Dieser Quest 3-Batteriegurt von Kiwi Design bringt Metas Schaftgurt in Verlegenheit

Wenn es um VR-Zubehör geht, habe ich fast alles Wichtige auf dem Markt überprüft. Jeder Hardcore-VR-Benutzer weiß, dass es beim täglichen VR-Gaming auf zwei wichtige Dinge ankommt: Komfort und Akku. Ein Zubehör, das beides verbessern kann, ist ein Kopfband, das einen eingebauten mobilen Akku beherbergt, oder ein „Batteriegurt“. Seien wir ehrlich: Der serienmäßige Riemen, der dem Quest 3 beiliegt, ist ein kompletter Witz. Es beleidigt mich fast, dass Meta jedes Jahr ihre Preise erhöht und weiterhin Materialien aus dem Dollar-Laden findet, um ihr Aktienarmband herzustellen. Daher bleibt den Benutzern keine andere Wahl, als ein neues zu kaufen, und Meta setzt darauf. Aus diesem Grund machen sie so weiter und machen es einfach, neue Riemen an das Headset anzuschließen. Sie sind zu billig und zu faul, um selbst ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen .





Im letzten Monat habe ich das neueste Angebot von KIWI getestet – das Single-Point-Charging (SPC)-Akku-Kopfband für den Quest 3. Wenn Sie jetzt so sind wie ich, kommt der Nervenkitzel des Eintauchens in VR-Welten mit dem Die quälende Angst davor, dass die Warnung vor niedrigem Batteriestand auftaucht, gerade wenn Sie in den Groove kommen.





Batteriegurte sollen diese Probleme lösen. Mit einer Reihe günstiger Optionen auf dem Markt möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie mit 79,99 $ in der heutigen VR-Landschaft Fuß fassen können.





Was wir abdecken werden:

Spezifikationen Design Merkmale Nachteile Endgültiges Urteil





Haftungsausschluss: Ich wurde von Kiwi in keiner Weise dafür entschädigt, diese Bewertung zu schreiben. Allerdings haben sie mir ihren Artikel kostenlos zugesandt, um diesen Artikel zu testen.





Spezifikationen

6400 mAh Lithium-Polymer-Akku

Bietet zusätzliche 2–4 Stunden Spielzeit

1,89 Pfund

10,04 x 9,45 x 2,76 Zoll

Kissen aus Memory-Schaum

Kabelhaltebefestigung





Dieses Armband wurde von KIWI Design hergestellt, einem in China ansässigen Unternehmen, das seit 2015 seinen Weg in die VR-Szene bahnt.





Das Unternehmen ist der Höhepunkt jahrelanger VR-Innovation, die durch über 100 Patente gestützt wird. Was heraussticht, ist der Anspruch, Komfort mit längerer Spielzeit in Einklang zu bringen und damit einen grundlegenden Fehler bei VR-Headsets zu beheben: ihre berüchtigte Frontlastigkeit. Dieser Gurt zielt darauf ab, dieses Gewicht neu zu verteilen, sodass lange Sitzungen in virtuellen Welten weniger anstrengend und mehr zu einem immersiven Vergnügen werden.





Design









Lassen Sie uns nun über das Design sprechen.





Das erste, was Ihnen auffällt, ist die Memory-Schaum-Polsterung. Es ist wie eine sanfte Umarmung für Ihren Kopf, weich und dennoch stützend, weit entfernt von den Standardgurten, die bei AliExpress oder Wish 10 bis 20 US-Dollar kosten.





Die Gesamtästhetik ist elegant und modern, ein weiß-schwarzes Armband mit ordentlich Glanz.





Aber es geht nicht nur um das Aussehen; Die Funktionalität ist es, wo dieses Design wirklich glänzt.





Die mit diesem Riemen erreichte Ausgewogenheit reduziert den frontlastigen Luftwiderstand deutlich, was zeigt, dass KIWI nicht nur auf das Feedback der Benutzer gehört hat, sondern auch sinnvoll darauf reagiert hat.

















Wenn man sich dieses Armband genauer ansieht, erkennt man, dass es eine Mischung aus durchdachter Ergonomie und subtiler Ästhetik ist. Die glatte, matte Oberfläche gepaart mit den schlanken, geschwungenen Linien verleiht dem Armband eine futuristische Ausstrahlung, ohne zu sehr hervorzustechen.

















Formfaktor

Die Konturen scheinen der natürlichen Form des Kopfes zu folgen, was darauf hindeutet, dass Komfort im Vordergrund der Designphilosophie von KIWI stand. Die Integration des Akkus selbst erfolgt nahtlos und behält die klaren Linien des Headsets bei – ein starker Kontrast zu den oft sperrigen Add-Ons, die sich oft wie zusammengeheftet und nicht als Teil eines einheitlichen Ganzen anfühlen.





Und lassen Sie uns kurz über das Batteriegehäuse sprechen. Die Art und Weise, wie es positioniert und gepolstert ist, wird Ihnen das Gegengewicht zum frontlastigen Gefühl der meisten VR-Headsets bieten, was genau das ist, was Sie für diese Marathon-Sessions wünschen.





Meiner Meinung nach ist dies nicht nur eine weitere klobige Powerbank, die an einen Riemen gehängt wird. Es ist sorgfältig verarbeitet. Es ist ganz einfach, ein Klettband zu kaufen und einen externen Akku wieder an einem Standard-Gurt des Quest 3 zu befestigen. Das mache ich schon seit Jahren. Allerdings hatte ich mit diesem Gurt nicht mehr das Bedürfnis, selbst weitere Gegengewichte anzubringen. Vielleicht probier ich das aus, nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, aber ehrlich gesagt reicht mir das als Gegengewicht völlig aus.





Merkmale

Der SPC Battery Head Strap von KIWI konzentriert sich auf die Funktionen und erfüllt viele der Kriterien, die wir für lange VR-Gaming-Sessions benötigen.





Integrierte Leistung: Mit einem 6400-mAh-Akku erfüllt KIWI das Versprechen, Ihre Spielzeit zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen.



Single-Point-Ladevorgang: Es handelt sich um ein Plug-and-Play-System, das das gleichzeitige Laden des Headsets und des Akkugurts mit einem einzigen Kabel ermöglicht. Dieser Komfort ist das Detail, das zeigt, dass KIWI nicht nur Zubehör herstellt; Sie schaffen nahtlose Benutzererlebnisse.



Ergonomisches Design: VR-Gamer wissen, dass es bei der vollständigen Einstellbarkeit des Riemens nicht nur auf die Festigkeit ankommt, sondern auch auf den Winkel und die Positionierung. Die Freiheit, das Rückenkissen genau dort zu positionieren, wo es sich am besten anfühlt, ist ein großes Plus. Ganz gleich, ob Sie es hoch oben am Scheitel oder niedrig für ein traditionelles Tragegefühl bevorzugen, dieser Riemen passt sich Ihren Vorlieben an.



Kompatibilität und Tragbarkeit: Es wurde so konzipiert, dass es direkt in die offizielle Tragetasche und damit auch in die meisten Aftermarket-Koffer passt. KIWI ist sich bewusst, dass VR-Enthusiasten unterwegs sind, und hat dafür gesorgt, dass Ihr leistungsstarker Kopfgurt Sie nicht einschränkt.





Nachteile

Selbst die am besten gestalteten Produkte haben ihre Nachteile, und das SPC Battery Head Strap bildet da keine Ausnahme.





Externe Kompatibilität: Es ist schade, dass die innovative Ladefunktion des SPC auf den KIWI RGB Vertical Charging Stand beschränkt ist. Wenn Sie nicht mit dieser speziellen Dockingstation an Bord sind, haben Sie Pech und verpassen eine der wichtigsten Annehmlichkeiten des Riemens. Ich schätze, es könnte mit einem anderen Dock funktionieren, das einen ähnlichen Magnetstiftanschluss verwendet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Dock finden, das nicht von KIWI stammt, ist sehr gering.



