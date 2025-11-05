Ukukhishwa ku-Smart Writing: I-Chowa Widgets, I-AI Feedback, nezinye izivakashi

I-HackerNoon ikakhulukazi! Ukusuka kumadivayisi we-Chowa kuya ku-upgrade ye-app ye-mobile, ukubuyekezwa kwebhizinisi, izixhobo ze-AI, kanye ne-Blogging Course esizayo ngokushesha - kunezinto ezininzi ezijoliswe. Noma umbhali, umbhali, noma umbhali we-tech, lapha konke okungenani kwebhizinisi lethu ngenyanga. Okuzenzakalelayo lemveliso ibonisa izinguquko ku-platform kusuka ku- , kuze ku-Novemba 5, 2025. Usuku 22 I-Chowa Widgets: Ukubhala okungenani ku-Fingertips yakho I-Chowa Widgets: Ukubhala okungenani ku-Fingertips yakho I-Chowa Widgets kanye ne-Tools ye-Chowa ezintsha ezivela! I-editor yinto ephelele, enhle, nge-CSS tweaks, futhi isigaba se-comment ye-upgraded ukuze ungahambisa zonke ama-notes yakho kumadokhumenti. Zonke ama-icons e-Chowa Toolbar manje zithunyelwe ku-Pixelated Library, okwenza lokhu kokubili we-HackerNoon. Kodwa lokhu kuphela lokuqala. Let's Talk mayelana Chowa Widgets You'll find them mid-left on the editor - hover to activate. They help you do three things: I-Writing Mode On: Ukususa idatha ye-story yokubhalisa okungagunyaziwe. Read Your Draft Aloud: Ngokusebenzisa i-synthetic speech API ye-browser yakho, unokufunda i-draft yakho nge-click eyodwa. I-AI Feedback: Yenza imibuzo ye-AI angu-3 ngamunye (umthombo angu-200) futhi ufike imibuzo esebenzayo yokuphucula umlando wakho. Ngaphezu kwalokho, sinikeza indlela yokuvumela idatha yakho ku-HackerNoon stories nge Waze Ukongeza enye: Graphs Charts Shayela ikhonkco ye-graph ku-top of the Chowa toolbar. Faka idatha yakho. Ukuguqula ifomu yakho ye-graph - ukuguqula kusuka ku-line noma bar kuya ku-pie noma indawo. Funda kabanzi mayelana Chowa . Ngiya Pick Your AI Voices Ukuze Story Reading Pick Your AI Voices for Story Reading Pick Your AI Voices Ukuze Story Reading Uma uthumele izindaba, ungathola izixazululo ezibonisa umsebenzi wakho. Hlola ku , uchungechunge amabhayisikobho amabili eyenziwe nge-AI, ukubhuka ama-sample sentences, futhi uchungechunge ama-favorites akho. Ingabe ufuna ukhethe? Akukho ukuphazamiseka - siza ku-randomize kubo. Voice tab ku-profil yakho Story Pages Got a Fresh Look I-History Pages I-Fresh Look Thola i-tweaks ezincinane ezivela ku-story pages? Ngiyazi ukuthi i-new: Umdlali we-Audio: Khetha isivinini sokudlala kanye ne-voice - ukujabulela izinhlamvu ngokufanele. I-Author Layout: I-Author profiles ifakwe emangalisayo, okwenza kube lula ukuhlola umbhali kanye nokuhlola i-profiles, ngisho ngezindaba ze-multi-author. I-Story Credibility Icones: I-Hoverable ye-context ephakeme. Quotes & Story Alerts: I-updated ukuze kubhalwe ne-Tailwind design yethu. I-Story Actions: I-Sharing iyatholakala ngokushesha nge-Pixelated icons, futhi imibuzo iyatholakala - ungakwazi ukubona ukuhlaziywa kwe-live ngenkathi abacwaningi zihlanganisa. Thola I-AI Software kanye ne-Compute Grants kanye ne-Credits nge-HackerNoon AI Thola I-AI Software kanye ne-Compute Grants kanye ne-Credits nge-HackerNoon AI Ingabe ungenza imiphumela ku-AI imikhiqizo noma i-startup, kodwa futhi unemibuzo malunga ne-cost eyenza ukuhlaziywa nokuphakama? ukuze wonke umntu angathola i-subsidy noma inqubo ye-credit enhle