美国德克萨斯州奥斯汀,2025年12月4日/CyberNewsWire/ - 钓鱼攻击比去年增加了400%,突显了对身份曝光的实时可见性需求。 该公司在身份威胁保护领域的领导者,今天发布了新的数据,显示了针对企业用户的不成比例的钓鱼攻击急剧增加。 间谍cloud 间谍cloud 该公司追踪了成功攻击恶意软件身份的百分之400的增长,2800多万回收的恶意电子邮件记录中有近40%包含业务电子邮件地址 - 与回收恶意软件数据的百分之115%相比。 这些发现加强了网络犯罪分子的战略日益转变:钓鱼现在是进入企业环境的首选门户。 威胁行为者正在使用这种访问作为后续攻击的启动面板,SpyCloud在其 钓鱼现在是勒索软件的主要入口点,占所有勒索软件感染的35%。 SpyCloud认为这一趋势将在2026年继续 2025年身份威胁报告 SpyCloud认为这一趋势将在2026年继续 2025年身份威胁报告 \n \n “钓鱼现在是网络犯罪分子用于侵入企业环境的最可扩展的工具之一,”SpyCloud安全研究负责人Trevor Hilligoss说。 “钓鱼现在是网络犯罪分子用于侵入企业环境的最可扩展的工具之一,”SpyCloud安全研究负责人Trevor Hilligoss说。 \n \n “网络犯罪支持服务,如自动说服诱惑和中间策略,捕捉MFA代币和会话cookie的网络诈骗作为服务套件,将先进的策略置于低技能行为者的手中,使其比以往任何时候都更容易在规模上损害用户。 “网络犯罪支持服务,如自动说服诱惑和中间策略,捕捉MFA代币和会话cookie的网络诈骗作为服务套件,将先进的策略置于低技能行为者的手中,使其比以往任何时候都更容易在规模上损害用户。 SpyCloud是唯一一个能够检索并自动修复成功攻击的身份数据,并在随后的攻击(如勒索软件、欺诈和账户劫持)发生之前大规模地瞄准列表的提供商。 \n \n “许多组织依赖传统的防御手段,如电子邮件过滤,终端保护和员工教育,以阻止钓鱼和恶意软件的尝试,但这些工具只是如此,”SpyCloud首席产品官Damon Fleury说。 “许多组织依赖传统的防御手段,如电子邮件过滤,终端保护和员工教育,以阻止钓鱼和恶意软件的尝试,但这些工具只是如此,”SpyCloud首席产品官Damon Fleury说。 \n \n “攻击者仍然通过 - 当他们这样做时,它是暴露的身份数据,使进一步的伤害。安全团队需要对已经受到威胁和在犯罪地下流通的东西保持警惕。 “攻击者仍然通过 - 当他们这样做时,它是暴露的身份数据,使进一步的伤害。安全团队需要对已经受到威胁和在犯罪地下流通的东西保持警惕。 虽然钓鱼已成为主导的入口点,但恶意软件仍然是一个关键的威胁引擎. 在远程工作和带你自己的设备政策的时代,个人曝光越来越被用来危害企业环境。 最近的一个例子是 在个人设备上的恶意软件导致对敏感企业数据的损害。 2025年尼基亚破产 2025年尼基亚破产 尽管仅有115%的重获恶意软件感染直接泄露业务电子邮件地址,但SpyCloud数据显示 在他们的数字历史中,无论是在受管理的设备上还是在未受管理的设备上,都曾遭受过 infostealer 恶意软件感染的受害者,这是威胁行为者从个人账户转向企业账户的强有力指标。 几乎每2个企业用户中有1个 几乎每2个企业用户中有1个 \n \n “保护企业意味着超越公司账户,”Fleury补充说。 “保护企业意味着超越公司账户,”Fleury补充说。 \n \n “由于在工作和个人账户中不断重复使用密码和共享身份数据,例如移动电话号码,用户的个人数字历史和专业访问之间的界限实际上不再存在,这就是为什么监控和纠正个人数字身份的整个范围内的暴露至关重要。 “由于在工作和个人账户中不断重复使用密码和共享身份数据,例如移动电话号码,用户的个人数字历史和专业访问之间的界限实际上不再存在,这就是为什么监控和纠正个人数字身份的整个范围内的暴露至关重要。 SpyCloud 是整体身份保护领域的领导者,检测和保护组织免受员工、承包商和供应商在个人和专业身份上的钓鱼、恶意软件和侵权曝光。 学习更多。 这里 这里 关于 SpyCloud: 其自动身份威胁保护解决方案利用先进的分析和人工智能,主动防止勒索软件和帐户接管,检测内部威胁,保护员工和消费者身份,并加快网络犯罪调查。 SpyCloud 间谍cloud SpyCloud从侵入、恶意软件感染的设备和成功的钓鱼事件中获取的数据也为许多流行的黑暗网络监控和身份盗窃保护提供动力。 客户包括全球财富10中的7家,以及全球数百家企业,中型企业和政府机构,总部位于德克萨斯州奥斯汀,SpyCloud拥有200多名网络安全专家,他们的使命是保护企业和消费者免受盗窃身份数据的攻击。 要了解更多并了解他们公司的暴露数据的见解,用户可以访问 . 马云.com 马云.com 联系 会计总监 艾米莉·布朗 代表 SpyCloud 的 REQ 主持人@req.co \n \n 这个故事发表在《Cybernewswire》的商业博客计划下,在做出任何财务决策之前进行自己的研究。 这个故事发表在《Cybernewswire》的商业博客计划下,在做出任何财务决策之前进行自己的研究。 方案 方案