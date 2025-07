Mavryk Networkが28兆ドルの資産トークニング市場のためにフルスタックRWAブロックチェーンを構築する方法

リアル・ワールド・アセット(RWA)のトークニケーションはもはやホワイトペーパーのためのコンセプトではありません。伝統的な金融機関が所有権をデジタル化しようとしているため、ブロックチェーンプロジェクトは、グローバルで相互運用可能な市場のインフラストラクチャを提供するために競争しています。Mavrykネットワークレイヤー1ブロックチェーンは、トークン化されたRWAを融資、コンプライアンス、市場インフラストラクチャと統合するためにゼロから構築されています。





Ishan Pandey:Hi Alex, it's a pleasure to welcome you to our『Behind the Startup』あなた自身について、そしてあなたがMavryk Networkを構築するためのインスピレーションを与えたものについて教えてください。





Alex Davis:「Thank you for having us on theスタートアップの裏側シリーズ、Ishan. I would like to dive into who we are and what we are building. 私は私たちが誰であり、私たちが何を構築しているのかを掘り下げるのが好きです。





私はTezos MENAの元CEOであるAlex Davisです. 私の背景と興味は常に自由主義の理想、地政学と防衛、フィンテック、金融の交差点に集中しています。





初めに、私はTezosブロックチェーン上でVCが支援する最初のDeFiアプリケーション、Maven Financeを設立し、Blockchain Alphaを共同設立しました―不動産億万長者によって支援された基金です。その基金を通じて、我々はMaven Financeを通じてトークニズムとサポートを目的としたホテルの資産のポートフォリオを構築しました。私のビジョンは、セキュリティトークンオファー(STO)を保証として利用し、貸付銀行として機能するTezosの最初のDeFiプラットフォームを作成することでした。





私たちの取引の流れが成長し、STOセクターが停滞するにつれて、私たちは業界の誰もがシロで構築していることに気付きました。DeFiを積極的にサポートし、仮想通貨に基づく環境で動作するためのリアルな資産をシームレスに統合するブロックチェーンが必要でした。





2022年から2024年のクマ市場では、既存のブロックチェーンに留まり、失敗するリスク、別のチェーンに移行し、ゼロから再構築するか、自分のレイヤー1を構築することによって完全に統合されたRWA経済のビジョンを提供するために拡大するという重要な決定に直面しました。





私たちは、STOを妨げ、RWAセクターの成長を妨げた根本的な問題を解決するためにMavrykを構築することを決定しました。私たちの目標は、異なる二次市場、融資、融資プラットフォーム間の相互運用性を保証できる完全に統合されたRWA経済を作成することです。





Ishan Pandey:あなたの背景は、政府と国防をカバーし、ブロックチェーン領域で重要な役割を果たし、テゾスイスラエルのイノベーション責任者、ブロックチェーンイスラエルの取締役アドバイザーを含む。





Alex Davis:私の多様な背景は、暗号空間でしばしば欠けている戦略的、マクロレベルの視点を提供します。それは長期的なトレンドを発見し、それらのより広範な目標を達成するために適切なマイクロレベルのツールを展開する方法を理解するのに役立ちます。





この戦略的視点は、すべての人がトークンを開始し、現金化し、ポンジー・スケジュールを繰り返し実行することに焦点を当てている仮想通貨では劇的に欠如しています。プロジェクトはしばしばシロで構築されます:彼らは資産をトークニズムすることができますが、それが二次市場や貸付プロトコルのようにより広い生態系にどのように適合するかを考慮しません。





あなたは真空の中で建設することはできません。あなたはより大きな、より戦略的、より長期的に考える必要があります。Mavrykでは、私たちは異なるアプローチを取っています。私たちは長期的なインフラストラクチャ、伝統的な市場のオンボード、および戦略的相互運用性に焦点を当てています。





Ishan Pandey:Mavryk Network は、相互運用可能なリアル ワールド アセットのための最先端のレイヤー 1 ネットワークとして説明されています。この相互運用性を可能にするコア技術革新と、RWA トークン化における既存の制限に対処する方法について説明できますか?