kakhulu ku-AI development funds. database searchable ye-AI software kanye ne-compute grants kanye ne-credits Zonke izinhlelo zokusebenza zingahlukaniswa ngesigaba. Izigaba zethu yokuqala zihlanganisa: I-Academic Programs, I-AI / ML platforms, API, I-Cloud Infrastructure, Ukuxhumana, Izincwajana, Database & Storage, Dev Tooling, I-Government Grants, I-Security & Identity. Ungahambisa ngesantya njengama-$1k noma i-$1k-$10k noma i-$10k-$50k njll. Noma nje uchofoze igama lwethu le-imeyili esakhiwo noma i-category esakhiwo noma ukhangela ukwakha. Zonke amaphepha le-program kanye ne-pages zihlanganisa i-button enhle kakhulu "I-Apply for Access". Lokhu akuyona kuphela i-AI i-hallucina-slapping /startups ku-domain, ukhangela umsebenzi olusebenza kakuhle futhi i-rate limit eyenziwe; lokhu i-HackerNoon iqembu enikezela ikhonkco enhle ye-party ye-3 ukuze isicelo i-credits etholakalayo futhi i-verify ngesikhathi sokushicilela. Sinikezela ngokushesha. I-button yesibili ye-"Company Data & Blogs" ikhonkco kuya kuma-HackerNoon ezingenalutho ezingenalutho mayelana nenkampani, idatha yayo yebhizinisi nama-blogs (e. Ngena ngemva , futhi njalo). Funda kabanzi mayelana ne-launch lapha. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative I-Mobile App 2.06: I-Faster, I-Smart, I-Collaborative I-version 2.06 ye-app ye-mobile iyatholakala kwi-app store yakho! Le nguqulo entsha inikeza ukulethwa kwe-app enhle futhi ukulethwa kwe-homepage enhle - ngoba ama-milliseconds kubaluleke. Ngaphezu kwalokho, i-Integrated Chowa Text Editor manje inikeza ukuxhuma kwe-blogging ye-real-time ku-mobile, okwenza umsebenzi we-team ngokushesha. Qala umbhalo we-collaborative kusuka ku-draft emhlane noma ukhethe phakathi kwama-hundreds ze-blogging templates. Ngaphezu kwalokho, sinikeza i-infinity scroll ku-drafts e-Chowa ne-Editor 3.0, okwenza kube lula kunoma izihloko zakho futhi ukubuyekeza. Okokuqala, i-HackerNoon iyahlekile futhi yasungulwa ukuthi izigaba zebhizinisi zokusebenza ngokushesha ukucacisa ukuthi amazwe zihlanganisa ngempumelelo. Kukhona futhi inani lwezinto zokuxhumana nesakhiwo ye-audio blog player - ngesivinini engaphezulu, ukunciphisa okungaphansi, futhi izignali ezingenalutho. Sishayele isicelo yakho manje ku-Apple ne-Google Play - kuyinto mahhala! ikhaya Find the Right HackerNoon Services for You Thola i-HackerNoon I-Services Yakho Waze is now split between one-time services and subscription plans, so you can find what you need with a few clicks and compare options. Abasebenzisi abalandeli ukubonisa imikhiqizo eyakhelwe umbhali yabo - umbhali, umbhali, noma brand. Click "View More" to expand each product and see full details and perks. Funda kabanzi mayelana ne-Service Page yethu lapha. Thola abathengi bethu For writers: Thola umbhalo ngezilimi zethu ezingama-76 ezidumile emhlabeni wonke! Watch izilimi zakho zihlala ngokushesha, ukubeka izilimi zokusebenza ngezilimi ezingaphezu kwamanye amazwe kanye nokufinyelela umbhali enhle kodwa enhle nge translation! Izindaba ze-Translation : Izindaba ze-Translation Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukubuyekeza Ukwandisa izixhumanisi izixhumanisi emhlabeni web The flags under your story title looking cool af Okuningi iilwimi, okungcono kakhulu! I-booster service yenzelwe ikakhulukazi ukwandisa ukufinyelela