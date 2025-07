I-G-Knot Iminikeza I-Crypto Veteran Wes Kaplan Njengom-CEO, Ukuqala I-Finger Vein I-Biometric Wallet

New York, New York, July 8th, 2025/Chainwire/-- U-Knot I-Kaplan, umphathi obumangalisayo we-biometrics technology ekuthuthukiseni i-crypto wallet yokuqala ye-finger vein ehlabathini, yasungulwa namasiko we-Wes Kaplan njenge-CEO yebhizinisi. I-Kaplan, umphathi obumangalisayo ebonakalayo nge-fintech, i-assets ye-digital, kanye ne-finance ezivamile, uzokungela ukuthengiswa kwe-global ye-revolutionary biometric solutions ye-G-Knot. Le ngempumelelo yenzelwe njengoba i-G-Knot ihamba ukuqalisa imikhiqizo yayo yama-crypto wallet, okwenza umgangatho entsha yokhuseleko kwebhizinisi le-crypto.

I-G-Knot kuyinto nomthengisi we-exclusive ye-eTunnel Inc., i-seoul-based global leader in biometric research and development, futhi isekelwe eminyakeni engaphezu kuka-research and development of cutting-edge finger vein technology. I-G-Knot isetshenziselwa idatha e-biometric ezinzima ukunciphisa izinzuzo, njenge-private keys eqinile kanye ne-recovery phrases, ukunciphisa indawo esikhulu sokuphendula kwebhizinisi ye-asset digital.

Ngokusho i-cryptocurrency hacks okwenza i-$1.4 billion kwezimali kuphela ngo-2025, i-Finger vein crypto wallet ye-G-Knot ibonise isixazululo esebenzayo yokhuseleko sokuphephile. I-G-Knot inikeza ukukhiqiza ubuchwepheshe yayo emakethe ngokusebenzisa imikhiqizo yobuchwepheshe kanye nemikhiqizo yobuchwepheshe, ekuqaleni kokusungulwa kwe-first finger vein crypto wallet ehlabathini. Lo mkhiqizo iyona yokuqala phakathi kwezinye izicelo zokuthengisa ze-biometric identification technology.

“I-G-Knot iyatholakala ukucubungula ukhuseleko kwebhizinisi yedijithali, futhi ngithanda ukuqondisa lokhu umsebenzi,” wathi Wes Kaplan, CEO ye-G-Knot. “Siza kufinyelela emakethe ukuhlukanisa izinzuzo zokhuseleko ezimbini yama-cryptocurrency. Ngokuvumelana nezidingo ze-recovery phrases nge-authentication ye-biometric eyodwa yabasebenzisi, sinikeza kuphela imibuzo yamanje, kodwa nangokuvumela izicelo ezininzi ku-decentralized finance kanye ne-identity management.”

“I-G-Knot iyatholakala ukucubungula ukhuseleko kwebhizinisi yedijithali, futhi ngithanda ukuqondisa lokhu umsebenzi,” wathi Wes Kaplan, CEO ye-G-Knot. “Siza kufinyelela emakethe ukuhlukanisa izinzuzo zokhuseleko ezimbini yama-cryptocurrency. Ngokuvumelana nezidingo ze-recovery phrases nge-authentication ye-biometric eyodwa yabasebenzisi, sinikeza kuphela imibuzo yamanje, kodwa nangokuvumela izicelo ezininzi ku-decentralized finance kanye ne-identity management.”

I-biometric ubuchwepheshe enikeza i-G-Knot iyatholakala izinga eliphezulu kakhulu, okwenza ukujabulela emhlabeni wonke ngenxa yokuthembeka kanye nokuthuthukiswa. NgoSeptemba 2024, ubuchwepheshe le-G-Knot, eyenziwe yi-eTunnel, ibonise i-United Nations International Telecommunication Union (ITU) i-contract enhle yokusebenza kwe-biometric smart cards emhlabeni wonke ama-UN organizations. Namhlanje, i-G-Knot inikezela i-commercial finger vein biometric solutions ehlabathini.

“I-Kaplan inikeza ikhasi elifanayo ekubunjweni ubuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe eTunnel,” wathi Youngkuk Kim, CEO ye-eTunnel. “Ngokusho i-eTunnel ukukhuthaza ukuhlolwa kwe-biometric, i-G-Knot, ngaphansi kwe-Wes, iyasebenzisa i-Gold Standard yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe ukuze inikeze imikhiqizo yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe eyenziwe ngama-consumer eyenza izidingo zokuphefumula ze-digital.”

“I-Kaplan inikeza ikhasi elifanayo ekubunjweni ubuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe eTunnel,” wathi Youngkuk Kim, CEO ye-eTunnel. “Ngokusho i-eTunnel ukukhuthaza ukuhlolwa kwe-biometric, i-G-Knot, ngaphansi kwe-Wes, iyasebenzisa i-Gold Standard yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe ukuze inikeze imikhiqizo yobuchwepheshe yobuchwepheshe yobuchwepheshe eyenziwe ngama-consumer eyenza izidingo zokuphefumula ze-digital.”

U-Kaplan kuyinto umongameli we-tech enezingeni enezingeni eliphezulu e-fintech, i-asset ye-digital, kanye ne-finance yama-traditional. I-Kaplan iye wathatha amabhizinisi e-Executive kuquka i-Cointelegraph, i-AscendEX, ne-Tradewind Markets, futhi iye wahlala umkhosi wayo ku-J.P. Morgan ne-BNY Mellon. Ngaphezu kwalokho, uWes wahlala njenge-CEO ye-Cointelegraph, isakhiwo se-cryptocurrency yamazwe ngamazwe ehlabathini. Ukwakhiwa kwayo inikeza i-G-Knot yokuhlanganisa ukufinyelela phakathi kwe-biometrics ephezulu ne-DeFi ukuze zibonise izindlela ezintsha

mayelana G-Knot

U-Knot I-G-knot yasungulwa ukuthengiswa kweminyaka engaphezu kwengu-10 yokuthuthukiswa kwe-biometrics kanye nokuthuthukiswa kwebhizinisi yayo, i-eTunnel Inc., inkampani ephambili yokuthuthukiswa kwe-biometrics esekelwe e-Seoul, eNingizimu Korea.

I-G-Knot inikeza le ubuchwepheshe emakethe ngokusebenzisa imikhiqizo ye-consumer kanye ne-enterprise-grade, ekuqaleni kwe-launch ye-world's first finger vein crypto wallet. Lo mkhiqizo, eyenziwe ukuhlangabezana nezimo zokhuseleko kanye nokusetshenziswa kwezobuchwepheshe ze-cryptocurrency, kuyinto yokuqala eminyakeni eziningi yokusetshenziswa kwezobuchwepheshe ze-biometric identification. Le nkampani ikhiqizwa ngu-CEO Wes Kaplan, umongameli we-tech enezingeni nge-fintech, imikhiqizo ye-digital, ne-finance ezivamile.

Ngena ngemvume

Waze

Ukubuyekezwa kwe-Wachsman

Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Chainwire ngaphansi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program.

Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Chainwire ngaphansi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program .