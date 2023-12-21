Humane'nin AI Pin'i Zaman Testinden Geçebilecek mi?

Piyasaya sürülmesinin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçtikten sonra bazıları, Humane AI Pin'in dünyanın daha az ekran başında geçirilen bir çağa geçişinin başlangıcı olabileceğini söylüyor.





699 dolarlık bu giyilebilir teknolojinin piyasaya sürülmesi, kullanıcılara, ileri yapay zeka teknolojisinin günlük yaşamlarına entegre edildiği, her türlü bilginin cihazda mevcut olduğu ve kıyafetlerinin yakasına hiçbir ekran eklenmediği, kendi kendine yeten bir yaşam sunabilir.





AI Pin'in yapım şirketi Humane'a göre bu giyilebilir teknoloji, "Yapay zekayı günlük yaşamımıza entegre ederken aynı zamanda insanlığımızı gölgede bırakmadan dünyadaki yeteneklerimizi geliştirme" vizyonunun bir somut örneği.





İnsanların dünyayla karmaşık bir şekilde ve her düzeyde, çok fazla ekrana ihtiyaç duymadan iletişim kurması ve etkileşim kurması için yepyeni bir yol sunmayı hedeflediklerini söyleyebiliriz.





Mümkün mü?





Birçoğu bunu "potansiyel bir akıllı telefon katili" olarak adlandırdı. Ama bana sorarsanız, bunun gerçeğe yakın olmadığını görüyorum. AI Pin'in beklentilerinin neler olduğunu kendimiz görelim.

AI Pin nedir?

AI Pin, iki çok yetenekli Apple eski çalışanı Imran Chaudhri (donanım tasarımcısı) ve eşi Bethany Bongiorno'nun (yazılım mühendisi) insanlığı akıllı telefon bağımlılığından kurtarmayı amaçlayan buluşudur.





AI Pin, AI teknolojisini, sensörleri ve projektörü birleştiren küçük, hafif ve ekransız giyilebilir bir cihazdır ve kullanıcılara cihazla etkileşime girdiğinde hem doğal hem de sezgisel çeşitli işlevler sağlamak üzere tasarlanmıştır.









AI Pin, bir akıllı telefonun işlevlerine sahiptir ancak akıllı telefonların aksine, bakılabilecek bir ana ekrana veya dijital arayüze sahip değildir. Yapay zekayı bir iğnenin mütevazi cazibesiyle birleştiren ve günlük hayatınızın dokusundaki tüm arayüz kalıntılarını ortadan kaldıran küçük bir güç merkezi gibi bir teknoloji perisi gibidir.





Düşünceler uçuşuyor; ekran olmadan AI Pin'i nasıl çalıştırırsınız?





Cihaza dokunduğunuzda cihaz açılır ve sesiniz veya el hareketleriniz ile cihaz açılır. Bilmek veya yapmak istediklerinizi konuşup söyleyebilirsiniz; cihaz, taleplerinize otomatik olarak yanıt verecektir. Yapay zeka, basit metin komutlarından sohbet robotlarına ve sözlü etkileşimlere kadar bir dönüşüm geçirerek yıllar geçtikçe daha verimli bir şekilde büyüdü.





Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sı, Google Asistanı ve Microsoft'un Bing'i gibi yapay zeka karakterlerinin kullanıcılara kişisel asistan rolleri oynadığını gördük. Ancak Humane, AI Pinini, size daha kişiselleştirilmiş bir etkileşim ve deneyim sunarken, her yere zahmetsizce ve tüm rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir AI haline getirir.

AI Pin Nasıl Çalışır?

Kurucu ortaklar Chaudry ve Bongiorno, 10 dakikalık bir videoda AI Pin'in tüm yeteneklerini ve teknolojilerini ayrıntılarıyla anlattı.





Gadget temelde yazmaya değil konuşmaya yönelik bir teknolojidir. Bu nedenle uygulamalardan değil dil modellerinden yararlanır.





Bir uygulama çağını sona erdiren Humane'nin işletim sistemi cosmOS, neye ihtiyacınız olduğunu anlayan, doğru yanıtı/veriyi seçen ve ihtiyaç duyduğunuz yapay zekaları ve araçları anında çağıran 'AI Bus' adı verilen bulut tabanlı yapay zeka destekli bir envanter çalıştırır. Artık uygulamaları aramanıza, indirmenize veya yönetmenize gerek yok.





