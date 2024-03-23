Kiwi Design'ın Bu Quest 3 Pil Kayışı, Meta'nın Stok Kayışını Utandırıyor

Konu VR aksesuarlarına gelince, piyasadaki hemen hemen her önemli şeyi inceledim. Her sıkı VR kullanıcısı, günlük VR oyunları söz konusu olduğunda iki önemli şeyin olduğunu bilir: konfor ve pil. Her ikisini de iyileştirebilecek aksesuarlardan biri, yerleşik mobil pili barındıran bir kafa bandı veya bir "pil kayışıdır". Kabul edelim ki Quest 3 ile birlikte gelen standart kayış tam bir şaka. Meta'nın her yıl fiyatlarını arttırması ve hisse senedi kayışını yapmak için dolar mağazasından malzeme bulmaya devam etmesi beni neredeyse rahatsız ediyor. Bu nedenle, kullanıcıların yeni bir tane satın almaktan başka seçeneği yoktur ve Meta buna bahis yapar. Bu yüzden bunu yapmaya devam ediyorlar ve yeni kayışları kulaklığa takıp çalıştırmayı kolaylaştırıyorlar; kendilerine ait kaliteli bir şey yapamayacak kadar ucuz ve tembeller .





Geçen ay, KIWI'nin en yeni ürününü test ettim – Quest 3 için Tek Noktadan Şarj Edici (SPC) Pil Kafa Kayışı. Şimdi, eğer benim gibiyseniz, VR dünyalarına dalmanın heyecanı da beraberinde geliyor. Tam da oluğa girerken, düşük pil uyarısının ortaya çıktığını görmenin rahatsız edici korkusu.





Pil kayışları bu sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Piyasadaki çok sayıda ucuz seçenek varken, 79,99 doların sizi günümüzün VR ortamına sokmasını istediğinizi göstermek istiyorum.





Neleri ele alacağız:

Özellikler Tasarım Özellikler Eksileri Nihai Karar





Yasal Uyarı: Bu incelemeyi yazmam için Kiwi'den hiçbir şekilde tazminat almadım. Ancak bu makaleyi test etmem için bana ürünlerini ücretsiz olarak gönderdiler.





Özellikler

6400mAh lityum polimer pil

Ekstra 2-4 saat oynatma süresi sağlar

1,89 pound

10,04x9,45x2,76 inç

Hafızalı köpük yastık

Kablo tutma eki





Bu kayış, 2015'ten bu yana VR sahnesinde yolunu açan Çin merkezli bir şirket olan KIWI Design tarafından üretildi.





Şirket, 100'den fazla patentle desteklenen, yıllar süren VR inovasyonunun bir sonucudur. Öne çıkan şey, konforu uzatılmış oyun süresiyle dengeleme iddiası olup, VR kulaklıklardaki temel bir kusuru ele alıyor: meşhur ön ağırlıkları. Bu kayış, bu ağırlığı yeniden dağıtmayı, sanal dünyalardaki uzun seansları daha az stresli ve daha sürükleyici bir keyif haline getirmeyi amaçlıyor.





Tasarım









Şimdi tasarımdan bahsedelim.





İlk fark edeceğiniz şey hafızalı köpük dolgudur. Başınıza nazikçe sarılmak gibi, yumuşak ama destekleyici, AliExpress veya Wish'te 10-20 dolar olan standart kayışlardan çok farklı.





Genel estetik şık ve modern; oldukça cilalı beyaz ve siyah bir kayış.





Ancak bu sadece görünüşle ilgili değil; Bu tasarımın gerçekten parladığı nokta işlevselliktir.





Bu kayışla elde edilen denge, ön taraftaki ağır sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır; bu da KIWI'nin yalnızca kullanıcı geri bildirimlerini dinlemekle kalmayıp, buna göre anlamlı bir şekilde hareket ettiğini gösterir.

















Bu kayışa daha yakından baktığınızda, bunun iyi düşünülmüş ergonomi ile zarif estetiğin bir karışımı olduğunu anlayabilirsiniz. Pürüzsüz, mat kaplama, şık, kıvrımlı çizgilerle birleştiğinde, çok fazla öne çıkmaya çalışmadan kayışa fütüristik bir hava katıyor.

















Form faktörü

Konturlar başın doğal şeklini takip ediyor gibi görünüyor ve bu da konforun KIWI'nin tasarım felsefesinde ön planda olduğunu gösteriyor. Pilin entegrasyonu kusursuzdur ve kulaklığın net hatlarını korur; bu, birleşik bir bütünün parçası olmaktan ziyade üzerine yapıştırılmış hissi veren genellikle hantal eklentilerle tam bir tezat oluşturur.





Ve bir saniyeliğine şu pil yuvasından bahsedelim. Konumlandırılma ve dolgulanma şekli, çoğu VR başlığının öndeki ağırlık hissine karşı size denge sağlayacak; bu, maraton seansları için tam olarak istediğiniz şey.





Bana göre bu sadece bir kayışa takılmış hantal bir güç bankası değil. Titizlikle hazırlanmış. Bir cırt cırtlı bant satın almak ve harici bir pili standart Quest 3 kayışına geri bağlamak kolaydır. Yıllardır bunu yaptım. Ancak bu kayışla artık kendi başıma daha fazla karşı ağırlık eklemeye pek ihtiyaç duymadım. Sırf nasıl hissettirdiğini görmek için bununla biraz uğraşabilirim ama karşı ağırlık açısından bu benim için gerçekten yeterli.





Özellikler

Özelliklere odaklanan KIWI'nin SPC Pil Kafa Kayışı, uzun VR oyun oturumları için ihtiyacımız olan birçok kutuyu işaretliyor.





