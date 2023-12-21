Humane 的 AI Pin 能否经受住时间的考验？

自推出一个多月以来，有人说人性化的 AI Pin 可能只是世界向更少屏幕时间时代过渡的开始。





这款售价 699 美元的可穿戴技术的推出可以让用户过上自给自足的生活，先进的人工智能技术融入他们的日常生活，每一条信息都可以在设备上获得，而无需将屏幕连接到他们的衣服翻领上。





AI Pin 的制作公司 Humane 表示，这种可穿戴技术体现了他们的愿景：“将人工智能融入我们的日常生活，同时增强我们在世界上的能力，同时又不掩盖我们的人性”。





可以说，他们的目标是为人类提供一种全新的方式，让人类能够在各个层面上与世界进行复杂的交流和互动，而无需那么多的屏幕。





那可能吗？





许多人将其称为“潜在的智能手机杀手”。但如果你问我，我认为这与事实相差甚远。我们来看看AI Pin的前景如何。

什么是AI PIN？

AI Pin 是两位非常有才华的苹果前员工 Imran Chaudhri（硬件设计师）和他的妻子 Bethany Bongiorno（软件工程师）的创意，旨在将人类从智能手机成瘾中解放出来。





AI Pin是一款小型、轻量、无屏幕的可穿戴设备，结合了AI技术、传感器和投影仪，旨在为用户提供多种在设备交互时既自然又直观的功能。









AI Pin具有智能手机的功能，但与智能手机不同的是，它没有可查看的主屏幕或数字界面。它就像一个科技小精灵——一个微小的动力源，将人工智能与别针的朴素魅力结合在一起，并消除了你日常生活中所有界面的束缚。





思绪飞扬——没有屏幕，如何操作AI Pin？





触摸设备即可将其打开，并在您的声音或手势时打开。你可以说话，说出你想知道或想做的事情，设备会自动响应你的要求。多年来，人工智能的发展更加高效，经历了从简单的文本命令到聊天机器人，再到口头交互的转变。





我们已经看到苹果的 Siri、亚马逊的 Alexa、谷歌 Assistant 和微软的 Bing 等人工智能角色为用户扮演着个人助理的角色。然而，Humane 使其 AI Pin 成为一种可以轻松、方便地携带到任何地方的 AI，同时为您提供更加个性化的交互和体验。

AI PIN 码如何运作？

在一段10 分钟的视频中，联合创始人 Chaudry 和 Bongiorno 详细介绍了 AI Pin 的全部功能和技术。





该小工具基本上是一种用于交谈而不是打字的技术。因此，它使用语言模型而不是应用程序。





Humane 的操作系统 cosmOS 结束了应用程序的时代，它运行一个名为“AI Bus”的基于云的人工智能驱动的库存，它了解您的需求，选择正确的响应/数据，并在以下位置调用您需要的人工智能和工具。此刻，您无需再搜索、下载或管理应用程序。





其独特的功能包括：

高通 Snapdragon 芯片组（配备专用高通 AI 引擎的 Snapdragon 处理器）对于 AI 技术至关重要，因为它速度超快并确保最佳性能。 内置网络连接直接内置于 Humane 网络中并由 T Mobile 连接。每个 PIN 码的所有者都会获得一个特殊的电话号码。 一种无线连接，使用户能够集成、控制各种智能设备并与之交互，并访问在线服务。 超宽 RGB 相机可立即扫描物体和图像以获取必要的数据，只需在设备上双击即可拍摄精美的照片和视频。 深度和运动传感器非常智能，可以快速跟踪和记录您的周围环境或检测您的手势并解释它们。 通过专用隐私芯片直接内置在阿特金斯硬件中的信任灯指示器，它会指示输入光学或音频传感器何时处于活动状态，从而确保完全透明度和数据安全。 激光墨水投影仪，将 AI Pin 的视觉界面显示在手掌上。 当有新消息（例如消息、服务等）时，信标灯会通知您。 一种特殊的扬声器，可产生可减弱或增强的“个人”声音球泡。 永久电源系统由两部分组成：电池增压器和电池充电器，有助于实现全天的电池寿命。