Benzersiz özellikleri şunları içerir:

Qualcomm Snapdragon yonga seti (özel Qualcomm AI motoruna sahip Snapdragon işlemci), süper hızlı olması ve optimum performansı sağlaması nedeniyle yapay zeka teknolojisi için çok önemlidir. Doğrudan Humane ağına yerleştirilmiş ve T Mobile ile bağlanan yerleşik bir ağ bağlantısı. PIN'in her sahibine özel bir telefon numarası verilir. Kullanıcıların çeşitli akıllı cihazlarla entegrasyonunu, kontrolünü, etkileşimini ve çevrimiçi hizmetlere erişmesini sağlayan kablosuz bağlantı. Gerekli veriler için nesneleri ve görüntüleri anında tarayan ve cihaza yalnızca iki kez dokunarak muhteşem fotoğraflar ve videolar çeken ultra geniş RGB kamera. Derinlik ve hareket sensörleri, çevrenizi takip etme ve kaydetme veya el hareketlerinizi algılayıp yorumlama konusunda son derece akıllı ve hızlıdır. Özel bir gizlilik çipi aracılığıyla doğrudan Atkins donanımına yerleştirilmiş bir güven ışığı göstergesi, giriş optik veya ses sensörlerinin ne zaman aktif olduğunu göstererek tam şeffaflık ve veri güvenliği sağlar. AI Pininin görsel arayüzünü avucunuzun içinde görüntüleyen bir lazer mürekkep projektörü. Mesajlar, hizmetler vb. gibi sizin için yeni bir şey olduğunda sizi bilgilendiren bir işaret ışığı. Azaltılabilen veya artırılabilen 'kişisel' bir ses küresi baloncuğu oluşturan özel bir hoparlör. İki parçadan oluşan sürekli güç sistemi: pil güçlendiriciler ve tüm gün pil ömrü sağlamaya yardımcı olan pil şarj cihazı.





Yapay zeka, GPT-4 tarafından desteklenmektedir ve kullanıcı etkileşimlerini dinlemek, anlamak ve yorumlamak için doğal dil işlemeyi kullanır. Yapay zeka, ses, hareket veya dokunma komutuyla cihazla etkileşim kurarak aşağıdaki gibi görevlerde yardımcı olabilir:





Programları yönetmek, toplantıları düzenlemek, soruları yanıtlamak, önerilerde bulunmak, önemli veya günlük mesajları özetlemek vb.

Kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım sayısı, günlük kalori sayımı vb. dahil olmak üzere sağlık ve fitness ölçümlerini izleyin.

Bir sonraki ay tutulması, harita yol tarifleri, çalınacak şarkılar, tercihlerinize göre ziyaret edilecek restoranlar vb. gibi olaylar hakkında bilgi edinin.

İşlemleri gerçekleştirin. Faturaları ödeyin, ürün satın alın, ürün/yemek siparişi verin vb.

Dillerin canlı çevirileri. Yapay zeka, iki dilli bir konuşmada tercüman görevi görür, alıcının dilini sizin dilinizde tercüme eder ve dilinizi alıcıya kendi dilinde sizin tonlamanızla tercüme eder.





ve daha fazlası.

AI Pininin İncelenmesi

Giyilebilir cihaz o kadar heyecan verici bir cihaza benziyor ki, herkes denemek için hemen bir tane almak ister. Ben de çok merak ediyorum. Peki ama bu beğenilen "her şeyi yapan" yapay zeka aygıtı gerçekten de beklentilerini karşılayabilecek kapasitede mi?





Tasarım ve özellikleri diğer cihazlara göre analiz ederek başlayalım.





AI pini, yakanıza kolayca sabitlenebilen, pürüzsüz cam yüzeye sahip küçük, ince, şık ve hafif bir donanımdır; Cihaz günlük aktiviteleriniz için oldukça rahattır ve neredeyse unutulabilir. Akıllı telefonunuzun elinizde olmasından, kol saatinizin elinize bağlanmasından, AirPod'larınızın kulağınıza takılmasından veya Ray-Ban Gözlüğünün yüzünüze takılmasından çok daha rahat bir kullanım.





Eğer bu giyilebilir cihaz, bahsi geçen cihazların, özellikle de akıllı telefonların tamamen yerini alabiliyorsa, o zaman satışı kolay olur; ancak bu cihazlar kendilerini kullanıcılarının hayatlarında benzersiz bir şekilde konumlandırdıkları için bu pek olası değil, öyle ki, kullanıcıları bunun daha iyi bir alternatif olduğuna ikna etmek için AI pinlerinin yetişmesi birkaç yıl daha alacak.





Ama Çağlar sona eriyor, değil mi?









Basit el ve parmak hareketleriyle çalıştırılabilen, pil ömrü, sıcaklık, müzik, konum, zaman (ve henüz öğrenemediğimiz daha pek çok şey) gibi bazı ayrıntıları avuç içine yansıtan lazer mürekkepli ekran oldukça etkileyici. ekranı olmayan giyilebilir bir cihaz için özellik.