kanye nokukwazi kwezindaba, ukuqinisekisa ukuthi zithuthukisa ukufinyelela nokuxhumana ku-HackerNoon.com. Izinzuzo eziyinhloko zihlanganisa: 2. Ukukhuthaza Story yakho : Boost Your Story I-HackerNoon I-History I-HackerNoon I-History I-HackerNoon I-Homepage I-HackerNoon I-HackerNoon I-History I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon I-HackerNoon! We’ll include this story in the HackerNoon Newsletter, sent daily at noon to HackerNoon readers. This will get your story exposed to approximately 350,000+ subscribers with open rate of up to 31%. Newsletter Boost: I-HackerNoon Blogging Course inikeza abacwaningi ukwandisa izidakamizwa zabo futhi zithunyelwe ku-intanethi. Yenziwe ngu-editory efanayo etholakala i-150,000+ amaphrojekthi, le koqeqesho ibandakanya ukubhalisa ku-internet ku-8 amamoduli ezisebenzayo-ukuvimbela yonke into kusuka ekutholeni i-niche yakho nokuhlanganisa ama-stories, kuya ku-editing, i-SEO, ukuhambisa, kanye nokuhlanganisa inqwaba. Ngemuva kwalokho, akukho kuphela i-portfolio enhle, kodwa futhi uhlelo oluthile yokuguqulwa kwama-ideas ku-stories ezibonakalayo futhi zihlanganisa. Izinzuzo eziyinhloko zihlanganisa: 3. I-HackerNoon Blogging Fellowship Course (Ukuya ngokushesha) : I-HackerNoon Blogging Fellowship Course (Ukuya ngokushesha) Konke kuyinto self-speed Imininingwane zevidiyo Ukubhalisa templates & checklists I-Private Community Access Ukungena ngemvume And more For brands: Thumela ku-HackerNoon: Izinzuzo eziyinhloko zihlanganisa Ukuhlanganiswa kwe-RSS feed kanye ne-newsletters Ukubuyekezwa nge-8 amakhasi ezihlangene I-Google I-Indexed ngaphakathi kwe-24 amahora ukwandisa i-Domain Authority yakho I-Social Shares ne-Payed Promotions (yathengiswa ngokulinganayo) I-Canonical Linkback Ukubuyekeza okungenani 3,000 ukubuyekeza imibhalo yakho. Ungathola i-statistics yakho nge-reads futhi ukubuyekeza isikhathi ku-profil yakho - ukubuyekeza kubuyekeza I-12 translations nge-URL ezahlukile ukuhlaziywa kwebhulogi yakho ngenxa ye-keywords kumazwe amakhulu Story Podcast Yenziwe futhi ifakwe nge-audio RSS feeds ku-Spotify, ama-podcasts e-Apple, njll Isampula yebhizinisi akhawunti: https://hackernoon.com/u/minio futhi https://hackernoon.com/u/rootstock_io I-Credit isetshenziselwa kuphela uma isithombe isetshenziselwa. Uma ihlukaniswe, akukho i-credit isetshenziselwa. Akukho i-expiration date ku-credits. Imininingwane ezidlulile zihlala kwi-HackerNoon for life! Ukubhalisa ku-HackerNoon I-Evergreen News Aggregator yakho ku-HackerNoon nge-Information ye-brand yakho. Izinzuzo eziyinhloko zihlanganisa: 2. Ikheli le-Tech Company News : Ikheli le-Tech Company News Iphasiwedi yakho yebhizinisi ku-HackerNoon Ikheli le-Wiki yebhizinisi lakho nge-details njenge-employee count, i-founding date, i-social, i-stock pricing, ne-company description I-Evergreen Ranking yebhizinisi yakho Izindaba kanye nezithombe emhlabeni web futhi ku-HackerNoon Ukuhlola I-Smarter Tech Companies Directory Explore the Smarter Tech Companies Directory Ukuhlola I-Smarter Tech Companies Directory Ingaba ufuna ukubuyekeza amabhizinisi ngamazwe? Manje, ungakwazi! Waze Ukuhlola amabhizinisi amakhulu e 97 amabhizinisi ephezulu, kusuka ku-startups ezintsha kuya kumabhizinisi amahlathi. Yonke ibhizinisi ibhizinisi ibonisa igama lwezimboni kanye nombhizinisi, kanye