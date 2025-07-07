كيف تقوم شبكة Mavryk بتطوير Blockchain RWA بالكامل لـ 28 تريليون دولار في سوق تقييم الأصول

في حين أن المؤسسات المالية التقليدية تبحث عن الرقابة على الملكية، فإن مشاريع blockchain تتنافس على توفير البنية التحتية للأسواق العالمية والمتصلة.شبكة Mavrykوبتصنيف Layer 1 blockchain التي تم إنشاؤها من البداية لتكامل RWAs مع القروض والامتثال والتنظيمات السوقية.





في هذا الإصدار من HackerNoon'sالخلفية من قبل StartupIshan Pandey يجلس معAlex Davisرئيس ومدير التنفيذي لـ Mavryk Dynamics، لإزالة رحلته من توزوس إلى Mavryk، واستكشاف رؤية البنية التحتية والاستراتيجيات التي تدعم بلوكشين RWA المستهدفة.





Ishan Pandey:مرحبا ألكس، من المثير للاهتمام أن نرحب بك في لدينا"بعد إطلاق النار"يرجى أن تقول لنا عن نفسك وما الذي أجبرك على بناء شبكة Mavryk.





Alex Davis:شكراً لك على أننا علىالخلفية من قبل Startupالسيناريو، Ishan.أنا أحب التفكير في ما نحن فيه وما نحن في بناء.





أنا ألكس ديفيز، المدير التنفيذي السابق للتسويق لـ Tezos MENA. كانت مصدر اهتمامي ومصالحي دائمًا تتراوح بين مصالح الحرية، والسياسة الجيوسياسية والرعاية، والتكنولوجيا المالية والمالية.





في البداية، قمت بإنشاء أول تطبيق DeFi مدعوم من VC، Maven Finance، على بلوكتشين Tezos، وشاركت في مؤسسة Blockchain Alpha، وهي صندوق يدعمها مليوني مستثمر في العقارات.من خلال هذا صندوق، قمنا بإنشاء مجموعة من الأصول الفندقية التي أهدفنا إلى توقيعها ودعمها من خلال Maven Finance.لقد كانت رؤيتنا هي إنشاء منصة DeFi الأولى على Tezos تعمل كبنك القرض، باستخدام توزيع الأصول الأمنية (STOs)، الآن RWAs، كضمان.





مع نمو تدفقاتنا وارتفاع قطاع STO ، واكتشفنا أن الجميع في الصناعة كانت تنمو في سلاسل. كان هناك حاجة إلى بلاك بيري يعمل على دعمها بشكل فعال لـ DeFi ودمج الأصول في العالم الحقيقي بسهولة لتشغيلها في بيئة تعتمد على الائتمان التي ستكون المستقبل لشركات RWA. هدفنا كان إرسال هذه الأصول المضادة للطائرات إلى Maven ، باستخدامها كضمان للربح.





خلال سوق الأزرق 2022-2024، تواجهنا قراراً حاسماً: البقاء على blockchain الحالي ونخفض المخاطر، والانتقال إلى سلسلة أخرى وتصنيعها من البداية، أو التوسع لتقديم رؤيتنا لإنشاء اقتصاد RWA متكامل بالكامل من خلال بناء طبقة 1 الخاصة بنا.





لقد قررنا إنشاء Mavryk لتحديد المشاكل الأساسية التي أدت إلى تعقيد STOs وتهديد نمو قطاع RWA.هدفنا هو إنشاء اقتصاد RWA متكامل بالكامل حيث يمكننا ضمان التفاعلية بين الأسواق الثانوية المختلفة، والتأجير، والبرمجيات من خلال التكامل غير المباشر مع الرسائل البيانات - بدلاً من بناء في سلاسل.





Ishan Pandey:وتتراوح مساركك بين الحكومة والدفاع، جنبا إلى جنب مع دورات مهمة في مجال البلوك تشين، بما في ذلك مدير الابتكار الرئيسي لـ Tezos Israel ومدير مجلس إدارة لـ Blockchain Israel.





Alex Davis:يساعدني على التعرف على الاتجاهات طويلة الأمد وتفهم كيفية استخدام الأدوات المناسبة على المستوى الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الأوسع.





هذه النظرية الاستراتيجية غالبا ما تكون غير متوفرة في الائتمان ، حيث يتم التركيز على إطلاق تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا.





لا يمكنك بناء في الفراغ. تحتاج إلى التفكير أكبر، أكثر استراتيجية، وأكثر طويلة الأجل. في Mavryk، نحن اتخذنا نهجًا مختلفًا. نحن التركيز على البنية التحتية طويلة الأجل، وتشغيل الأسواق التقليدية، والتعاون الاستراتيجي.