Alex Davis:今日のRWAトークニングの最大の制限の1つは、断片化である。前述したように、ほとんどのプロジェクトはシロで動作し、資産のデジタル化や主なオファーを実行するなどの価値チェーンの1つの層に焦点を当てていますが、流動性、二次市場、融資、継続的なユーティリティをサポートするために必要な重要なインフラをしばしば見落とします。





トークン化後には、強力な二次市場が必要なので、投資家は選択したときに外に出ることができます。その後、不動産やプライベートエクイティにとって特に重要な融資と貸し出しがあり、資産がしばしば利回りされる。これらの資産は収益を生み出し、債務をサービスすることができますが、統合された融資インフラストラクチャなしで、それらは未使用のままです。その後、グローバルな配布とアクセシビリティが来ており、Mavrykでは、これはMultibankによってサポートされています。





基本的に、我々はAppleのエンド・トゥー・エンド・デザイン哲学にインスピレーションを得た垂直に統合されたエコシステムを構築しました。これの核心は、RWA向けに設計されたMRC-30トークン規格です。このトークン規格は、コンプライアンス要件とRWAに関連するすべてのものに対応していますが、また、RWA向けに作成した3つの異なる許可されたDEXに接続します。





すべての資産はMRC-30トークン標準でトークン化され、ユーザーは複数のRWAを担保として預金し、資産の合計価値に対して融資することができるMavenのスマートコントラクトボックスに統合することができます。





スタートパッドはトークンを作成し、新しい投資家に主なオファーのためにそれを配布します。その後、投資家が限界オーダーを置くことを可能にするオンチェーンオーダーブックがあります。我々は、即時流動性のための双側の流動性プールを提供する自動化された市場メーカーを持っています。





これらの層を統一することで、トークニケーションを超え、チェーン上のRWAの全ライフサイクルに対応する相互運用可能なRWAインフラストラクチャを作成しました。





Ishan Pandey:Maven Finance は完全に DAO で運営されている協力銀行プラットフォームであり、Equiteez は REIT ファンドと統合サブマーケットを通じて RWA トークニケーションに焦点を当てています。





Alex Davis:Mavryk は B2B2C モデルで動作します。B2B 側では、Equiteez と Multibank とのパートナーシップを通じて、私たちは不動産開発者、不動産マネージャー、ポートフォリオマネージャー、ブローカーをオンボードすることに焦点を当て、彼らの収益を生み出す資産をプラットフォームに持ち込んでいます。私たちが構造化している REIT ファンドは、これらの資産を取得し、Mavryk のテクノロジーを使用してデジタル化し、それらをチェーン上に配布し、高品質の RWA の一貫したパイプラインを作成します。このプロセスは、レイヤー 1 レベルで業界初の収益生成モデルを導入します。





B2C側では、これらのトークン化された資産はすべてのグローバルな投資家とユーザーに利用可能になり、MultibankまたはEquiteezプラットフォームを通じてそれらに投資することができます。





たとえば、ユーザーは多様化されたRWAトークンの10万ドルを預け、それに対して8万ドルを借りることができます。





したがって、我々はフルサイクルエコシステムを構築し、一方の端に機関レベルの資産を搭載し、小売ユーザーにその資産から流動性にアクセスし、投資し、解除するツールを提供しています。





Ishan Pandey:現実世界の資産のトークニングはしばしば重要な規制およびコンプライアンスの障害に直面しています。あなたの背景を考慮して、Mavryk Networkはこれらの課題にどのように対応しており、安全で法的に適合したRWAエコシステムを確保するための具体的なメカニズムやパートナーシップは何ですか?





