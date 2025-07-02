为什么Dymension的第二季对区块链生态系统很重要

是否Dymension的主网推出的初步兴奋,标志着显著的代币分布,真的捕捉了协议的全部潜力? 虽然Genesis Rolldrop第1季分布了超过4亿美元的代币,但Dymension的底层技术处于早期状态。Season 2将重新引入并加速Dymension作为通用结算层的增长。





这一新阶段旨在深化参与并奖励各种参与者,从长期的代币持有者到活跃的建设者和新用户,它代表了向更全面和激励的生态系统的转变,超越了初步的空降,以促进持续的参与和发展。





解包注册波和Dymond Hands倡议





第二季的参与机制开始于registration waves,每个目标都针对特定的符合条件的地址。这种阶段化方法允许Dymension系统地登陆其社区的不同部分。第一个浪潮,称为“Dymond Hands”,致力于核心DYM社区成员。为了获得这个初始浪潮的资格,个人必须自2024年6月以来连续投入至少17个DYM代币而不发生冲突。





注册过程本身是为了安全性和简单性而设计的,参与者注册他们的钱包地址而不需要签名,这意味着从未要求任何私钥信息。https://portal.dymension.xyz/season-two这种谨慎的注册方法反映了Dymension生态系统内对用户安全的更广泛承诺。





了解钻石:新的激励机制





在第二季的奖励结构的核心是DYMONDs该系统旨在激励各种形式的链上活动,以抵消长期的DYM持有者,活跃用户,开发者和新参与者。





DYMONDs 通过 IRO 交易、存款 USDC(由 Solana、Arbitrum 和 Base 提供单击功能),参与 Bridge LP,在 Dymension 去中心化的交易所提供流动性,并将 Total Value Locked (TVL) 存入用户自己的 RollApp 等活动来获得。





要求Windows和长期承诺





将赚取的DYMONDs转换为DYM代币的过程发生在特定时间claim windows这些是在整个第二季分布的有限的时间框架,为参与者提供了交换积累的DYMOND的机会,这一阶段性索赔方法旨在管理代币分布并鼓励持续参与。





DYMOND系统的一个重要方面是其对长期参与的重视,而用户在每个窗口中都有选择索赔他们的DYM,但协议为那些在整个季节中继续参与的人提供了更大的奖励。





引用系统和利益相关者强化

为了进一步加速增长和社区扩张,第二季引入了referral system现有参与者可以邀请新用户,赚取相同的10%的所有DYMOND的奖金,这些奖金不会降低所提交的用户的DYMOND自己的收入,创造一个互利的安排。新用户通过提交链接加入也获得注册奖金,提供新的参与的即时激励。





该Stakers Boost该机制直接奖励用户的持续承诺和他们的投资DYM的大小. 每个参与者获得的DYMOND都受到最大5倍的倍数的约束,基于两个因素的平均:持续持股时间而不分割,以及DYM投入的金额,最大限度为25000DYM。





赋权创作者:RollApp支持计划

第二季将重点超越个人用户的积极支持creators and builders在Dymension生态系统中,该协议承认,创建新的RollApps和吸引TVL到这些应用程序对其扩张至关重要,而建设者通过链上的活动赚取DYMONDs,Dymension基金会也启动了一项直接资助这些创作者的计划。





通过endorsements,Dymension基金会将其参与的DYM分配给支持开发者,每月提供高达10,000美元的奖励。该计划对早期团队和现有现场RollApps的开发者开放,该过程涉及提交应用程序或链上支持的想法,表明开发者可以获得显著支持的直接途径。





我的观点和最后的想法

Dymension的第二季代表着从专注于初始分布到建立一个持续和活跃的生态系统的进展。DYMONDs的引入,加上详细的注册波和利益相关者提升,表明有战略努力激励各种用户细分的持续参与。





包括一个强大的引用计划,以及通过认可系统为RollApp创作者提供的直接财务支持,表明了促进有机增长和创新的承诺。通过赋予建设者直接资金并激励开发新应用程序,Dymension为一个更加多样化和功能化的生态系统奠定了基础。

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