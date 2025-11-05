Falling Into Smarter Writing: Widgets Chowa, Feedback de IA y más lanzamientos

HackerNoon está evolucionando! Desde los widgets de Chowa hasta las mejoras de aplicaciones móviles, mejoras en las perspectivas de la empresa, herramientas de IA y un curso de Blogging pronto para lanzarse - hay mucho que explorar. Ya sea que sea un escritor, lector o entusiasta de la tecnología, aquí está todo lo nuevo en nuestra plataforma este mes. Esta actualización del producto refleja cambios en la plataforma desde hasta el 5 de noviembre de 2025. 22 de julio Chowa Widgets: Escribir más inteligente a las puntas de los dedos Chowa Widgets: Escribir más inteligente a las puntas de los dedos Los Widgets de Chowa y las nuevas herramientas de Chowa ya están en vivo! El editor es ahora de altura completa, más suave, con ajustes de CSS, y la sección de comentarios se ha actualizado para que puedas dejar todas tus notas para co-autores.Todos los iconos en la barra de herramientas de Chowa ahora vienen de la Biblioteca Pixelated, dando ese aspecto clásico de HackerNoon. Hablemos de los widgets de Chowa Los encontrarás en el medio izquierdo en el editor - hover para activar. Modo de escritura en: Elimina los datos de la historia para la escritura sin distracciones. Read Your Draft Aloud: Usando la API de habla sintética de su navegador, puede escuchar su proyecto con un solo clic. Feedback de IA: Generar hasta tres sugerencias de IA por proyecto (mínimo 200 palabras) y obtener consejos actuables para mejorar su historia. También hemos mejorado cómo puede ilustrar sus datos en las historias de HackerNoon con y Para añadir uno: Graphs Charts Haga clic en el icono del gráfico en la parte superior de la barra de herramientas Chowa. Añade sus datos. Edite su formato de gráfico - Cambie de línea o barra a pie o área. Saber más sobre Chowa . Aquí Elige tu voz AI para la lectura de historias Pick Your AI Voices for Story Reading Elige tu voz AI para la lectura de historias Si ha publicado historias, ahora puede elegir las voces que leen su trabajo. , elija dos voces generadas por la IA, escucha las frases de muestra y selecciona tus favoritos. ¿No quieres elegir? Tab de voces en tu perfil Story Pages Got a Fresh Look Las páginas de historias tienen un aspecto fresco ¿Has notado los ajustes sutiles en las páginas de historias? aquí está lo nuevo: Pick playback speed and voice - enjoy stories exactly the way you want. Audio Player: Layout del autor: Los perfiles del autor están pegados al lado, lo que facilita la verificación de la autoría y la exploración de perfiles, incluso en historias de varios autores. Iconos de credibilidad de la historia: Hoverable para un contexto rápido. Citas y alertas de historias: Actualizado para coincidir con nuestro diseño Tailwind. Acciones de historias: Compartir ahora tiene una caída con iconos de píxeles, y las reacciones son visibles - se pueden ver actualizando en vivo a medida que los lectores interactúan. Encuentra el software de IA y las subvenciones y créditos de computación a través de HackerNoon AI Encuentra el software de IA y las subvenciones y créditos de computación a través de HackerNoon AI ¿Estás haciendo progresos en un producto o startup de IA impactante, pero también estás preocupado por el coste que tomará el lanzamiento y la escala? para que cualquiera pueda encontrar la subvención o programa de crédito más relevante en los fondos de desarrollo de IA. Base de datos buscable de software de IA y becas y créditos de computación Nuestras categorías iniciales son: Programas académicos, plataformas AI/ML, API, Infraestructura en la nube, Comunicaciones, Competiciones, Base de Datos y Almacenamiento, Herramientas de desarrollo, Subvenciones gubernamentales, Seguridad e identidad. También puede filtrar por cantidad como 0-$1k o $1k-$10k o $10k-$50k y así sucesivamente. o simplemente buscar el nombre de la empresa con la que está construyendo o la categoría en la que está construyendo o pensando en construir. Todas las tarjetas y páginas del programa tienen un botón "Aplicar para el Acceso" muy importante. Esto no es sólo la alucinación de la IA en /startups en el dominio, llamándolo un trabajo bien hecho y el límite de tarifas superado; este es el equipo de HackerNoon que curó el enlace de terceros más directo para aplicar los créditos que podíamos encontrar y verificar en el momento de la publicación. Tenemos la intención de actualizar como vamos. El botón secundario de "Datos de la compañía y blogs" enlaza a más recursos gratuitos de HackerNoon sobre la empresa, sus datos de negocios y blogs (ex , de y así sucesivamente). Nvidia IBM ¿Quieres obtener tu subvención de IA aquí? rellena el formulario en el sitio. ¿Quieres obtener tu subvención de IA aquí? rellena el formulario en el sitio. Aprende más sobre este lanzamiento aquí. Aprende más sobre este lanzamiento aquí. