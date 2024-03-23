Kiwi Design 设计的这款 Quest 3 电池带让 Meta 的库存表带尴尬不已

说到 VR 配件，我几乎回顾了市场上所有的主流产品。每个硬核 VR 用户都知道，日常 VR 游戏有两个重要因素：舒适度和电池。可以改善这两点的一个配件是装有内置移动电池的头带，或“电池带”。让我们面对现实吧，Quest 3 附带的原装表带完全是个笑话。 Meta 每年都会提高价格，并继续从一元店寻找材料来制作库存表带，这几乎让我感到冒犯。因此，用户别无选择，只能购买新的，Meta 就押注于此。这就是他们不断这样做的原因，并且他们使新带子插入耳机并播放变得简单； 他们太便宜而且太懒，无法制造出自己的优质产品。





在过去的一个月里，我测试了 KIWI 的最新产品 –用于 Quest 3 的单点充电 (SPC) 电池头带。现在，如果您和我一样，沉浸在 VR 世界中的兴奋感会随着当您进入最佳状态时，会担心看到低电量警告突然弹出。





电池带旨在解决这些问题。市场上有很多便宜的选择，我想向您展示 79.99 美元就能让您进入当今的 VR 领域。





我们将涵盖的内容：

眼镜 设计 特征 缺点 最终判决





免责声明：我写这篇评论并没有得到 Kiwi 的任何补偿。然而，他们确实免费向我发送了他们的物品来测试本文。





眼镜

6400mAh锂聚合物电池

提供额外 2-4 小时的游戏时间

1.89磅

10.04 x 9.45 x 2.76 英寸

记忆海绵坐垫

电缆固定附件





这款表带由 KIWI Design 制造，这是一家中国公司，自 2015 年以来一直在 VR 领域开拓发展。





该公司是多年 VR 创新的结晶，拥有 100 多项专利。最引人注目的是它声称要平衡舒适性和延长游戏时间，解决了 VR 耳机的一个基本缺陷：众所周知的前部沉重。这款表带旨在重新分配重量，让虚拟世界中的长时间会话不再那么紧张，而更多的是身临其境的乐趣。





设计









现在，我们来谈谈设计。





您首先会注意到的是记忆海绵垫。它就像是对你的头部的温柔拥抱，柔软而有支撑力，与 AliExpress 或 Wish 上售价 10-20 美元的标准头带相去甚远。





整体美感时尚而现代，白色和黑色的表带具有一定的光泽。





但这不仅仅关乎外表；还关乎外表。功能性才是这个设计真正的亮点。





通过这条带子实现的平衡显着减少了前重阻力，这表明 KIWI 不仅听取了用户的反馈，而且以有意义的方式采取了行动。

















仔细观察这款表带，您会发现它融合了周到的人体工程学和微妙的美学。光滑的哑光饰面与时尚的弧形线条相结合，为表带带来未来感的氛围，但又不会太过引人注目。

















构成因素

轮廓似乎遵循头部的自然形状，表明舒适性是 KIWI 设计理念的核心。电池本身的集成是无缝的，保持了耳机的简洁线条，这与通常笨重的附加组件形成鲜明对比，这些附加组件给人一种附加的感觉，而不是一个统一整体的一部分。





我们来谈谈电池外壳。它的定位和填充方式将为您提供平衡大多数 VR 耳机的前重感，这正是您在马拉松比赛中想要的。





在我看来，这不仅仅是另一个笨重的移动电源绑在带子上。它是精心制作的。您可以轻松购买尼龙搭扣带并将外部电池绑回标准 Quest 3 带子上。我已经这么做很多年了。然而，有了这条带子，我不再觉得有必要自己添加更多的配重。我可能只是为了看看感觉如何而涉足其中，但老实说，就平衡而言，这对我来说已经足够了。