AI 由 GPT-4 提供支持，并使用自然语言处理来聆听、理解和解释用户交互。通过语音、手势或触摸命令与设备交互，人工智能可以协助完成以下任务：





管理日程、安排会议、回答查询、提供建议、总结重要或日常消息等。

监控健康和健身指标，包括心率、睡眠质量、步数、每日卡路里计数等。

了解有关下一次月食、地图方向、要播放的歌曲、根据您的喜好去的餐厅等事件的信息。

进行交易。支付账单、购买物品、订购产品/餐食等。

语言的实时翻译。人工智能在双语对话中充当口译员，用您的语言向您解释接收者的语言，并用您的语调用他/她的语言向接收者解释您的语言。





还有很多。

AI Pin 回顾

这种可穿戴设备听起来像是一种令人兴奋的设备，任何人都会争先恐后地买一个来尝试一下。我自己也很感兴趣。但这个广受赞誉的“万能”人工智能小玩意真的能够达到预期吗？





让我们首先分析与其他设备相关的设计和功能。





AI 别针是一款小巧、纤薄、时尚、轻便的硬件，具有光滑的玻璃表面，可轻松别在您的翻领上；该设备非常适合您的日常活动，而且几乎令人忘记。使用起来比将智能手机拿在手中、将手表绑在手上、将 AirPods 戴在耳朵上或将雷朋眼镜戴在脸上要方便得多。





如果这种可穿戴设备能够完全取代上述设备尤其是智能手机，那么它很容易销售；但这是不可能的，因为这些设备在用户的生活中具有独特的定位，因此，人工智能引脚需要更多的时间才能迎头赶上，才能让用户相信这是一个更好的选择。





但时代确实结束了，不是吗？









激光墨水显示屏可以将电池寿命、温度、音乐、位置、时间（还有更多我们尚未了解的信息）等细节投射到手掌上，并且可以通过简单的手部和手指手势进行操作，令人印象深刻无屏幕可穿戴设备的功能。





永久电源系统配有 2 个额外的热插拔电池（或电池增强器），可延长电池寿命，无需充电即可使用数周，如果我在日常工作中无需更换增强器，可能会获得一些额外的分数。但遗憾的是，这似乎并不像乔德里在宣传视频中所说的那样：“……这就是我们实现全天电池寿命的方法”。





有人能告诉我为什么这么小的设备会在大约 24 小时内耗尽 3 块电池吗？这肯定不会给该设备带来很大的信心，并且必须进行改进。





隐私功能敢于出类拔萃；它没有“唤醒词”来确保人工智能不会总是监听或记录你生活中的一切（从而导致未来人工智能的灾难/接管。哈哈）。它仅在用户参与或发出声音时出现并处于活动状态。





此外，突出的信任灯表明传感器处于活动状态并且可能正在记录，因此您可以保留您必须保密的任何内容。如果这一点受到损害，该引脚会自动关闭，需要 Humane 的专业服务才能使其再次运行。





不好的一面是，在您访问 Humane 的护理中心之前，您无法联系 Humane 的专业服务，这也是您需要用来管理 AI Pin 的中心。要与中心取得联系，您必须使用智能手机或个人电脑。 （哈哈！朋友们，追起来吧！你不可能完全摆脱你的智能手机。）





就人工智能而言，该技术是否完全智能且完全准确仍然是一个棘手的问题。 Humane 首次推出的 AI Pin 对其 5 年的发展来说是一个小小的打击，因为它的特点是由于人工智能失误或捏造而导致不准确。





首先，我们模糊的人工智能告诉乔德里，下一次日食的最佳观赏地点将在澳大利亚，而根据所有常识，日食的最佳观赏地点，即“美国大日食”，除了美国之外，没有其他地方。一个巨大的失误，对吗？