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Aplicación móvil 2.06: más rápida, más inteligente y más colaborativa La versión 2.06 de la aplicación móvil ha llegado a tu tienda de aplicaciones!Esta nueva versión incluye lanzamientos de aplicaciones más rápidos y cargas de página principal más rápidas - porque los milisegundos importan. Además, el editor de texto integrado Chowa ahora admite blogging colaborativo en tiempo real en móvil, haciendo que el trabajo en equipo sea aún más fácil. También hemos añadido infinity scroll a los diseños en Chowa y Editor 3.0, lo que hace que sea más fácil que nunca trabajar en sus historias y revisarlas. Finalmente, HackerNoon ha reconsiderado y reconstruido cómo funcionan las clasificaciones de las empresas para medir mejor cuáles son las compañías técnicamente próximas.También hay una serie de mejoras de UX y diseño para el reproductor de blogs de audio: más velocidad, menos hinchazón y señales oportunas. ¡Actualiza tu aplicación ahora en Apple y Google Play – ¡es gratis! ¡Actualiza tu aplicación ahora en Apple y Google Play – ¡es gratis! Find the Right HackerNoon Services for You Encuentra los servicios de HackerNoon adecuados para ti Nuestro Ahora está dividido entre los servicios de una sola vez y los planes de suscripción, por lo que puede encontrar lo que necesita con unos pocos clics y comparar opciones.Los usuarios conectados ven productos adaptados a su papel - escritor, lector o marca. Haga clic en "Ver más" para ampliar cada producto y ver los detalles completos y beneficios. Página de Servicios Aprende más sobre nuestra página de servicios aquí. Aprende más sobre nuestra página de servicios . Aquí Conoce a nuestros hosteleros For writers: ¡Traduzca una historia en cualquiera de nuestros 76 idiomas más populares en todo el mundo! ¡Mira que tus estadísticas crecen exponencialmente, clasifica para palabras clave en otros idiomas y alcanza un público diverso pero relevante con la traducción! 1. Historia Traducciones : Historia Traducciones Reunir más lectores de diferentes rincones / regiones del mundo Aumentar los enlaces del artículo alrededor de la web Las banderas bajo el título de tu historia mirando cool af ¡Cuanto más idiomas mejor! El servicio de booster está diseñado específicamente para amplificar el alcance y la visibilidad de las historias, asegurándose de que ganen más exposición y compromiso en HackerNoon.com. 2. Aumenta tu historia : Aumenta tu historia Homepage Boost: ¡Hablaremos esta historia en la página principal de HackerNoon durante hasta 48 horas! Newsletter Boost: Incluiremos esta historia en el HackerNoon Newsletter, enviado diariamente a mediodía a los lectores de HackerNoon. El HackerNoon Blogging Course ayuda a los escritores a afianzar sus habilidades y a publicarse en línea. Construido por el mismo equipo editorial que ha revisado más de 150.000 diseños, el curso divide la escritura para Internet en 8 módulos prácticos, cubriendo todo desde encontrar su nicho y estructurar historias, hasta editar, SEO, distribución y construir un público. Al final, no solo tendrá un portfolio más fuerte, sino también un sistema repetible para convertir ideas en historias que se leen y se comparten. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Viene pronto) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Viene pronto) Todo es automático Horas de contenido de video Escribir templates y listas de verificación Acceso comunitario privado Acceso a toda la vida y más For brands: Publicar en HackerNoon: Los principales beneficios incluyen Integración automática de flujos RSS y newsletters Curation across 8 tagged pages Google se indexa en 24 horas para aumentar la autoridad de su dominio Social Shares and Paid Promotions (sold separately) Canónico Linkback Espere al menos 3.000 lecturas en su historia.Puede comprobar sus estadísticas con lecturas y tiempo de lectura en su perfil - ver es creer 12 traducciones con URLs distintas para clasificar tu blog por palabras clave en los principales idiomas Podcast de historia Creado y distribuido a través de flujos RSS de audio en Spotify, podcasts de Apple y más Cuentas de negocios de muestra: https://hackernoon.com/u/minio y https://hackernoon.com/u/rootstock_io El crédito se consume sólo si se acepta la historia. Si se rechaza, no se gastará ningún crédito. No hay fecha de vencimiento en los créditos. ¡Los artículos publicados permanecerán en HackerNoon para toda la vida! Publicado en HackerNoon Tu agregador de noticias Evergreen en HackerNoon con la información de tu marca. 