Ishan Pandey:يتم وصف شبكة Mavryk بأنه شبكة طبقة 1 متطورة للتعامل مع الأصول في العالم الحقيقي.هل يمكنك التفكير في الابتكارات التقنية الأساسية التي تتيح هذه التفاعلية وكيفية التعامل مع القيود الموجودة في تقييم RWA؟





Alex Davis:وكما ذكرت سابقاً، فإن معظم المشاريع تعمل في سلاسل، تركز على طبقة واحدة من سلسلة القيمة، مثل الرقابة على الأصول أو تشغيل العرض الرئيسي، ولكنها غالباً ما تنبه إلى البنية التحتية المهمة اللازمة لمكافحة السيولة، والأسواق الثانوية، والربح، والخدمات المستمرة.





بعد تقييم الأسهم ، تحتاج إلى أسواق ثانية قوية بحيث يمكن للمستثمرين الخروج عندما يختارون. ثم هناك القرض والربح ، وخاصة بالنسبة للمنازل والمؤسسات الخاصة ، حيث يتم استخدام الأصول في كثير من الأحيان. هذه الأصول هي التي تحمل الإيرادات ويمكنها خدمة الديون ، ولكن دون البنية التحتية المشتركة للربح ، لا يزالون غير المستخدمين. ثم يأتي توزيع عالميا وسهولة الوصول ، وفي Mavryk ، يتم دعم هذا من قبل Multibank.





في الأساس، قمنا بتصنيع منظومة تنموية متكاملة تتفوق على فلسفة تصميم أبل أوتوماتيكية.في الأساس من هذا هو نموذج MRC-30، الذي تم إنشاؤه من أجل RWAs.هذا نموذج نموذج يعتمد على متطلبات الامتثال وكل ما يتعلق بال RWAs، ولكن أيضًا يتوافق مع ثلاثة DEXs المسموح بها المختلفة التي تم إنشاؤها ل RWAs، بالإضافة إلى منصة إطلاق.





ويمكن دمج جميع الأصول التي تم دمجها على معايير العلامة التجارية MRC-30 في مخزونات العقد الذكي التي لدينا على Maven ، حيث يمكن للمستخدمين إدخال العديد من RWAs كأمان وتجارة مقابل قيمة مشتركة من الأصول الخاصة بهم.





يمتلك منصة إطلاق تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا





من خلال تجميع هذه الطوابق، لقد خلقنا البنية التحتية RWA التفاعلية التي تزيد عن توقيع التوريد وتتبع دورة حياتك الكاملة من RWAs على سلسلة.





Ishan Pandey:Maven Finance هي منصة البنوك التعاونية التي تعمل بالكامل مع DAO ، وتتطلع Equiteez إلى تقييم RWA من خلال صندوق REIT ومساهمة الأسواق الثانوية.





Alex Davis:تعمل Mavryk مع نموذج B2B2C. على الجانب B2B، من خلال Equiteez وشركائنا مع Multibank، نحن التركيز على تثبيت المطورين العقاريين، والمديرين العقاريين، والسلطات، وإرسال أصولهم المرتبطة بالأرباح إلى منصة. صندوق REIT الذي نقوم بتنظيمه سيتم شراء هذه الأصول، وتصنيعها باستخدام تكنولوجيا Mavryk، وتوزيعها على سلسلة، وبناء سلسلة متكاملة من RWAs ذات جودة عالية.





على الجانب B2C ، يتم توزيع هذه الأصول المحمولة على جميع المستثمرين والمستخدمين العالمية ، الذين يمكنهم الاستثمار فيها من خلال منصات Multibank أو Equiteez.





على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إيداع 100،000 دولار من تكنولوجيات RWA المتنقلة وإيداع 80،000 دولار ضدها.





وبالتالي، نحن نعمل على بناء نظام بيئي كامل، وتشغيل الأصول على مستوى المؤسسات في نهاية واحدة، وتزويد المستخدمين على الأدوات لمواصلة الوصول، والاستثمار، وإزالة السيولة من هذه الأصول في النهاية.





Ishan Pandey:وبحسب مصدرك، كيف تتعامل شبكة Mavryk مع هذه التحديات، وكيف يتم وضع آليات أو شراكات محددة لتأمين بيئة RWA آمنة وموافقة قانونية؟





Alex Davis:وبشكل صادق، أدى دبي إلى جعل هذا الأمر أكثر سهولة.VARA، الهيئة التنظيمية لسياسات الأصول الافتراضية، أطلقت مؤخرا إطارًا تنفيذيًا للسياسات التي تسمى ARVA، التي تسمى "السياسات الافتراضية للسياسات الافتراضية"، والتي تسمح بتخصيص سياسات الأصول الافتراضية أو العقود المالية دون تخصيصها بأسعار مخفضة التقليدية.





هذا هو تغيير لعبة. فإنه يفتح الباب أمام قاعدة المستثمرين العالمية ، بما في ذلك المشاركين المعتمدة والمشتركين ، في حين أنهم لا يزالون يضغطون على حماية المستثمرين القوية. طالما أن المستثمرين توفر بروتوكولات، إجراء KYC، وحصلوا على تصريح Category 1 VARA، فإنهم يمكنهم إدخال ARVA تيموثا بشكل قانوني.





