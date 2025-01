Plutus annonce des améliorations de sa plateforme pour renforcer la transparence et la durabilité

LONDRES, Royaume-Uni, 18 novembre 2024/Chainwire/--Plutus, pionnier des récompenses de fidélité tokenisées, met en œuvre des mises à niveau stratégiques pour renforcer l'intégrité de la plateforme et assurer sa pérennité à long terme. Guidée par les commentaires de la communauté, avec 67 % des utilisateurs exprimant leur soutien, la société déploie des initiatives alignées sur son livre blanc, notamment en offrant des récompenses allant jusqu'à 10 % sur les paiements par carte de débit, se positionnant ainsi comme une alternative compétitive aux programmes traditionnels de cashback et de cartes de crédit.

Conséquences de la mise à l’échelle des ambitions

Depuis sa création en 2015 en tant que l'une des premières plateformes communautaires basées sur Ethereum, Plutus a poursuivi une croissance rapide tout en maintenant une approche autofinancée. Cette expansion a introduit des défis opérationnels qui ont parfois affecté l'expérience client et la confiance de la communauté. Plutus se consacre désormais à résoudre ces problèmes et à renforcer la plateforme.

Étapes pour améliorer l’intégrité de la plateforme et l’expérience utilisateur

Aide aux clients : Réactivation des comptes signalés pour utilisation abusive avec conseils.

Améliorer la transparence : les conditions générales mises à jour offrent des critères et des attentes plus clairs pour les utilisateurs.

Extension de la carte métal : tous les détenteurs concernés par les mises à niveau ont reçu +1 mois gratuit.

Nouvelles fonctionnalités : PlutusSwap, PlutusMiles, PlutusGift et bien plus encore pour une valeur ajoutée dans l'application.

Avantages tangibles : échangez vos points contre des recharges de carte instantanées, des miles aériens ou des cartes-cadeaux.

PLU Rewards Anchor : échanges et émissions dans l'application d'une valeur minimale de 10 £/€.

Un avenir de croissance et d’innovation

D'ici fin 2024, tous les services intégrés à l'application, à l'exception de PlutusSwap, seront ancrés à une valeur intrinsèque minimale de 10 £/€ par PLU (par exemple, 1 PLU = 10 £ de carte-cadeau), ce qui rendra les conditions de marché externes sans importance. À partir du premier trimestre 2025, les émissions de PLU s'aligneront également sur cette valeur intrinsèque de 10 £/€ fixée par les services intégrés à l'application. Cette approche s'aligne sur Prévisions d'Ernst & Young de 7,90 £/€ par PLU dans l'application, visant à atteindre une autosuffisance à 100 % grâce à notre système de frais de réseau, FUEL, et à établir un modèle « à l'épreuve des FUD ».





Dans un souci de plus grande transparence, Plutus prévoit de publier son modèle financier en open source, permettant ainsi une vérification publique et contribuant à l'innovation du secteur.





« Certains doutent de l'évolutivité du système et le comparent naïvement au cashback standard », a déclaré le PDG de Plutus Daniel Daychopan « Pour apaiser les inquiétudes, nous avons revalidé le modèle avec Ernst & Young et l'avons rendu public, non seulement pour rassurer notre communauté, mais aussi pour guider les autres qui tentent de reproduire notre succès. Cette démarche soutient l'industrie, nous incite à innover davantage et nous permet de les laisser derrière en toute confiance. »

Une approche équilibrée de la transparence

Plutus reste attaché à la transparence et à l'équité, avec pour priorité absolue de garantir la pérennité du système de récompenses. L'entreprise comprend que tout le monde ne sera pas d'accord avec chaque décision, et ce n'est pas grave. Plutus profite de ce temps pour se concentrer sur ce qui profite réellement à la communauté à long terme. Bien que certains clients de longue date puissent ne pas être d'accord avec la direction prise, l'entreprise s'excuse pour toute déception, mais pour garantir des avantages continus à tous les détenteurs de jetons PLU, le produit doit évoluer.





Plutus ne fait pas appel à des agences de relations publiques de premier ordre pour des déclarations soignées : l'entreprise s'adresse directement et honnêtement à sa communauté. Bien qu'il puisse y avoir des faux pas en cours de route, Plutus s'engage à améliorer et à garantir que ses messages sont clairs, cohérents et conformes à ses valeurs.

Regard vers l'avenir

Plutus accorde la priorité au maintien d'un environnement sécurisé et respectueux alors qu'il se prépare à la croissance et à un prochain tour de financement de série A avec un partenaire leader du secteur. Cette collaboration soutiendra la transition du réseau en 2025, améliorant la tokenomics de Plutus tout en préservant la communauté et en favorisant un espace positif pour les clients qui partagent ses valeurs. Avec le soutien et le financement du réseau de niveau 1, Plutus reste engagé en faveur de la transparence et de la durabilité, garantissant sa position de leader à grande échelle et offrant une valeur durable à des millions de clients. Pour plus de détails sur les fonctionnalités à venir, veuillez consulter : Livre blanc Plutus 2024

À propos de Plutus

Plutus Plutus est une plateforme leader dans le domaine des récompenses et de la finance, qui propose des solutions lucratives à sa communauté dans le monde entier. Axée sur la transparence, la confiance et la croissance organique à long terme, Plutus permet aux utilisateurs quotidiens de cartes de bénéficier de récompenses de fidélité tokenisées qui maximisent la valeur dans n'importe quelle économie.

Contact

L'équipe Plutus

[email protected]

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici