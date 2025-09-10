JuCoin 演变为 Ju.com - 点,点击,交易满足无限可能性的地方

迪拜,2025年9月10日 – JuCoin是加密货币行业最长时间运营的交易所之一,成立于2013年,今天宣布其演变为Ju.com. 这个全面的改装代表了该平台从区域加密货币交易所转变为一个全球生态系统,重点是使加密货币交易与基本计算机交互一样直观。 From Regional Exchange to Global Ecosystem 自2024年新领导人掌控以来,该平台经历了显著的转型,在100多个国家获得了5000万注册用户,每天交易量达50亿美元,全球社区成员达2600万。 \n \n "The rebrand to Ju.com reflects our fundamental belief that technology should disappear into simple interactions," said Sammi Li, CEO & Co-Founder of Ju.com. "Over the past year, we've proven that crypto platforms can prioritize user success over technical complexity. Today's announcement is our commitment to making the impossible possible for every user." “Ju.com的重新品牌反映了我们基本的信念,即技术应该消失在简单的互动中,”Ju.com的首席执行官兼联合创始人Sammi Li说,“在过去的一年里,我们已经证明加密平台可以优先考虑用户的成功,而不是技术复杂性。 Revolutionary Visual Identity System 新的Ju.com品牌以创新的J符号为中心,该符号既作为标志,也作为转换工具。 地理设计作为一个语、断言或连接点,通过竞选标语“重写I(J)mpossible”将“IMPOSSIBLE”转化为“I’M POSSIBLE”。 This visual philosophy extends throughout the platform's "Point. Click. Trade." approach, which makes crypto trading as familiar as basic computer operations. Users can now trade any blockchain token without external wallets, bridging entire blockchains through familiar point-and-click actions. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy 简单: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions 期货损失保护计划已启动,该系统通过 JU 计算能力自动抵消超过 500 USDT 的期货交易损失,证明平台的成功与用户的成功一致。 美国和香港证券交易区降低的投资壁垒允许任何人交易真实的美国和香港证券,同时充分享有股息权利和罢工激励。 早期获取优质股票的早期获取创造了新的投资机会,同时帮助公司获得高效的融资。 证实平台基金会 该重品牌基于已被证明的成功指标,这些指标验证了用户第一的做法: \n \n \n \n \n 规模: 50 万注册用户,每天交易量 5 万美元,累计交易量 50 万美元 创新:JU代币从0.10美元增长到20美元以上,代表早期支持者的20,000%回报 技术:JuChain Layer 1区块链提供1秒区块时间,连锁地址超过1百万个 合规性:美国MSB许可证、泰国证券交易许可证、韩国证券交易所和稳定币许可证,VARA和欧盟MiCA框架申请正在进行中 综合生态系统整合 Ju.com 作为一个统一的生态系统,通过一致的用户体验连接多个产品: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com Exchange:与CeDeFi集成的核心交易平台,提供无缝的连锁访问 JuChain:支持生态系统应用的高性能区块链基础设施 xBrokers:全球RWA经纪和流动性网络 JuCard:支付解决方案跨越加密货币和传统支出 JumpFi 支付:通过无缝的 PayFi 基础设施将 TradFi 和 Web3 连接起来 Ju Labs:100万美元的创新基金支持50多个AI和区块链项目 Ju.com 交换 柔道 经纪人 经纪人 朱卡尔 JumpFi 付款 我的实验室 Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com在30多个国家拥有500多名团队成员,并在全球范围内保持业务成熟,为进一步增长定位。 \n \n “我们正在为加密货币的主流未来构建基础设施,”Ju.com的首席执行官兼联合创始人Sammi解释说,“我们开发的每一个功能都消除了用户和区块链机会之间的障碍。 “我们正在为加密货币的主流未来构建基础设施,”Ju.com的首席执行官兼联合创始人Sammi解释说,“我们开发的每一个功能都消除了用户和区块链机会之间的障碍。 Mission and Vision 使命:通过消除技术壁垒,让任何人都可以通过简单的行动访问整个加密生态系统,使加密交易变得直观。 愿景:一个区块链技术成为看不见的基础设施的世界,允许无缝访问金融机遇。 核心哲学:技术应该消失在简单的互动中,每个接触点都应该感到熟悉,无论复杂的区块链基础设施在幕后工作如何。 About Ju.com Ju.com(原名JuCoin)成立于2013年,已发展成为一个全面的服务驱动的加密生态系统,覆盖100多个国家,拥有超过5000万用户,该平台与JuChain区块链基础设施、xBrokers RWA经纪、JuCard系统、JumpFi支付以及消除集中和分散金融之间的传统障碍的创新功能相结合,Ju.com的集成生态系统反映了其服务驱动的理念,旨在消除摩擦,并为用户提供无缝、安全和奖励的加密体验。 Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com \n \n 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案