Alex Davis:VARA(Virtual Asset Regulatory Authority)は、最近、ARVAトークン(資産参照仮想資産)の規制枠組みを導入し、それらを伝統的証券に分類することなく、物質的な資産や財務契約のトークンを可能にしました。





これはゲームの変革であり、認定および小売の参加者を含むグローバルな投資家ベースへの扉を開き、依然として強力な投資家保護を施行している限り、発行者がプロペクトを提供し、KYCを実施し、カテゴリ1のVARAライセンスを取得する限り、彼らは法的にARVAトークンを発行することができます。





Ishan Pandey:技術的および採用の観点から、RWAのトークン化を伝統的な金融機関や一般大衆と議論する際に最も一般的な誤解や課題は何ですか、そしてMavryk Networkはどのようにこれらを解明することを目指していますか?





Alex Davis:これは、RWA空間全体で最も重要で誤解された領域の1つです。両側に大きなギャップがあります - 伝統的な企業はしばしばブロックチェーン技術を理解していないし、Web3プロジェクトはしばしば現実のビジネスや規制環境を移動するためのニュアンスが欠けています。





伝統的な金融では、テクノロジーが可能にするものについて知識のギャップがあります。ストック、財布、またはガス料金のような概念は外国語のように聞こえますが、あなたがそれらを馴染みのある用語に翻訳すると、それはクリックし始めます。ストックは預金をするようなものです。財布はアカウントです。ガス料金は単なる取引料金です。私たちがトークンが紙株証明書のデジタルバージョンに似ていることを説明すると、これは通常転換点です。





その区別は重要です。暗号と伝統空間の両方で最大の誤解の1つは、あなたが資産をNFTとし、投資家の保護や証券法を避けることができるということです。しかし、テクノロジーは資産の性質を変えることはありません。トークン化された家はまだ家です。金融契約は依然として金融契約です。





Mavrykでは、Multibankと提携し、伝統的な金融専門知識が当社のWeb3ネイティブインフラストラクチャを補完することにより、コンプライアンスへの意図的なアプローチをとりました。一緒に、私たちは法的に健全で技術的に先進的なエコシステムを構築しています。それらは17の管轄地域で規制され、150カ国以上で活動しており、これは私たちに強力な規制基盤を与えます。





Ishan Pandey:今後見ると、Mavryk Network、Maven Finance、Equiteezの次の主要なマイルストーンは何でしょうか? 特に伝統的に非流動資産の流動性とアクセシビリティに関して、Mavrykの生態系が世界の金融環境に与える長期的な影響をどのように予測しますか?





Alex Davis:まず、Mavrykネットワークをメインネットワークに持ち込むこと、第二に、Mavrykのインフラストラクチャに基づくMultibank RWAプラットフォームを立ち上げ、Equiteezが供給する。このプラットフォームは、マグなどのパートナーからの貢献を活用して、初日からトークン化された現実世界の資産の販売を可能にし、第三に、ベータテストネットからメインネットへMaven Financeを卒業させる。





未来を見ると、潜在的な影響は巨大です。 トークン化された資産の10億ドルの基盤を想像して、年間平均収益が8%を生み出します。 それは生態系のユーザーに毎年800万ドルが流れ、毎月配分または利息として配布されます。 しかし、その価値は単に蓄積するだけでなく、移動します。 それは再投資され、融資にアクセスするためにMaven Financeの担保として使用されるか、または生態系内の商品、サービス、または追加資産に費やされます。 それは流動性とユーティリティの自己強化サイクルになります。





グローバルな流動性とアクセシビリティに関して、Mavrykは、伝統的に非流動性の資産の国境なき所有権を可能にします。





伝統的な金融インフラストラクチャがインフレと効率の低下に苦しんでいると同時に、不動産、プライベートエクイティおよびその他におけるリアル資産の所有権をデジタル化し、民主化するためのツールを手に入れています。





Ernst & Youngによると、個人株式市場だけでも2030年までに2万78兆ドル近くに達すると予想されている。これらは歴史的に非流動的な価値で、かつては世界の資産の99%で達成できず、ついにアクセス可能で取引可能で貸し出し可能になる。