nokuhlanganisa inkampani kanye namabhizinisi ephezulu. hackernoon.com / amabhizinisi / zezimboni On amabhizinisi-specific amakhasi (isib. ), ungakwazi ukuhlola ukubuyekeza kwebhizinisi ephelele, ephelele nezindleko ze-akhawunti ze-akhawunti, kanye nezindaba ezihambisana. Ukuhlola ikhadi le-akhawunti ivula i-Evergreen Tech Company I-Page, lapho ungakwazi ukuguqulwa, ukuhanjiswa, ukugcina imibuzo kanye nemibuzo. WEB Ukusebenza Stay in the Loop with 3 Tech Polls Thola ku-Loop nge-3 Tech Polls I-HackerNoon yasungula i-newsletter entsha, . Lesi-newsletter ngenyanga kubhalwe imiphumela yethu kanye nezifundo ezimbili ezinxulumene ezivela ewebhu. It zihlanganisa zonke izinto zobuchwepheshe nezindaba ezivela ku-intanethi, kuhlanganise I-Web3, i-Crypto, i-Programming, nokunye nokunye, inikezela ukubuyekeza ukuthi ibhizinisi le-tech inikezela. 3 Ubuchwepheshe I-Poll Of The Week Umbala we-Intelligence Ngiyaxolisa bonke abalandeli - ungasiza ukwakha i-pulsus ye-tech! Thola i-Newsletter ye-3 Tech Polls lapha. Discover HackerNoon's New Pages Ukuhlola amakhasi ezintsha ze-HackerNoon Izimpahla ze-seed Seed Funding Ukuhlola izibuyekezo ze-Seed yokufinyelela emhlabeni jikelele. Yonke ukubuyekeza kubonisa imininingwane yebhizinisi, umkhakha, usuku lokufinyelela, inani, abasebenzi, kanye nesihlanganisi lokufinyelela. Ngokusho okufanayo, siye sinikeza amakhasi funding - be sure to check them out! Uhlobo A Uhlobo B Uhlobo C Ibhokisi Ibhokisi Ungafundisa kanjani i-HackerNoon isebenzise ne-AI ukwakha isiteshi se-AI-assisted publishing, izixhobo zokufundisa umshini, kanye nokufunda zonke izibuyekezo ze-AI ezijwayelekile ezivela ku-site yethu. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Thola i-HackerNoon Blogging Course Umbhali abaninzi ayikho inkinga yokubhalisa - kukhona inkinga lokukwazi. it is here to fix that. Lesi nawe yokuqala Ngena ngemva Kursus for abacwaningi emhlabeni wonke abafuna uhlelo ukwandisa ukufinyelela kwabo, ukujabulela, futhi ukuguqulwa umbhalo amathuba enhle. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Ukubuyekezwa kwe-Editorial Team , le koqeqesho ufundisa abadlali ukuthi: 150,000+ drafts into homepage features Ukubhalisa ngokucacileyo kanye nenkinga Thola i-stories yakho ifakwe futhi ifakwe Ukwakha umbhali owenziwe ngokwenene Ukuguqulwa kwe-hobby ku-career It is not just "how to blog." It is Ngaphezu kwalokho. how to write for the internet in 2025 Konke module kuhlanganise: On-Demand Izifundo zeVideos Izinsimbi ezisebenzayo kanye nezinhlelo zokusebenza (Your to keep) ✍️ Iziqu ze-Task to Put the Skills into Action I-community ye-writers abanolwazi iyahambisana nathi futhi inikezela imibuzo zakho. Ngaphezu kwalokho, wonke umfundi uzothola a certificate badge Ingabe ufuna ukufunda okwengeziwe mayelana ne-course? Cishe lapha. Ngiya I-HackerNoon Blogging Course iyahlaziywa ngokushesha, ngakho-ke uxhumane ku-waiting for early access. I-HackerNoon Blogging Course iyahlaziywa ngokushesha, ngakho-ke uxhumane ku-waiting for early access. More Social Media Milestones 🎉 I-Social Media Milestones Thola ezinye izindlu ezinzima ezemidlalo kwi-social media: 27.6k + ukulayishwa kanye nokufaka ku-Pixel Icon Library yethu! 245 Million views on ! Giphy Thank you for being a part of our journey – umphumela wakho inikeza iziphumo zayo.