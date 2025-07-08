G-Knot Crypto ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን ቫትሪን

New York, New York, July 8th, 2025/Chainwire/--
የ G-Knot የ eTunnel Inc., የ biometric ምርምር እና ልማት ዓለም አቀፍ መሪ በሲዮል ላይ የተመሠረተ ነው, እና ከ 10 ዓመታት በላይ የፈጠራ ፈጣን ቫይቭ ቴክኖሎጂ ምርምር እና ልማት ላይ የተመሰረተ ነው. የ G-Knot በዲጂታል መሳሪያ ኢንዱስትሪ ውስጥ አንድ አስፈላጊ ጥንካሬ ነጥብ ለማግኘት የግል ኬብሎች እና የሙከራ ስዕሎች እንደ ጥንካሬዎችን ለመፍጠር አስቸጋሪ ቫይቭ ውሂብ ይጠቀማል.
የ G-Knot cryptocurrency hacking በ 2025 ብቻ ከ 1,4 ቢሊዮን ዶላር በሽታዎችን ያደርጋል, የ G-Knot cryptocurrency wallet በዓለም የመጀመሪያው የ G-Knot cryptocurrency wallet በመጀመር በመጀመሪያ በዓለም የመጀመሪያው የ biometric identification technology ለ ብዙ የንግድ አጠቃቀሞች መካከል የመጀመሪያው ነው.
“G-Knot በዲጂታል አየር ውስጥ ደህንነት ለመቀየቅ ተስማሚ ነው, እና እኔ ይህን ትዕዛዞን ለመርዳት አስደናቂ ነኝ,” G-Knot CEO Wes Kaplan እንዲህ ይላል. “እኛ የ cryptocurrency ስቴትስ ላይ የሚቆጠሩ ደህንነት ፍላጎቶች ለመቀየቅ ገበያ መውሰድ ይሆናል. የ recovery phrases ፍላጎት ለመቀየር ተጠቃሚዎች ልዩ biometric ትዕዛዞች ጋር ለመቀየቅ, እኛም ብቻ ዛሬ ችግሮች ለመቀየቅ አይደለም, ነገር ግን ደግሞ decentralized finance እና identity management ውስጥ በስፋት መተግበሪያዎች መንገድ ለመፍጠር ይሆናል.”
“G-Knot በዲጂታል አየር ውስጥ ደህንነት ለመቀየቅ ተስማሚ ነው, እና እኔ ይህን ትዕዛዞን ለመርዳት አስደናቂ ነኝ,” G-Knot CEO Wes Kaplan እንዲህ ይላል. “እኛ የ cryptocurrency ስቴትስ ላይ የሚቆጠሩ ደህንነት ፍላጎቶች ለመቀየቅ ገበያ መውሰድ ይሆናል. የ recovery phrases ፍላጎት ለመቀየር ተጠቃሚዎች ልዩ biometric ትዕዛዞች ጋር ለመቀየቅ, እኛም ብቻ ዛሬ ችግሮች ለመቀየቅ አይደለም, ነገር ግን ደግሞ decentralized finance እና identity management ውስጥ በስፋት መተግበሪያዎች መንገድ ለመፍጠር ይሆናል.”
በ 2024 መስከረም, የ G-Knot ቴክኖሎጂ, eTunnel የተገነባው, በዩናይትድ ስቴትስ ድርጅቶች ውስጥ biometric smart cards መተግበሪያ ለማግኘት የዩናይትድ ስቴትስ የቴክኖሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ (ITU) ጋር ታዋቂ ኮምፒዩተር አግኝተዋል. ዛሬ, G-Knot በዓለም ላይ ብቻ የንግድ ስቴትስ biometric መፍትሔዎች አቅራቢ ነው.
“ካፕላን የፈጠራ የገንዘብ ቴክኖሎጂ ማከማቻ ላይ የተመሠረተ ስኬት ስኬት በ eTunnel ቴክኖሎጂን ወደ ገበያ መውሰድ ትክክለኛ አቅራቢ ነው,” eTunnel CEO Youngkuk Kim እንዲህ ይላል. “የ eTunnel የቢዮሜቲካዊ ምርምር ለማሻሻል ይቻላል, G-Knot, በ ቫስ (Wes) ትክክለኛነት, የቢዮሜቲካዊ ቴክኖሎጂ የአውሮፕላኖች መደበኛ ስኬት ይጠቀማል, እና በአብዛኛውን ጊዜ ዲጂታል ዓለም ውስጥ የተሻለ ደህንነት መስፈርቶች ለመስጠት የሚፈልጉ ምርቶች ይሰጣል.”
“ካፕላን የፈጠራ የገንዘብ ቴክኖሎጂ ማከማቻ ላይ የተመሠረተ ስኬት ስኬት በ eTunnel ቴክኖሎጂን ወደ ገበያ መውሰድ ትክክለኛ አቅራቢ ነው,” eTunnel CEO Youngkuk Kim እንዲህ ይላል. “የ eTunnel የቢዮሜቲካዊ ምርምር ለማሻሻል ይቻላል, G-Knot, በ ቫስ (Wes) ትክክለኛነት, የቢዮሜቲካዊ ቴክኖሎጂ የአውሮፕላኖች መደበኛ ስኬት ይጠቀማል, እና በአብዛኛውን ጊዜ ዲጂታል ዓለም ውስጥ የተሻለ ደህንነት መስፈርቶች ለመስጠት የሚፈልጉ ምርቶች ይሰጣል.”
Kaplan በ FinTech, Digital Assets, እና Traditional Finance ውስጥ ታዋቂ ልምድ ጋር የቴክኖሎጂ መሪ ነው. በ Cointelegraph, AscendEX, እና Tradewind Markets ጨምሮ ከፍተኛ ኩባንያዎች ውስጥ የቴክኖሎጂ መቆጣጠሪያ ጫማዎች አላቸው, እና በ J.P. Morgan እና BNY Mellon ውስጥ የሙያ ጫማ ይጀምራል. በአሁኑ ጊዜ, Wes በ Cointelegraph, አንድ ታዋቂ ዓለም አቀፍ cryptocurrency ሚዲያ ድርጅት የ CEO ይሰራል. የእርሱ ትዕዛዞች የ G-Knot ልምድ ለሽያጭ እና ኢንዱስትሪ መተግበሪያዎች አዲስ እና በጣም ደህንነቱ የተጠበቁ ሁኔታዎችን ለመፍጠር በዲኤፍ እና DeFi መካከል ስሜት ለመፍጠር ይሰጣል.
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G-Knot በዚህ ቴክኖሎጂን በዓለም የመጀመሪያው የክፍያ የኮምፒውተር የክፍያ ወረቀት መጀመር ጋር ይጀምራል. ይህ ምርት, የክፍያ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈላጊ ደህንነት እና አጠቃቀም ፍላጎቶች ለማግኘት የተመሠረተ ነው, biometric identification technology ለ ብዙ የንግድ አጠቃቀም ሁኔታዎች መካከል የመጀመሪያው ነው. ኩባንያው የክፍያ ቴክኖሎጂ, የዲጂታል መሳሪያዎች እና የቴክኖሎጂ አጠቃላይ ልምድ ጋር ተሞክሮ የቴክኖሎጂ መሪ ቫስ Kaplan የተመሠረተ ነው.
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ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.ፕሮግራም