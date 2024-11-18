Plutus 宣布改进平台以提高透明度和可持续性

英国伦敦，2024 年 11 月 18 日/Chainwire/--代币化忠诚度奖励的先驱 Plutus正在实施战略升级，以增强平台完整性并确保长期可持续性。在社区反馈的指导下，67% 的用户表示支持，该公司正在推出与其白皮书一致的举措，包括为借记卡支付提供高达 10% 的奖励，将自己定位为传统现金返还和信用卡计划的有竞争力的替代方案。

扩大野心的后果

Plutus 自 2015 年成立以来，一直是最早的社区支持的以太坊平台之一，在保持自筹资金的同时，追求快速增长。这种扩张带来了运营挑战，有时会影响客户体验和社区信任。Plutus 现在致力于解决这些问题并加强平台。

改善平台完整性和用户体验的步骤

帮助客户：在指导下恢复被标记滥用的帐户。

提高透明度：更新后的条款和条件为用户提供了更清晰的标准和期望。

金属卡延期：所有受升级影响的持有人均可免费获得 1 个月。

新功能：PlutusSwap、PlutusMiles、PlutusGift 以及更多应用内价值。

有形利益：兑换即时卡充值、航空里程或礼品卡。

PLU 奖励锚：应用内兑换和发放最低价值为 10 英镑/欧元。

增长与创新的未来

到 2024 年底，除 PlutusSwap 外，所有应用内实用程序都将锚定在每 PLU 10 英镑/欧元的最低内在价值（例如，1 PLU = 10 英镑礼品卡），使外部市场条件变得无关紧要。从 2025 年第一季度开始，PLU 发行也将与应用内实用程序设定的 10 英镑/欧元内在价值保持一致。这种方法符合 安永的预测 应用内每 PLU 收费 7.90 英镑/欧元，旨在通过我们的网络费用系统 FUEL 实现 100% 的自给自足，并建立“FUD 证明”模型。





为了提高透明度，Plutus 计划将其财务模型以开源形式发布，以便公众验证并为行业创新做出贡献。





实现透明度的平衡方法

Plutus 始终致力于透明和公平，首要任务是确保奖励制度保持可持续性。公司明白，并不是每个人都会同意每个决定，这没关系。Plutus 正在利用这段时间专注于真正有利于社区的长期发展。虽然一些长期客户可能不同意这一方向，但公司对任何失望表示歉意，但为了确保所有 PLU 代币持有者继续受益，产品必须不断发展。





Plutus 并不依赖花哨的公关公司来发表精致的声明——该公司直接诚实地与社区对话。尽管一路上可能会出现失误，但 Plutus 致力于改进并确保其信息清晰、一致且符合其价值观。

展望未来

Plutus 的首要任务是维护一个安全、受人尊重的环境，因为它正准备与行业领先的合作伙伴一起发展和进行 A 轮融资。此次合作将支持 2025 年的网络转型，增强 Plutus 的代币经济学，同时保护社区并为认同其价值观的客户营造积极的空间。凭借一级网络支持和资金，Plutus 将继续致力于透明度和可持续性，确保其在规模上的领先地位，并为数百万客户提供持久的价值。有关即将推出的功能的更多详细信息，请访问： Plutus 白皮书 2024

关于Plutus

普利图斯 是一家领先的奖励和金融平台，为全球社区提供有利可图的解决方案。Plutus 专注于透明度、信任和有机长期增长，为日常持卡人提供代币化的忠诚度奖励，在任何经济体中实现价值最大化。

接触

普利拓斯团队

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本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里



