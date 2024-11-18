بلوتوس تعلن عن تحسينات في المنصة لتعزيز الشفافية والاستدامة

لندن، المملكة المتحدة، 18 نوفمبر 2024/تشين واير/--تنفذ بلوتوس، الشركة الرائدة في مجال مكافآت الولاء الرمزية، ترقيات استراتيجية لتعزيز سلامة المنصة وضمان الاستدامة طويلة الأجل. واسترشادًا بتعليقات المجتمع، حيث أعرب 67% من المستخدمين عن دعمهم، تطرح الشركة مبادرات تتماشى مع ورقتها البيضاء، بما في ذلك تقديم مكافآت تصل إلى 10% على مدفوعات بطاقات الخصم، مما يضع نفسها كبديل تنافسي لبرامج استرداد النقود وبطاقات الائتمان التقليدية.

عواقب توسيع الطموحات

منذ إنشائها في عام 2015 كواحدة من أقدم المنصات القائمة على الإيثريوم التي يدعمها المجتمع، سعت بلوتوس إلى تحقيق نمو سريع مع الحفاظ على نهج التمويل الذاتي. وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور تحديات تشغيلية أثرت في بعض الأحيان على تجربة العملاء وثقة المجتمع. والآن تكرس بلوتوس جهودها لمعالجة هذه المشكلات وتعزيز المنصة.

خطوات لتحسين سلامة المنصة وتجربة المستخدم

مساعدة العملاء: إعادة تفعيل الحسابات التي تم وضع علامة عليها بسبب سوء الاستخدام مع الإرشادات.

تعزيز الشفافية: توفر الشروط والأحكام المحدثة معايير وتوقعات أكثر وضوحًا للمستخدمين.

تمديد البطاقة المعدنية: جميع حامليها المتأثرين بالترقيات حصلوا على شهر واحد مجانًا.

الميزات الجديدة: PlutusSwap، وPlutusMiles، وPlutusGift، والمزيد لقيمة داخل التطبيق.

فوائد ملموسة: استخدمها مقابل إعادة تعبئة البطاقة فورًا أو مقابل أميال جوية أو بطاقات هدايا.

PLU Rewards Anchor: عمليات الاسترداد والإرسال داخل التطبيق بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات إسترلينية/يورو.

مستقبل من النمو والابتكار

بحلول نهاية عام 2024، سيتم ربط جميع المرافق داخل التطبيق، باستثناء PlutusSwap، بقيمة جوهرية لا تقل عن 10 جنيهات إسترلينية/يورو لكل PLU (على سبيل المثال، 1 PLU = بطاقة هدايا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية)، مما يجعل ظروف السوق الخارجية غير ذات صلة. بدءًا من الربع الأول من عام 2025، ستتوافق انبعاثات PLU أيضًا مع هذه القيمة الجوهرية البالغة 10 جنيهات إسترلينية/يورو التي تحددها المرافق داخل التطبيق. يتماشى هذا النهج مع توقعات شركة إرنست آند يونغ تبلغ رسوم الاشتراك في خدمة PLU داخل التطبيق 7.90 جنيه إسترليني/يورو، بهدف تحقيق الاستدامة الذاتية بنسبة 100% من خلال نظام رسوم الشبكة الخاص بنا، FUEL، وإنشاء نموذج "مضاد للشكوك والمخاوف".





وفي خطوة نحو مزيد من الشفافية، تخطط بلوتوس لإطلاق نموذجها المالي كمصدر مفتوح، مما يتيح التحقق العام ويساهم في ابتكار الصناعة.





قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوتوس: "يشكك البعض في قابلية النظام للتوسع ويقارنونه بسذاجة بنظام استرداد النقود القياسي". دانيال دايشوبان "ولتخفيف المخاوف، نعمل على إعادة التحقق من صحة النموذج مع شركة إيرنست آند يونج وإتاحته للعامة - ليس فقط لطمأنة مجتمعنا ولكن أيضًا لتوجيه الآخرين الذين يحاولون تكرار نجاحنا. هذه الخطوة تدعم الصناعة، وتلهمنا لمزيد من الابتكار، وتسمح لنا بتركهم خلفنا بثقة"

نهج متوازن للشفافية

تظل بلوتوس ملتزمة بالشفافية والنزاهة، مع إعطاء الأولوية القصوى لضمان استمرار نظام المكافآت. تدرك الشركة أن ليس كل شخص سيوافق على كل قرار، وهذا أمر جيد. تستغل بلوتوس هذا الوقت للتركيز على ما يعود بالنفع حقًا على المجتمع على المدى الطويل. وبينما قد لا يتفق بعض العملاء القدامى مع الاتجاه، تعتذر الشركة عن أي خيبة أمل، ولكن لضمان استمرار الفوائد لجميع حاملي رمز PLU، يجب أن يتطور المنتج.





لا تعتمد شركة بلوتوس على شركات العلاقات العامة الفاخرة لإصدار بيانات مصقولة – بل تتحدث الشركة بشكل مباشر وصادق مع مجتمعها. ورغم أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء على طول الطريق، فإن بلوتوس ملتزمة بتحسين رسائلها وضمان وضوحها وتناسقها وتوافقها مع قيمها.

التطلع إلى الأمام

تضع شركة بلوتوس أولوية للحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة أثناء استعدادها للنمو وجولة تمويلية من الفئة الأولى مع شريك رائد في الصناعة. سيدعم هذا التعاون انتقال الشبكة في عام 2025، مما يعزز اقتصاد بلوتوس الرمزي مع حماية المجتمع وتعزيز مساحة إيجابية للعملاء الذين يشاركونها قيمها. مع دعم وتمويل الشبكة من المستوى الأول، تظل بلوتوس ملتزمة بالشفافية والاستدامة، مما يضمن مكانتها كشركة رائدة على نطاق واسع وتقديم قيمة دائمة لملايين العملاء. لمزيد من التفاصيل حول الميزات القادمة، يرجى زيارة: ورقة بيضاء لبلوتس 2024

نبذة عن بلوتوس

بلوتوس تعد Plutus منصة رائدة في مجال المكافآت والتمويل، وتوفر حلولاً مربحة لمجتمعها في جميع أنحاء العالم. وتركز على الشفافية والثقة والنمو العضوي الطويل الأجل، وتمكن Plutus المنفقين بالبطاقات اليومية من خلال مكافآت الولاء الرمزية التي تعمل على تعظيم القيمة في أي اقتصاد.

اتصال

فريق بلوتوس

اضغط على @plutus.it

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



