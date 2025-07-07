Mavryk网络如何为28万亿美元的资产代币化市场构建全套RWA区块链

随着传统金融机构寻求数字化所有权,区块链项目正在为全球互操作市场提供基础设施。马克思网络,一个从头开始构建的Layer 1区块链,将代币化RWA与贷款,合规性和市场基础设施集成。





在这个版本的HackerNoon的启动的背后伊桑·潘迪坐下来与Alex Davis,Mavryk Dynamics的创始人和首席执行官,从Tezos到Mavryk的旅程,并探索其以RWA为重点的区块链的愿景,基础设施和监管。





Ishan Pandey:您好,亚历克斯,很高兴欢迎您来到我们的“在创业的背后”请告诉我们你自己和什么激励你建立Mavryk网络。





Alex Davis:谢谢你把我们放在启动的背后系列,伊桑,我想深入了解我们是谁,我们正在建设什么。





我是Alex Davis,前Tezos MENA首席创新官,我的背景和兴趣一直围绕着自由主义理想,地缘政治和国防,金融科技和金融的交叉点。





早些时候,我在Tezos区块链上创建了第一款由VC支持的DeFi应用程序Maven Finance,并共同创立了Blockchain Alpha,该基金由房地产亿万富翁资助,通过该基金,我们建立了一个酒店资产组合,旨在通过Maven Finance进行代币化和支持。





随着我们的交易流量增长和STO行业停滞,我们意识到行业中的每个人都在建模中,需要一个积极支持DeFi和无缝集成的现实资产的区块链,以便在基于加密的环境中运作,这将是RWA的未来。





在2022年至2024年熊市期间,我们面临着一个关键的决定:留在我们现有的区块链上并冒着失败的风险,迁移到另一个链路并从头开始重建,或者通过建立我们自己的Layer 1来扩展,以实现完全整合的RWA经济的愿景。





我们决定建立Mavryk,以解决阻碍STO和阻碍RWA部门增长的根本问题,我们的目标是创建一个完全集成的RWA经济,在那里我们可以通过与数据的无缝整合来保证不同二级市场,借贷和借贷平台之间的互操作性,而不是在中构建。





Ishan Pandey:您的背景涵盖政府和国防,以及区块链领域的重要角色,包括Tezos Israel的首席创新官和Blockchain Israel的董事会顾问。





Alex Davis:我的多元背景提供了战略、宏观层面的观点,在加密空间中往往缺乏,这有助于我发现长期趋势,并了解如何部署合适的微级工具来实现这些更广泛的目标。





这种战略视角在加密货币中极其缺乏,每个人都专注于发行代币,现金发行和重复运行庞西计划。 项目往往构建在子中:他们可能会代币化资产,但他们不考虑它如何融入更广泛的生态系统,如二级市场或贷款协议。





你不能在真空中建造,你需要更大,更战略,更长远地思考。在Mavryk,我们采取了不同的方法。





Ishan Pandey:Mavryk Network 被描述为可互操作的真实世界资产的尖端 1 层网络,您能详细介绍能够实现这种互操作的核心技术创新以及如何解决 RWA 代币化现有的局限性吗?





Alex Davis:正如我之前提到的那样,大多数项目都是在单层运作,专注于价值链的单层,例如数字化资产或运行一项主要报价,但他们往往忽略了支持流动性,二级市场,贷款和持续公用事业所需的关键基础设施。





在代币化之后,你需要强大的次要市场,以便投资者可以随时选择退出,然后有借贷和借贷,尤其对于房地产和私募股权来说,资产经常被杠杆。这些资产具有回报力,可以服务债务,但没有集成贷款基础设施,它们仍然不充分利用。接下来是全球分布和可访问性,而在Mavryk,这是由Multibank支持的。





基本上,我们建立了一个垂直整合的生态系统,受苹果的端到端设计哲学的启发。 核心是我们的MRC-30代币标准,专门为RWA设计。 该代币标准对RWA的合规性要求和与RWA有关的一切负责,但还连接到我们为RWA建造的三个不同的允许的DEX,加上发射台。





所有在MRC-30代币标准上代币化的资产可以集成到我们在Maven上拥有的智能合约保险箱中,用户可以存入多个RWA作为担保,并借用他们的资产的总价值。





发射台处理创建代币并将其分发给新投资者的主要报价,然后有链上的订单簿,允许投资者进行限额订单,我们有一个自动化的市场制造商,为即时流动性提供双向的流动性池。





通过统一这些层次,我们创建了一个可互操作的RWA基础设施,超越了代币化,并解决了RWA在链上的整个生命周期。





Ishan Pandey:Maven Finance 是一个完全由 DAO 运营的合作银行平台,Equiteez 专注于通过 REIT 基金和集成二级市场进行 RWA 代币化,这些平台中的用户和机构的主要商业模式和价值建议是什么,以及它们如何与更广泛的 Mavryk 网络互动?