特征

专注于功能，KIWI 的 SPC 电池头带满足了我们长时间 VR 游戏所需的许多要求。





内置电源： KIWI 配备 6400mAh 电池，实现了让您的游戏时间增加一倍甚至三倍的承诺。



单点充电： 这是一种即插即用系统，允许通过一根电缆同时为耳机和电池带充电。这种便利的细节表明 KIWI 不仅仅是制造配件；更是制造配件。他们正在打造无缝的用户体验。



人体工学设计： VR 游戏玩家知道，表带的完全可调节性不仅仅在于松紧度，还在于角度和位置。可以自由地将靠垫精确定位在感觉最好的位置，这是一个巨大的优势。无论您喜欢将其戴在靠近头顶的高处还是低处以获得传统的感觉，这款表带都能满足您的喜好。



兼容性和便携性：它的设计目的是紧贴官方手提箱，甚至大多数售后市场的手提箱。 KIWI 认识到 VR 爱好者的不断变化，他们确保您的强大头带不会束缚您。





缺点

即使是设计最好的产品也有其缺点，SPC 电池头带也不例外。





外部兼容性： 令人遗憾的是，SPC 的创新充电功能仅限于 KIWI RGB 立式充电座。如果您没有使用这个特定的底座，那么您就不走运了，错过了表带的一项主要便利功能。我想它可以与另一个使用类似磁性插针连接器的底座配合使用，但您找到与此配合使用的非 KIWI 底座的可能性非常低。



重量分布：虽然配重设计是朝着正确方向迈出的一步，但它可以增加一点重量以获得更好的平衡。一些用户可能会发现自己需要添加额外的配重，以便在长时间的训练中获得最佳的舒适度。





专属生态系统：虽然与 KIWI 充电座的无缝集成是一个优势，但这也意味着您正在购买特定的生态系统。如果您决定将来改用其他品牌的配件或底座，那么这款头带独特的充电功能就变得多余了。





定价： 79.99 美元，价格震撼。当然，由于集成的电池组，我们得到的头带可以兼作 VR 会话的生命线。当你考虑到这条带子本身实际上变成了耳机的一半时，价格标签开始显得更加合理。我总觉得 VR 配件太贵了。然而，这不仅仅是VR。如果你想购买新的 PS5 控制器，价格大约在 80 美元左右，所以这是游戏行业的标准。

但我们不要粉饰它——如果你感觉钱包很轻，或者你想控制你的 VR 支出，那么这款头带是一种奢侈品，而不是必需品。对于那些愿意投资 VR 体验的人来说，这是完美的选择，但对于精打细算的游戏玩家来说，这可能有点太过分了，这可能就是为什么 Meta 的库存头带变得非常便宜的原因——他们知道制作一款 VR 头带要花很多钱。质量一。



尽管存在这些要点，但重要的是要根据您的特定 VR 设置及其使用方式来考虑它们。这些缺点可能不会对每个人造成影响，对于那些完全投资于 KIWI 生态系统的人来说，优点可能远远超过限制。





最终判决：8.5/10

考虑到所有这些，KIWI 的 SPC 电池头带是 Quest 3 头带市场的有力竞争者。它经过精心设计，充分考虑了用户的舒适性和便利性，并配有强大的电池，可让您沉浸其中数小时。单点充电能力和人体工学设计使其脱颖而出。





如果您已经在使用或计划购买 KIWI RGB 立式充电座，那么这款头带实际上是必备品。它使整个设置更具凝聚力和用户友好性，将混乱的电缆和充电时间变成一个简化的过程。





总的来说，对于那些致力于 KIWI 生态系统的人来说，SPC 电池头带是一项明智的投资，可以显着增强您的 VR 体验。它为 VR 游戏中最持久的问题之一——电池寿命——提供了舒适、持久且无忧的解决方案。我的推荐？如果您正在寻找一款顶级 VR 头带，并且您对 KIWI 世界很感兴趣，那就去吧。我给它的评分为 8.5/10，它已成为我日常使用 Quest 3 进行 VR 会话的主要内容。