Şarj edilmeden haftalarca dayanabilecek daha uzun pil ömrü için 2 ekstra çalışırken değiştirilebilir pil (veya pil güçlendirici) içeren sürekli güç sistemi, günlük rutinim sırasında güçlendiricileri değiştirmek zorunda kalmazsam bazı ekstra puanlar kazanabilir. Ancak ne yazık ki durum Chaudry'nin tanıtım videosunda belirttiği gibi değil: "...ve tüm gün süren pil ömrünü bu şekilde elde ediyoruz".





Birisi bana neden bu kadar küçük bir cihazın yaklaşık 24 saatte 3 pili tükettiğini söyleyebilir mi? Bu kesinlikle cihaza pek fazla güven vermiyor ve geliştirilmesi gerekiyor.





Gizlilik özelliği olağanüstü olmaya cesaret ediyor; Yapay zekanın her zaman hayatınızla ilgili her şeyi dinlememesini veya kaydetmemesini garantileyen 'uyandırma sözcükleri' yoktur (gelecekte bir yapay zeka kıyametine/ele geçirilmesine neden olmak için. haha). Yalnızca kullanıcı etkileşimi veya sesinde açılır ve etkinleşir.





Ayrıca öne çıkan Güven Işığı, sensörlerin aktif olduğunu ve kayıt yapıyor olabileceğini gösterir, böylece gizli tutmanız gereken her şeyi saklayabilirsiniz. Bu durumun tehlikeye atılması durumunda pin otomatik olarak kapanır ve yeniden çalışması için Humane'nin profesyonel hizmetine ihtiyaç duyar.





İşin kötü yanı, aynı zamanda AI Pinini yönetmek için kullanmanız gereken merkez olan Humane Bakım Merkezini ziyaret edene kadar Humane'nin profesyonel hizmetleriyle iletişime geçemezsiniz. Merkezle iletişime geçmek için akıllı telefonunuza veya PC'nize başvurmanız gerekir. (Haha! Oynayın, yetişin arkadaşlar! Akıllı telefonlarınızdan tamamen kurtulamazsınız.)





Yapay zeka söz konusu olduğunda teknolojinin tamamen akıllı ve tamamen doğru olup olmadığı konusunda hala zorlu bir karar var. Humane'nin AI Pinini piyasaya sürmesi, AI hatalarından veya uydurmalarından kaynaklanan yanlışlıklar içermesi nedeniyle 5 yıllık gelişimine küçük bir darbe oldu.





İlk olarak, bulanık yapay zekamız Chaudry'ye bir sonraki güneş tutulması için en iyi görüntünün Avustralya'da olacağını, ancak genel anlamda tutulma için en iyi görüntünün, yani 'Büyük Amerikan Tutulması'nın Amerika'dan başka bir yerde olmayacağını söylüyor. Çok büyük bir hata, değil mi?





Daha sonra Chaudry, elindeki bir avuç bademin kaç gram protein olduğunu sormasının ardından AI, 15 gram cevabını verdi. YANLIŞ! Diyetisyenlere göre 15 gram protein alabilmek için en az 60 adet badem yemelisiniz.





AI Pinini kullanırken yalnızca bu AI'ya güvenmek zorunda kalırsak, onun bize sağladığı bilgilerden ne kadar emin olabiliriz?





Güven %50'ye düşüyor.





Bu beni fiyata getiriyor. 699 dolar mı? Ve OpenAI'nin yapay zeka modellerine ve Microsoft'a sınırsız arama, mesaj gönderme ve veri bağlantısına erişim için aylık 24 ABD doları değerinde bir TMobile aboneliği? Bazı teknolojiler için çok çirkin olmayabilir ama yakanıza sabitlenmiş ekranı olmayan küçük bir giyilebilir cihaz düşünün, ben buna korkunç derim!





Tamam, günlük hayatımızda akıllı telefonların yerini en az %70 oranında alabilseydi ve bu kadar çok kusuru olmasaydı, bu çok uygun bir fiyat olurdu. Bu, pazara ilk girişi, bu da gelecekteki modeller için birkaç güncelleme ve yükseltmeye yol açacak çok sayıda geri bildirim ve inceleme olması gerektiği anlamına geliyor. Böyle bir fiyata ilk cihazı satın almak sadece meraktan olabilir.

AI Pin zaman testinden kurtulabilecek mi?