2. Página de noticias de la empresa de tecnología : Página de noticias de la empresa de tecnología Tu página de empresa permanente en HackerNoon La página Wiki de su empresa con detalles como el número de empleados, la fecha de fundación, los socios, el precio de las acciones y la descripción de la empresa El ranking evergreen de tu empresa Noticias y menciones en la web y en HackerNoon Explora el Directorio de Empresas Tecnológicas Más Inteligentes Explore the Smarter Tech Companies Directory Explora el Directorio de Empresas Tecnológicas Más Inteligentes ¿Alguna vez ha querido explorar empresas por industrias? ¡Ahora puedes! Visita para explorar compañías líderes en 97 industrias de vanguardia, desde startups innovadoras a empresas globales. cada tarjeta de la industria muestra el nombre y la descripción de la industria, junto con el número de compañías y las principales compañías. hackernoon.com / empresas / industrias En páginas específicas de la industria (por ejemplo, ), puede explorar el ranking completo de la industria, completo con los precios de las acciones de cada empresa, y historias relacionadas.Clicando en una tarjeta de la empresa se abre su página de empresa Evergreen Tech, donde puede reaccionar, suscribirse, dejar comentarios y comentarios. Desarrollo web Stay in the Loop with 3 Tech Polls Manténgase al día con 3 encuestas tecnológicas HackerNoon acaba de lanzar una nueva newsletter, Este boletín semanal recoge los resultados de nuestro junto con dos encuestas relacionadas de todo el web. cubre todos los temas de tecnología y noticias que circulan en línea, incluyendo , Web3, Crypto, Programación y mucho más, dándole una imagen instantánea de lo que está pensando la comunidad tecnológica. 3 Tecnología de encuestas Poll de la semana Inteligencia Artificial ¡Gracias a todos los que han votado - has ayudado a dar forma al pulso de la tecnología! Suscríbete a la newsletter de 3 Tech Polls aquí. Suscribirse a Noticias . 3 Tecnología de encuestas Aquí Discover HackerNoon’s New Pages Descubre las nuevas páginas de HackerNoon Financiación de semillas Financiación de semillas Cada lista muestra los detalles de la empresa, la industria, la fecha de la inversión, el valor, los inversores y un enlace al anuncio. En una nota similar, también hemos lanzado páginas para , de y financiamiento - asegúrese de comprobarlos! Serie A Serie B Serie C Hacker.es Hacker.es Aprenda cómo HackerNoon colabora con la IA para construir una plataforma de publicación asistida por IA, herramientas de aprendizaje automático y descubrir todos los blogs de IA expertos en nuestro sitio. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Conozca el curso de blogging HackerNoon La mayoría de los escritores no tienen un problema de publicación - tienen un problema de visibilidad. Estamos aquí para arreglar esto.Esta es nuestra primera , de curso para escritores en cualquier lugar que desean un sistema para aumentar su alcance, ser destacado y convertir la escritura en oportunidades reales. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course From the editorial team that turned , este curso enseña a los escritores cómo: 150,000+ drafts into homepage features Escribe con claridad y autoridad Haz que tus historias sean publicadas y compartidas Crear una audiencia que realmente se mantenga Convertir un hobby en una carrera Esto no es sólo “cómo hacer un blog”. Y más allá. how to write for the internet in 2025 Cada módulo incluye: Lecciones de vídeo a petición Herramientas y plantillas prácticas (tuas para mantener) ✍️ Asignaciones para poner las habilidades en acción Una comunidad de escritores experimentados dispuestos a apoyarte y responder a tus preguntas. Además, cada alumno recibirá un y Después de la finalización. certificate badge ¿Quieres saber más sobre lo que está incluido en el curso? ¿Quieres saber más sobre lo que está incluido en el curso? . Aquí El Curso de Blogging HackerNoon se lanza pronto, así que únete a la lista de espera para el acceso temprano. El Curso de Blogging HackerNoon se lanza pronto, así que únete a la lista de espera para el acceso temprano. More Social Media Milestones 🎉 Más redes sociales Hemos alcanzado algunos hitos divertidos en las redes sociales: 27.0k+ descargas y contando en nuestra Biblioteca de iconos de Pixel! 245 millones de visualizaciones en Giphy! Gracias por formar parte de nuestro viaje, su apoyo hace que estos logros sean posibles.