接下来，乔德里问他手里的这把杏仁含有多少克蛋白质后，AI 回答说是 15 克。错误的！根据营养师的说法，你必须吞下至少 60 颗杏仁才能获得 15 克蛋白质。





如果我们在使用 AI Pin 时必须完全依赖这个 AI，那么我们对它提供给我们的信息有多确定？





信心下降至 50%。





这让我想到了价格。 699 美元？每月 24 美元的 TMobile 订阅就可以无限制地通话、发短信以及与 OpenAI 的人工智能模型和 Microsoft 的数据连接？对于某些技术来说可能并不算离谱，但考虑一下固定在你的翻领上的没有屏幕的小型可穿戴设备，我称之为可怕的！





好吧，如果它能在我们的日常生活中取代智能手机至少 70%，而且没有那么多缺点，那这价格还算合理。这是它第一次进入市场，这意味着应该会有大量的反馈和评论，这将导致未来型号的一些更新和升级。以这样的价格购买首发设备只能是出于好奇。

AI Pin 能否经受住时间的考验？

Narrative Clip等可穿戴设备是一种生活记录设备，设计也可以放在用户的翻领上，每隔 30 秒拍照一次，可以保存 4 年直至消失。然而，将 AI Pin 与已停产的技术进行比较是有辱人格的，因为它有更多的用例并拥有更多的前景。





Humane 夫妇和前苹果天才对 Pin 的未来充满信心。 Bongiorno 称其为“世界上第一台上下文计算机”，并相信它将具有广泛的吸引力——一台超越触摸的计算机……。超越屏幕









在所有的批评中，我必须承认这是一个史无前例的小发明——一个无屏幕、无缝、传感人工智能驱动的语音控制小工具，不需要连接到另一个智能设备来操作。





智能手机技术的出现减少了我们对台式电脑和笔记本电脑的依赖。同样，AI Pin 技术的到来可以减少我们对智能手机的依赖，从而大大减少我们的屏幕时间。





没有人能预测未来；现在预测还为时过早，因为该技术还处于不成熟的状态。但正如第一部 iPhone 于 2007 年发布，并不断经历不同的发展阶段变得更加成熟一样，AI Pin 也非常有能力进行这种发展和成长，尤其是随着 AI 技术的进步。

大公司是否有机会吞并 Humane 及其 AI Pin？

我不能肯定地说。但毫无疑问，Humane 得到了在全球范围内推动技术发展的一流公司的支持，并获得了高达 2 亿美元的巨额资助。其中一些公司包括 OpenAI、微软、高通技术公司、TIDAL、T-Mobile、Salesforce 等。





竞争对手们正在嗅探这项技术，并对它的未来进行疯狂的猜测——谷歌、Meta 等。然而，Humane 最大的竞争对手可能是……（你的猜测和我的一样好）苹果公司。





苹果对人工智能的痴迷使其成为一股不可忽视的力量。众所周知，他们采用激进的方法来主导市场并保持科技巨头的领先地位。他们还玩着聪明的收购或竞争游戏。如果他们无法收购，他们就会向市场释放一个强有力的竞争者。





在我们的日常生活中，别针有可能让智能手机黯然失色，这并不是一个苹果可以忽视的新奇想法。为了保持在游戏中的领先地位，他们可以观察双关语在市场上的前景，并立即花大量资金或在几年后发布更复杂的版本。





如果您在成功收购 iPin 后听到 iPin 或将 iClip 视为大胆的竞争对手，您不会感到太惊讶。





（注：这仅是个人观点的预测）





在所有情况下，我们都不知道。 Humane 可能成为引领人工智能语音控制可穿戴设备技术的前所未有的力量，并重塑我们与人工智能和技术互动的方式。





（PS：一旦Humane成为一家完全注册的上市公司并发布AI Pin的升级版，我将持有一些股份。这里有很大的潜力。）

最后的话

世界每天都在涌现出越来越新的技术。然而，AI Pin 是一个标杆，它证明了它并不是另一种让可穿戴技术成为趋势的新尝试，而是一种革命性的语音控制设备，即使在充满科技的世界中，它也将把用户从对屏幕的沉迷中解放出来。