Ishan Pandey:من وجهة النظر التقنية والتأسيسية، ما هي المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً أو التحديات التي تواجهها عند بحث تقييم RWA مع المؤسسات المالية التقليدية أو الجمهور العام، وكيف يهدف شبكة Mavryk إلى إزالة هذه المفاهيم الخاطئة؟





Alex Davis:وهناك فجوات كبيرة على كلا الجانبين - والشركات التقليدية غالبا ما لا تفهم تكنولوجيا بلوكتشين ، وبرامج Web3 غالبا ما تفتقر إلى التفاؤل لتنقل البيئات التجارية والرقابية في العالم الحقيقي.





في التمويل التقليدي، هناك فجوة في المعرفة حول ما يجعل التكنولوجيا قادرة على القيام به. أفكار مثل التخطيط، والسيارات، أو رسوم الغاز تبدو غريبة، ولكن عند ترجمةها إلى عبارات معروفة، يبدأ التخطيط في التخطيط. التخطيط هو مثل إجراء مكافأة. ورقم هو حساب. رسوم الغاز هي رسوم العملة فقط. عندما ندرك أن تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا.





هذا التمييز هو الأهم. واحدة من أكبر الأخطاء في كل من المفاتيح والمناطق التقليدية هو أنك يمكن أن تشتري الأصول كأداة NFT وأيضًا إزالة حماية المستثمرين أو قوانين الأوراق المالية. ولكن التكنولوجيا لا تغير طبيعة الأصول. بيت مجهول لا يزال بيتًا. اتفاقيات مالية لا تزال اتفاقيات مالية. إزالةها في NFT لا يمنعها من التنظيم. وهذا هو السبب في أن العديد من مشاريع RWA المبكرة فشلت.





في Mavryk، لقد اتخذنا نهجًا ملموسًا للتوافق من خلال شراكة مع Multibank، التي تخصصات التمويل التقليدية تتكامل مع البنية التحتية Web3-native لدينا. معًا، ونحن بناء نظام بيئي قانونيًا وتكنولوجيًا متقدمًا. يتم تنظيمه في 17 قضية وتشغيلها في أكثر من 150 بلدًا، مما يوفر لنا قاعدة قانونية قوية.





Ishan Pandey:في المستقبل، ما هي المراحل الرئيسية القادمة لـ Mavryk Network، Maven Finance، Equiteez؟ كيف تتوقع التأثير على المستوى البيئي لـ Mavryk على البيئة المالية العالمية على المدى الطويل، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والتوفر على الأصول غير السليمة التقليدية؟





Alex Davis:ويهدف التركيز المباشر لدينا إلى ثلاثة أهداف رئيسية. أولاً، إرسال شبكة Mavryk إلى الشبكة الرئيسية. ثانيا، إطلاق منصة Multibank RWA، التي تم بناءها على البنية التحتية لـ Mavryk وتشغيلها من قبل Equiteez. ستتمكن هذه منصة من بيع الأصول الحقيقية المضمونة من اليوم الأول، واستغلال الدعم من شركاء مثل MAG وغيرها. والثالثة، التخرج من Maven Finance من شبكة اختبار Beta إلى الشبكة الرئيسية.





في المستقبل، فإن التأثيرات المحتملة كبيرة. تخيل قاعدة 10 مليار دولار في الأصول المحمولة التي تنتج إجمالي الإنتاج السنوي من 8٪. وهذا هو 800 مليون دولار سنوياً تنتقل إلى المستخدمين في البيئة، يتم توزيعها شهرياً كجزء من الفائدة أو الفائدة. ولكن هذا القيمة لا تتضاعف فقط، ولكنها تتحرك. ويمكن استثمارها مرة أخرى، ويمكن استخدامها كضمان في Maven Finance للحصول على القروض، أو إنفاقها على السلع أو الخدمات أو الأصول الإضافية داخل البيئة.





عندما يتعلق الأمر بالإيرادات العالمية والتوفر، فإن Mavryk يتيح للمستثمرين في بلجيكا حصة من الفنادق التي يتم إدارةها في دبي، أو على النقيض.





في حين أن البنية التحتية المالية التقليدية تتصاعد مع التضخم والقلق، ونحن في نفس الوقت تحصل على الأدوات لتصفية وتحول الديمقراطية في ملكية الأصول الحقيقية في جميع أنحاء العقارات والمؤسسات الخاصة، وأكثر من ذلك.





وفقًا لـ Ernst & Young، يتوقع سوق الأسهم الخاصة وحدها أن يصل إلى ما يقرب من 28.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

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هذا الكاتب هو مساعد مستقل يُشير عبر برنامج مدونات الأعمال لدينا. HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى هنا تنتمي إلى الكاتب. #DYO

هذا الكاتب هو مساعد مستقل يُشير عبر برنامج مدونات الأعمال لدينا. HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى هنا تنتمي إلى الكاتب. #DYO