Dahili Güç: 6400 mAh pil ile KIWI, oyun sürenizi ikiye, hatta üçe katlama vaadini yerine getirir.



Tek Noktadan Şarj: Tek kablo ile hem kulaklığın hem de pil kayışının aynı anda şarj edilmesini sağlayan tak çalıştır sistemidir. Bu kolaylık, KIWI'nin sadece aksesuar üretmediğini; kusursuz kullanıcı deneyimleri yaratıyorlar.



Ergonomik Tasarım: VR oyuncuları, kayışın tam olarak ayarlanabilir olmasının yalnızca sıkılıkla ilgili olmadığını, açı ve konumlandırmayla da ilgili olduğunu biliyor. Arka yastığı tam olarak en iyi hissettiği yere yerleştirme özgürlüğü çok büyük bir artı. İster başınızın tepesine yakın bir yerde yüksek ister geleneksel bir his için alçak olsun, bu kayış tercihinize uyum sağlar.



Uyumluluk ve Taşınabilirlik: Doğrudan resmi taşıma çantasına ve dolayısıyla satış sonrası çoğu çantaya sığacak şekilde tasarlanmıştır. KIWI, VR meraklılarının hareket halinde olduğunun farkındadır ve güç dolu kafa bandının sizi bağlamamasını sağladılar.





Eksileri

En iyi tasarlanmış ürünlerin bile dezavantajları vardır ve SPC Pil Kafa Bandı da bir istisna değildir.





Harici Uyumluluk: SPC'nin yenilikçi şarj özelliğinin KIWI RGB Dikey Şarj Standı ile sınırlı olması üzücü. Bu özel dock'a dahil değilseniz, kayışın en önemli kolaylıklarından birini kaçırarak şansınız tükenir. Sanırım benzer bir manyetik pin konektörü kullanan başka bir bağlantı istasyonuyla çalışabilir, ancak bununla çalışan KIWI olmayan bir bağlantı istasyonu bulma şansınız çok düşük.



Ağırlık Dağılımı : Karşı ağırlık tasarımı doğru yönde atılmış bir adım olmasına rağmen, daha iyi bir denge için biraz daha fazla ağırlıkla yapılabilir. Bazı kullanıcılar, daha uzun seanslar sırasında optimum konfor için kendilerini ekstra bir karşı ağırlık eklemeye ihtiyaç duyabilir.





Özel Ekosistem: KIWI'nin şarj standıyla kusursuz entegrasyon bir artı olsa da, aynı zamanda belirli bir ekosistemi satın aldığınız anlamına da gelir. Gelecekte başka bir markanın aksesuarlarına veya bağlantı istasyonlarına geçmeye karar verirseniz, bu kafa bandının benzersiz şarj özelliği gereksiz hale gelir.





Fiyatlandırma: 79,99 $'lık etiket şoku gerçektir. Elbette, entegre pil paketi sayesinde VR oturumlarımız için cankurtaran halatı görevi de gören bir kafa bandına sahip oluyoruz. Ve bu kayışın tam anlamıyla kulaklığın yarısı kadar olduğunu düşündüğünüzde fiyat etiketi daha makul görünmeye başlıyor. Her zaman VR aksesuarlarının çok pahalı olduğunu düşünmüşümdür. Ancak konu sadece VR değil. Yeni bir PS5 denetleyicisi satın almak istiyorsanız fiyatı 80 dolar civarındadır, yani bu oyun endüstrisi için standarttır.

Ancak bunu abartmayalım; cüzdanınız hafifse veya VR harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız, bu kafa bandı bir zorunluluktan çok bir lüks. VR deneyimlerine yatırım yapmak isteyenler için mükemmel, ancak bütçeye duyarlı oyuncular için bu biraz fazla olabilir; bu da muhtemelen Meta'nın stok kafa bantlarıyla cezai açıdan ucuz hale gelmesinin nedenidir; bir oyun yapmanın çok pahalı olduğunu biliyorlar. kaliteli bir.



Bu noktalara rağmen, bunları özel VR kurulumunuz ve onu nasıl kullandığınız bağlamında dikkate almanız önemlidir. Bu dezavantajlar herkes için sorun yaratmayabilir ve KIWI ekosistemine tamamen yatırım yapanlar için avantajlar sınırlamalardan çok daha ağır basabilir.





Nihai Karar: 8,5/10

Tüm bunlar dikkate alındığında, KIWI'nin SPC Pil Kafa Bandı, Quest 3 kafa bantları pazarında güçlü bir rakiptir. Kullanıcı konforu ve rahatlığı göz önünde bulundurularak özenle tasarlanmış olup sizi saatlerce oyunun içinde tutacak güçlü bir pille desteklenmektedir. Tek noktadan şarj etme özelliği ve ergonomik tasarımı onu diğerlerinden farklı kılıyor.





KIWI RGB Dikey Şarj Standını zaten kullanıyorsanız veya almayı planlıyorsanız, bu kafa bandı pratikte sahip olunması gereken bir şeydir . Tüm kurulumu daha uyumlu ve kullanıcı dostu hale getirerek, karmaşık olabilecek kablo karmaşasını ve şarj sürelerini akıcı bir sürece dönüştürüyor.





Genel olarak, KIWI ekosistemine bağlı olanlar için SPC Pil Kafa Bandı, VR deneyiminizi önemli ölçüde geliştiren akıllıca bir yatırımdır. VR oyunlarının en kalıcı sorunlarından biri olan pil ömrüne rahat, uzun ömürlü ve sorunsuz bir çözüm sunar. Benim tavsiyem? Üst düzey bir VR kafa bandı arıyorsanız ve KIWI evreninden memnunsanız, bunu yapın. Benden 8,5/10 puan aldı ve Quest 3'teki günlük VR seanslarımın vazgeçilmezi olarak yerini aldı.