заробляючи бонус, що дорівнює 10% від усіх DYMOND, накопичених їхніми посиланнями. Цей бонус не зменшує власні доходи DYMOND перерахованого користувача, створюючи взаємовигідну угоду. Нові користувачі, які приєднуються за допомогою посилання на посилання, також отримують бонус на реєстрацію, що надає негайну стимул для нової участі.





ТІStakers BoostМеханізм безпосередньо винагороджує користувачів за їхню стійку прихильність та розмір їхнього вкладеного DYM. Кожен DYMOND, зароблений учасником, підлягає множенню до 5x, заснованому на середньому двох факторів: тривалість безперервного вкладення без розкладу, і кількість вкладеного DYM, з межею в 25 000 DYM. Ця система стимулювання безпосередньо пов'язує вкладення поведінки з підвищеним потенціалом заробітку, заохочуючи довгострокове утримання і значний внесок у безпеку мережі.





Створення The RollApp Endorsement Program

Сезон 2 розширює свою увагу за межі індивідуальних користувачів для активної підтримкиcreators and buildersПротокол визнає, що створення нових RollApps і залучення TVL до цих додатків є критичними для його розширення.У той час як будівельники заробляють DYMOND через свою діяльність в ланцюжку, Фонд Dymension також ініціював програму для безпосереднього фінансування цих творців.





Черезendorsements, Dymension Foundation виділяє свій зацікавлений DYM для підтримки будівельників, пропонуючи винагороди в розмірі до 10 000 доларів на місяць. Ця програма відкрита як для команд на ранній стадії, так і для тих, хто має існуючі Live RollApps. Процес включає подання заявки або ідеї для підтримки на ланцюжку, що вказує на прямий шлях для розробників, щоб отримати значну підтримку. Ця ініціатива підкреслює зобов'язання Dymension сприяти життєздатній спільноті розробників та розширювати її корисність як фундаментального шару.





Моя думка та остаточні думки

Dymension's Season 2 являє собою прогрес від зосередження на початковому розповсюдженні до побудови стійкої та активної екосистеми. Введення DYMONDs, у поєднанні з детальними хвилями реєстрації та підвищенням зацікавленості, вказує на стратегічні зусилля для стимулювання безперервної участі у різних сегментах користувачів. Наголос на винагороді довгострокових зобов'язань через рівневі вікна претензій та множитель зацікавленості сприяє стабільності мережі та узгоджує інтереси користувачів зі здоров'ям протоколу.





Включення міцної програми рефералів і, критично, безпосередньої фінансової підтримки для творців RollApp через систему затвердження, демонструє зобов'язання сприяти органічному зростанню та інноваціям. Підсилюючи будівельників прямим фінансуванням та стимулюючи розвиток нових додатків, Dymension закладає основи для більш різноманітної та функціональної екосистеми.

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