Gewichtsverteilung : Obwohl das Gegengewichtsdesign ein Schritt in die richtige Richtung ist, könnte es für eine noch bessere Balance etwas mehr Gewicht vertragen. Einige Benutzer müssen möglicherweise ein zusätzliches Gegengewicht hinzufügen, um bei längeren Sitzungen optimalen Komfort zu gewährleisten.





Exklusives Ökosystem: Die nahtlose Integration mit der Ladestation von KIWI ist zwar ein Pluspunkt, bedeutet aber auch, dass Sie sich in ein bestimmtes Ökosystem einkaufen. Wenn Sie sich in Zukunft entscheiden, auf Zubehör oder Docks einer anderen Marke umzusteigen, wird die einzigartige Ladefunktion dieses Kopfbands überflüssig.





Preis: Bei 79,99 $ ist der Aufkleber-Schock echt. Klar, wir bekommen einen Kopfgurt, der dank des integrierten Akkus gleichzeitig als Rettungsleine für unsere VR-Sitzungen dient. Und wenn man bedenkt, dass dieser Riemen selbst buchstäblich die Hälfte des Headsets ausmacht, erscheint der Preis angemessener. Ich denke immer, dass VR-Zubehör verdammt teuer ist. Es ist jedoch nicht nur VR. Wenn Sie einen neuen PS5-Controller kaufen möchten, liegt der Preis bei etwa 80 US-Dollar, was in der Gaming-Branche Standard ist.

Aber beschönigen wir es nicht: Wenn Ihr Portemonnaie knapp wird oder Sie Ihre VR-Ausgaben unter Kontrolle halten möchten, ist dieser Kopfgurt eher ein Luxus als eine Notwendigkeit. Es ist perfekt für diejenigen, die bereit sind, in ihr VR-Erlebnis zu investieren, aber für preisbewusste Gamer könnte es zu weit gehen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Meta mit seinen serienmäßigen Kopfbändern extrem billig geworden ist – sie wissen, dass die Herstellung viel kostet Qualität.



Trotz dieser Punkte ist es wichtig, sie im Kontext Ihres spezifischen VR-Setups und seiner Verwendung zu berücksichtigen. Diese Nachteile stellen möglicherweise nicht für jeden ein Problem dar, und für diejenigen, die vollständig in das KIWI-Ökosystem investiert sind, könnten die Vorteile die Einschränkungen bei weitem überwiegen.





Endgültiges Urteil: 8,5/10

Unter Berücksichtigung all dessen ist der SPC Battery Head Strap von KIWI ein starker Konkurrent auf dem Markt für Quest 3-Kopfgurte. Das durchdachte Design ist auf Benutzerkomfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einen leistungsstarken Akku, der Sie stundenlang in die Materie eintauchen lässt. Die Single-Point-Lademöglichkeit und das ergonomische Design heben es von der Masse ab.





Wenn Sie den KIWI RGB Vertical Charging Stand bereits verwenden oder planen, ihn zu erwerben, ist dieser Kopfgurt praktisch ein Muss . Dadurch wird die gesamte Einrichtung zusammenhängender und benutzerfreundlicher, sodass aus einem Kabelsalat und Ladezeiten ein optimierter Prozess wird.





Insgesamt ist der SPC Battery Head Strap für diejenigen, die sich dem KIWI-Ökosystem verschrieben haben, eine sinnvolle Investition, die Ihr VR-Erlebnis erheblich verbessert. Es bietet eine komfortable, langlebige und problemlose Lösung für eines der hartnäckigsten Probleme von VR-Gaming – die Akkulaufzeit. Meine Empfehlung? Wenn Sie auf der Suche nach einem VR-Kopfband der Spitzenklasse sind und mit dem KIWI-Universum zufrieden sind, dann entscheiden Sie sich dafür. Es ist eine 8,5/10 von mir und verdient seinen Platz als Grundausstattung in meinen täglichen VR-Sitzungen auf dem Quest 3.