O AI Pin da Humane pode sobreviver ao teste do tempo?

Mais de um mês desde o seu lançamento, alguns dizem que o Humane AI Pin pode ser apenas o começo da transição do mundo para uma era de menos tempo de tela.





A saída desta tecnologia vestível de US$ 699 poderia proporcionar aos usuários uma vida autossuficiente, onde a tecnologia avançada de IA é integrada em suas vidas diárias com todas as informações disponíveis no dispositivo, sem tela anexada à lapela de suas roupas.





De acordo com a Humane, a produtora da AI Pin, esta tecnologia vestível é a personificação da sua visão de “integrar a IA na nossa vida quotidiana e, ao mesmo tempo, melhorar as nossas capacidades no mundo sem ofuscar a nossa humanidade”.





Pode-se dizer que seu objetivo é apresentar uma maneira totalmente nova de os humanos se comunicarem e interagirem com o mundo de forma complexa e em todos os níveis, sem a necessidade de tantas telas.





Isso é possível?





Muitos o chamaram de “um potencial assassino de smartphones”. Mas se você me perguntar, não vejo que isso esteja nem perto da verdade. Vamos ver por nós mesmos quais são as perspectivas do AI Pin.

O que é AI Pin?

AI Pin é ideia de dois ex-funcionários muito talentosos da Apple, Imran Chaudhri (designer de hardware) e sua esposa, Bethany Bongiorno (engenheira de software), com o objetivo de libertar a humanidade do vício em smartphones.





O AI Pin é um dispositivo vestível pequeno, leve e sem tela que combina tecnologia de IA, sensores e um projetor e foi projetado para fornecer aos usuários uma variedade de funcionalidades que são naturais e intuitivas quando o dispositivo é interagido.









O AI Pin tem as funções de um smartphone, mas ao contrário dos smartphones, não possui tela inicial ou interface digital que possa ser visualizada. É como um duende da tecnologia – uma pequena potência que combina a inteligência artificial com o charme despretensioso de um alfinete e remove todos os resíduos de interface da estrutura da sua vida diária.





Os pensamentos estão voando – sem tela, como você opera o AI Pin?





Um toque no dispositivo liga-o e liga-se ao som da sua voz ou dos seus gestos com as mãos. Você pode falar e dizer o que deseja saber ou fazer, e o dispositivo agirá automaticamente em resposta às suas demandas. A IA cresceu de forma mais eficiente ao longo dos anos, passando por uma metamorfose de simples comandos de texto para chatbots e interações orais.





Vimos personas de IA como Siri da Apple, Alexa da Amazon, Google Assistant e Bing da Microsoft desempenharem funções de assistente pessoal para os usuários. No entanto, a Humane faz do seu AI Pin uma IA que você pode carregar para qualquer lugar sem esforço e com toda a conveniência, ao mesmo tempo que oferece uma interação e experiência mais personalizadas.

Como funciona o AI Pin?

Em um vídeo de 10 minutos , os cofundadores Chaudry e Bongiorno detalharam todos os recursos e tecnologias do AI Pin.





O gadget é uma tecnologia basicamente para falar e não digitar. Portanto, faz uso de modelos de linguagem e não de aplicativos.





Encerrando uma era de aplicativos, o sistema operacional da Humane, o cosmOS, executa um inventário alimentado por IA baseado em nuvem chamado 'AI Bus' que entende o que você precisa, escolhe a resposta/dados certos e acessa as IAs e ferramentas que você precisa em momento, para que você não precise mais procurar, baixar ou gerenciar aplicativos.





Seus recursos exclusivos incluem:

Um chipset Qualcomm Snapdragon (processador Snapdragon com um mecanismo Qualcomm AI dedicado) é crucial para a tecnologia de IA porque é super rápido e garante desempenho ideal. Uma conectividade de rede integrada integrada à rede da Humane e conectada pela T Mobile. Cada proprietário do PIN recebe um número de telefone especial. Uma conectividade sem fio que permite aos usuários integrar, controlar e interagir com vários dispositivos inteligentes e acessar serviços online. Uma câmera RGB ultralarga que escaneia objetos e imagens imediatamente em busca dos dados necessários e tira lindas fotos e vídeos com apenas um toque duplo no dispositivo. Os sensores de profundidade e movimento são superinteligentes e rápidos no rastreamento e registro do ambiente ao seu redor ou na detecção de gestos com as mãos e na interpretação deles. Um indicador luminoso de confiança integrado diretamente no hardware Atkins por meio de um chip de privacidade dedicado e indica quando os sensores ópticos ou de áudio de entrada estão ativos, o que garante total transparência e segurança de dados. Um projetor de tinta laser que exibe uma interface visual do AI Pin na palma da sua mão. Um farol que avisa quando há algo novo para você, como mensagens, serviços, etc. Um alto-falante especial que cria uma bolha de som esférica 'personônica' que pode ser reduzida ou aumentada. Um sistema de energia perpétuo que consiste em duas peças – amplificadores de bateria e um carregador de bateria que ajuda a alcançar a vida útil da bateria durante todo o dia.