Aynı zamanda kullanıcının yakasına oturarak 30 saniyelik aralıklarla fotoğraf çekebilecek şekilde tasarlanmış hayat kayıt cihazı Narrative Clip gibi giyilebilir cihazlar, çözünene kadar 4 yıl boyunca tutulur. Bununla birlikte, daha fazla kullanım alanına sahip olduğu ve daha fazla umut vaat ettiği için AI Pinini üretimi durdurulan teknolojiyle karşılaştırmak aşağılayıcı olacaktır.





Humane çifti ve eski Apple dahiler, Pin'in geleceğinden emin. Bongiorno, onu "dünyanın ilk bağlamsal bilgisayarı" olarak adlandırıyor ve kitlesel bir çekiciliğe sahip olacağına inanıyor: Dokunmanın Ötesinde Bir Bilgisayar…. Ekranların Ötesinde









Tüm eleştirilere rağmen, bunun türünün ilk örneği olan bir cihaz olduğunu kabul etmeliyim; çalışması için başka bir akıllı cihaza bağlantı gerektirmeyen, ekransız, kusursuz ve algılayan yapay zeka destekli ses kontrollü bir cihaz.





Akıllı telefon teknolojisinin ortaya çıkışı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara olan bağımlılığımızı azalttı. Benzer şekilde, AI Pin teknolojisinin gelişi, akıllı telefonlara olan bağımlılığımızı azaltarak ekran süremizi büyük ölçüde azaltabilir.





Hiç kimse geleceği söyleyemez; Teknoloji henüz olgunlaşmamış durumda olduğundan tahminde bulunmak için henüz çok erken. Ancak tıpkı ilk iPhone'un 2007'de piyasaya sürülmesi ve daha karmaşık hale gelmek için farklı gelişim aşamalarından geçmeye devam etmesi gibi, AI Pin de özellikle AI teknolojilerinin ilerlemesiyle bu tür bir gelişme ve büyüme konusunda oldukça yeteneklidir.

Daha büyük şirketlerin Humane'ı ve AI Pinini yutma şansı var mı?

Kesin olarak söyleyemem. Ancak, özür dilemeden, Humane'ın desteği var ve teknolojiyi dünya çapında yaygınlaştıran A listesindeki şirketler tarafından 200 milyon dolarlık bir tonluk yoğun bir şekilde finanse ediliyor. Bu şirketlerin bazıları arasında OpenAI, Microsoft, Qualcomm Technologies, TIDAL, T-Mobile, Salesforce ve diğerleri yer alıyor.





Rakipler bu teknolojiyi kokluyor ve geleceğine ilişkin çılgın tahminler yapıyor – Google, Meta, vb. Ancak Humane'in en büyük rakibi…(sizin tahmininiz benimki kadar iyi), Apple Inc.





Apple'ın yapay zekaya olan hayranlığı onları dikkate alınması gereken bir güç haline getiriyor. Bir teknoloji devi olarak piyasaya hakim olan ve onları zirvede tutan radikal bir yaklaşıma sahip oldukları biliniyor. Aynı zamanda akıllı bir satın alma veya yarışma oyunu da oynuyorlar. Eğer elde edemezlerse, güçlü bir rakibi piyasaya sürerler.





Günlük hayatımızda akıllı telefonu gölgede bırakma potansiyeli taşıyan bir pin, Apple'ın görmezden gelip görmezden gelebileceği yeni bir fikir değil. Oyunun zirvesinde kalmak için, oyunun pazardaki potansiyelini izleyebilir ve kısa sürede bir çek defterini kırabilir veya birkaç yıl içinde daha karmaşık bir versiyonunu yayınlayabilirler.





Başarılı bir satın alma sonrasında iPin'i veya cesur bir rekabet olarak iClip'i duyarsanız çok şaşırmamalısınız.





(Not: Bu yalnızca kişisel bakış açısına göre yapılan bir tahmindir)





Her durumda bunu bilmek bize düşmez. İnsancıl, yapay zeka ses kontrollü giyilebilir cihazların teknolojisine öncülük eden ve yapay zeka ve teknolojiyle etkileşim şeklimizi yeniden şekillendiren benzeri görülmemiş bir güç haline gelebilir.





(Not: Humane tamamen kayıtlı ve halka açık bir şirket haline geldiğinde ve AI Pininin bir yükseltmesini yayınladığında, bazı hisseleri alacağım. Burada iyi bir potansiyel var.)

Son sözler

Dünya her gün yeni ve daha yeni teknolojilerle çalkalanıyor. Bununla birlikte, AI Pin, giyilebilir teknolojiyi bir trend haline getirmeye yönelik başka bir neoterik girişim olmadığını, teknolojinin aşılandığı bir dünyada bile kullanıcıları ekran bağımlılığından kurtaracak devrim niteliğinde bir ses kontrollü cihaz olduğunu kanıtlayan bir hız belirleyicidir.