Alex Davis:在B2B方面,通过Equiteez和我们与Multibank的合作伙伴关系,我们专注于引入房地产开发人员,房地产经理,投资组合经理和经纪人,将其带来的收益资产带到平台上。我们正在结构化的REIT基金将收购这些资产,使用Mavryk的技术数字化它们,并在链上分发它们,创造一个一致的高质量RWA管道。





在B2C方面,这些代币化资产可供所有全球投资者和用户使用,他们可以通过Multibank或Equiteez平台进行投资,一旦被收购,用户可以将RWA代币存入Maven Finance的智能合约保险箱中,向他们借款,就像传统的担保一样。





例如,用户可以存入价值10万美元的多元化RWA代币,并借用8万美元的代币,从这些资产中产生的收入流入保险箱,可以用来偿还贷款或重新投资。





因此,我们正在构建一个全周期生态系统,在一端部署机构级资产,并为零售用户提供工具来访问,投资和从这些资产中解锁流动性。





Ishan Pandey:根据您的背景,Mavryk网络如何应对这些挑战,以及哪些具体机制或合作伙伴关系可确保安全和符合法律的RWA生态系统?





Alex Davis:VARA,虚拟资产监管机构,最近引入了它称之为ARVA代币的监管框架,即资产参考虚拟资产,这些代币允许物质资产或财政合同的代币化,而不将其归类为传统证券。





这是一个游戏变革者,它打开了全球投资者基础的门户,包括认可和零售参与者,同时仍然执行强有力的投资者保护。只要发行商提供前景,进行KYC,并获得一类VARA许可证,他们可以合法发行ARVA代币。





Ishan Pandey:从技术和采用的角度来看,当你与传统金融机构或公众讨论RWA代币化时,你会遇到哪些最常见的误解或挑战,以及Mavryk网络如何旨在解密这些问题?





Alex Davis:这是整个RWA空间中最关键和最误解的领域之一,双方都有重大差距 - 传统企业往往不了解区块链技术,而Web3项目往往缺乏导航现实商业和监管环境的细微差别。





在传统金融中,技术可以实现的知识差距存在。像赌博、钱包或天然气费等概念听起来很陌生,但当你把它们翻译成熟悉的术语时,它开始点击。赌博就像存款一样。钱包是一种账户。天然气费只是交易费。当我们解释一个代币与纸质证书的数字版本相似时,这通常是转折点。





这种区别是关键的。在加密和传统空间中,最大的误解之一是,你可以将资产定义为NFT,并免除投资者保护或证券法律。但技术不会改变资产的性质。一个代币化房屋仍然是一个房子。





在Mavryk,我们通过与Multibank合作,与其传统的金融专业知识补充了我们的Web3本土基础设施,采取了有意的遵守方法,共同构建了一个法律上健全和技术先进的生态系统,它们在17个司法管辖区受到监管,并在150多个国家开展业务,这为我们提供了强大的监管基础。





Ishan Pandey:展望未来,Mavryk Network、Maven Finance和Equiteez的下一个重要里程碑是什么?您如何预测Mavryk生态系统对全球金融环境的长期影响,特别是传统非流动资产的流动性和可获得性?





Alex Davis:我们的直接关注点是三大里程碑:第一,将Mavryk网络带入主网;第二,推出基于Mavryk基础设施的Multibank RWA平台,并由Equiteez提供动力;这一平台将从第一天开始实现代币化真实资产的销售,利用MAG等合作伙伴的贡献;第三,将Maven Finance从Beta测试网转移到主网。





展望未来,潜在的影响是巨大的。想象一个10亿美元的代币资产基础,平均每年产生8%的回报,每年流向生态系统中的用户800万美元,每月以股息或利息分配。但这种价值不仅积累,而且移动。它可以被重新投资,在Maven Finance中被用作抵押贷款,或用于生态系统中的商品,服务或额外资产。





当涉及到全球流动性和可访问性时,Mavryk允许传统非流动资产的无国界所有权,而比利兹的投资者可以拥有迪拜的一小部分管理酒店,或者反之亦然。





随着传统的金融基础设施受到通货膨胀和低效率的影响,我们同时也获得了数字化和民主化房地产、私募股权和其他领域的真实资产所有权的工具。





根据Ernst & Young的估计,到2030年,私募股票市场预计将达到近287万亿美元,这是历史上非流动价值的数万亿美元,以前是99%的全球资产无法获得的,最终成为可访问的,可交易的和可借贷的链上。

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该作者是通过我们的商业博客计划出版的独立贡献者. HackerNoon 已经对该报告进行评估,但本文中的声明属于作者。

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