A IA é alimentada por GPT-4 e usa processamento de linguagem natural para ouvir, compreender e interpretar as interações do usuário. Ao interagir com o dispositivo por voz, gesto ou comando de toque, a IA pode auxiliar em tarefas como:





Gerenciar agendas, marcar reuniões, tirar dúvidas, dar recomendações, resumir mensagens importantes ou diárias, etc.

Monitore métricas de saúde e condicionamento físico, incluindo frequência cardíaca, qualidade do sono, contagem de passos, contagem diária de calorias, etc.

Descubra informações sobre eventos como o próximo eclipse lunar, direções do mapa, músicas para tocar, restaurantes para visitar de acordo com suas preferências, etc.

Realize transações. Pagar contas, comprar itens, pedir produtos/refeições, etc.

Traduções ao vivo de idiomas. A IA atua como intérprete em uma conversa bilíngue, interpretando a linguagem do receptor para você em seu idioma e interpretando seu idioma para o receptor em seu idioma em sua entonação.





e muitos mais.

Uma revisão do AI Pin

O dispositivo vestível parece um dispositivo tão emocionante que qualquer um correria para comprar um para experimentá-lo. Eu mesmo estou muito intrigado. Mas será que este aclamado dispositivo de IA do tipo "faça tudo" é realmente capaz de corresponder às suas expectativas?





Vamos começar analisando o design e os recursos de outros dispositivos.





O alfinete AI é um pequeno hardware fino, elegante e leve com uma superfície de vidro lisa, facilmente preso à lapela; o aparelho é muito confortável para suas atividades diárias e quase esquecível. Muito mais conveniente de usar do que o smartphone nas mãos, o relógio de pulso preso às mãos, os AirPods presos nos ouvidos ou os óculos Ray-Ban no rosto.





Se este dispositivo vestível puder substituir totalmente os dispositivos mencionados, especialmente smartphones, então é uma venda fácil; mas isso é improvável, pois esses dispositivos se posicionaram de maneira única na vida de seus usuários, de modo que os pinos de IA levarão mais alguns anos para recuperar o atraso, a fim de convencer os usuários de que é uma alternativa melhor.





Mas as Eras chegam ao fim, não é?









O display de tinta laser que projeta alguns detalhes como duração da bateria, temperatura, música, localização, hora (e muito mais que ainda não descobrimos) nas palmas das mãos, que pode ser operado com simples gestos de mãos e dedos, é bastante impressionante. recurso para um dispositivo vestível sem tela.





O sistema de energia perpétuo com 2 baterias extras de troca a quente (ou reforços de bateria) para maior duração da bateria que pode durar semanas sem carga, pode ser capaz de marcar alguns pontos extras se eu não precisar trocar os reforços durante a rotina do meu dia. Mas, infelizmente, não parece como Chaudry, no vídeo promocional, opinou: "... e é assim que conseguimos uma bateria que dura o dia todo".





Alguém pode me dizer por que exatamente um dispositivo tão pequeno esgotaria 3 baterias em aproximadamente 24 horas? Isso certamente não dá muita confiança no aparelho e precisa ser melhorado.





O recurso de privacidade ousa ser excepcional; não possui 'palavras de despertar' que garantam que a IA nem sempre esteja ouvindo ou gravando tudo sobre sua vida (para causar um apocalipse/aquisição de controle da IA no futuro. haha). Ele só é ativado e ativo quando o usuário ou a voz estão envolvidos.





Além disso, a proeminente Trust Light indica que os sensores estão ativos e podem estar gravando para que você possa manter tudo o que precisa ser privado. Se isso for comprometido, o pino é desligado automaticamente e precisa do serviço profissional da Humane para voltar a funcionar.





O lado ruim é que você não pode entrar em contato com os serviços profissionais da Humane até visitar o Humane's Care Centre, que também é o centro que você precisa usar para gerenciar o AI Pin. Para entrar em contato com a central, é necessário recorrer ao seu smartphone ou PC. (Haha! Joguem em dia, amigos! Vocês não podem se livrar completamente de seus smartphones.)





No que diz respeito à IA, ainda há uma difícil decisão sobre se a tecnologia é perfeitamente inteligente e totalmente precisa. A estreia do AI Pin pela Humane foi um golpe baixo em seus 5 anos de desenvolvimento, pois apresenta imprecisões devido a seus deslizes ou fabricações de IA.





Primeiro, nossa nebulosa IA diz a Chaudry que a melhor visão para o próximo eclipse solar seria na Austrália quando, em todo o senso comum, a melhor visão para o eclipse, que é o 'Grande Eclipse Americano', não estaria em nenhum outro lugar senão na América. Um grande deslize, certo?





Em seguida, depois que Chaudry perguntou quantos gramas de proteínas tinha o punhado de amêndoas que ele segurava, AI respondeu 15 gramas. ERRADO! Segundo nutricionistas, é necessário consumir pelo menos 60 amêndoas para obter 15 gramas de proteína.





