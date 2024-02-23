GoMining 比特币挖矿写作大赛：结果公布！





问候！欢迎来到与 GoMining 合作举办的 HackerNoon比特币挖矿写作大赛结果公布。比赛于 1 月 1 日至 1 月 31 日举行，主题为#比特币挖矿- 揭开比特币的历史，剖析比特币的机制，并预测比特币的未来！我们感谢大家参与比赛并使其取得成功。我们感谢您的参与！









比特币挖矿写作大赛：决赛入围者





🏆 …比特币挖矿写作大赛的获胜者是：





当之无愧， @maken8 ！您赢得了 1000 美元！

以下是领取奖品的后续步骤：





请注意，您必须在获奖者公布日期后 60 天内联系我们。

赞助商致辞

GoMining 很高兴与 HackerNoon 合作赞助比特币挖矿写作大赛。 GoMining 是一家全球比特币挖矿公司，在全球运营着九个数据中心。使用 GoMining NFT 挖掘 BTC，以真实算力为后盾，并解锁每日奖励。 今天开始免费试用期。





HackerNoon 写作竞赛的主要目的是庆祝优质内容并为我们的社区招募教育故事。我们祝贺所有决赛入围者。然而，如果我们发现抄袭、使用人工智能、侵犯版权或虚假信息等不当行为，编辑团队可以禁止作者和/或取消故事的资格。





访问contests.hackernoon.com了解有关跑步和即将举行的比赛的更多信息。 PS 我们为您准备了新的竞赛，奖金为 10,000 美元！