Se tivermos que depender apenas desta IA ao usar o AI Pin, quão seguros podemos ter sobre as informações que ela nos fornece?





A confiança cai para 50%.





Isso me leva ao preço. US$ 699? E uma assinatura mensal da TMobile de US$ 24 para ter acesso ilimitado a chamadas, mensagens de texto e conectividade de dados para os modelos de IA da OpenAI e da Microsoft? Pode não ser ultrajante para algumas tecnologias, mas considere um pequeno dispositivo vestível preso à lapela sem tela, eu chamo isso de horrível!





Tudo bem, seria um preço justo se ele conseguisse tomar o lugar dos smartphones no nosso dia a dia de forma auspiciosa em pelo menos 70% e não tivesse tantos defeitos. Esta é a sua primeira entrada no mercado, o que significa que deve haver muitos comentários e análises que levariam a algumas atualizações e upgrades para modelos futuros. Comprar um aparelho de estreia por esse preço só poderia ser por curiosidade.

O AI Pin pode sobreviver ao teste do tempo?

Dispositivos vestíveis como o Narrative Clip , um dispositivo de registro de vida projetado para também ficar na lapela do usuário e tirar fotos em intervalos de 30 segundos, mantidos por 4 anos até se dissolverem. No entanto, seria humilhante comparar o AI Pin com a tecnologia descontinuada, pois tem mais casos de uso e é mais promissora.





O casal Humane e ex-gênios da Apple estão confiantes no futuro do Pin. Bongiorno o chama de "o primeiro computador contextual do mundo" e acredita que terá um apelo de massa - Um computador além do toque…. Além das telas









Em meio a todas as críticas, devo reconhecer que este é um dispositivo inédito em seu tipo – um dispositivo sem tela, integrado e com detecção, controlado por voz e alimentado por IA, que não requer conectividade com outro dispositivo inteligente para funcionar.





O advento da tecnologia dos smartphones reduziu nossa dependência de desktops e laptops. Da mesma forma, a chegada da tecnologia AI Pin pode reduzir bastante o tempo de tela, diminuindo nossa aderência aos smartphones.





Ninguém pode prever o futuro; é muito cedo para prever, pois a tecnologia está num estado prematuro. Mas assim como o primeiro iPhone foi lançado em 2007 e continuou a passar por diferentes fases de desenvolvimento para se tornar mais sofisticado, o AI Pin também é muito capaz desse tipo de desenvolvimento e crescimento, especialmente com o avanço das tecnologias de IA.

Existem chances de grandes corporações engolirem a Humane e seu AI Pin?

Não posso dizer com certeza. Mas, sem remorso, a Humane tem o apoio e é fortemente financiada em uma tonelada de US$ 200 milhões por empresas de primeira linha que impulsionam a tecnologia em todo o mundo. Algumas dessas empresas incluem OpenAI, Microsoft, Qualcomm Technologies, TIDAL, T-Mobile, Salesforce e outras.





Os concorrentes estão farejando esta tecnologia e fazendo suposições sobre seu futuro – Google, Meta, etc. No entanto, o maior concorrente da Humane poderia ser…(seu palpite é tão bom quanto o meu), a Apple Inc.





O fascínio da Apple pela IA faz dela uma força a ser enfrentada. Eles são conhecidos por terem uma abordagem radical que domina o mercado e os mantém no topo como gigantes da tecnologia. Eles também jogam um jogo inteligente de aquisições ou competições. Se não conseguirem adquirir, lançam um forte concorrente no mercado.





Um pin que tem o potencial de ofuscar o smartphone em nosso dia a dia não é uma ideia nova que a Apple possa ignorar. Para se manterem no topo do jogo, eles poderiam observar as perspectivas do trocadilho no mercado e estar ganhando um talão de cheques rapidamente ou lançando uma versão mais sofisticada em alguns anos.





Você não ficará muito surpreso se ouvir o iPin após uma aquisição bem-sucedida ou o iClip como uma competição ousada.





(Nota: Esta é apenas uma previsão de um ponto de vista pessoal)





Em todos os casos, não cabe a nós saber. A Humane pode tornar-se uma força sem precedentes liderando a tecnologia de dispositivos vestíveis controlados por voz com IA e remodelando a forma como interagimos com a IA e a tecnologia.





(PS: Assim que a Humane se tornar uma empresa totalmente registrada e de capital aberto e lançar uma atualização do AI Pin, assumirei algumas ações. Há um bom potencial aqui.)

Palavras Finais

O mundo está repleto de tecnologias novas e mais recentes todos os dias. No entanto, o AI Pin é um pioneiro que prova que não é mais uma tentativa neotérica de tornar a tecnologia vestível uma tendência, mas um dispositivo revolucionário controlado por voz que libertará os utilizadores do vício dos ecrãs, mesmo num mundo infundido pela tecnologia.