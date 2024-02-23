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    GoMining 比特币挖矿写作大赛：结果公布！经过@hackernooncontests
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    GoMining 比特币挖矿写作大赛：结果公布！

    经过 HackerNoon Writing Contests Announcements2m2024/02/23
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    太長; 讀書

    比特币挖矿写作大赛：决赛入围者 比特币的地球化：@espectaculativo 对可行行星的推测。 哈希率分析预测：为什么比特币应该拥抱量子信息科学，作者：@maken8。 比特币挖矿结束了吗？通过@归纳。 关于比特币减半的很多麻烦@juxtathinka。 2100 万比特币/2.1 四万亿聪，作者：@maken8。 比特币挖矿：过去、现在和下一步是什么？作者：@emmanuelaj。 Craig Wright 和@mylegacykit 的比特币超级计算机欺诈。 比特币挖矿已经死了吗？ GoMining 和 NFT 说“没那么快！”作者：@normbond。 没有电网？这个非洲村庄通过 @antagonist 开采比特币发电。
    featured image - GoMining 比特币挖矿写作大赛：结果公布！
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    问候！欢迎来到与 GoMining 合作举办的 HackerNoon比特币挖矿写作大赛结果公布。比赛于 1 月 1 日至 1 月 31 日举行，主题为#比特币挖矿- 揭开比特币的历史，剖析比特币的机制，并预测比特币的未来！我们感谢大家参与比赛并使其取得成功。我们感谢您的参与！



    比特币挖矿写作大赛：决赛入围者

    1. 比特币的地球化：对可行行星的推测作者@espectaculativo
    2. 哈希率分析预测：为什么比特币应该拥抱量子信息科学，作者： @maken8
    3. 比特币挖矿结束了吗？通过@归纳
    4. 关于比特币减半的很多麻烦@juxtathinka
    5. 2100 万比特币/2.1 四万亿聪，作者： @maken8
    6. 比特币挖矿：过去、现在和下一步是什么？作者： @emmanuelaj
    7. 克雷格·赖特和比特币超级计算机欺诈作者@mylegacykit
    8. 比特币挖矿已经死了吗？ GoMining 和 NFT 说“没那么快！”作者： @normbond
    9. 没有电网？这个非洲村庄通过@antagonist 开采比特币发电


    🏆 …比特币挖矿写作大赛的获胜者是：


    当之无愧， @maken8 ！您赢得了 1000 美元！

    以下是领取奖品的后续步骤：

    • 请使用获奖者 HackerNoon 帐户附带的电子邮件 ID 联系 [email protected][email protected]
    • 我们将验证您的索赔并共享一份表格，要求您提供银行详细信息以进行奖励分配。
    • 填写表格后，您将在 2-4 周内收到奖金。


    请注意，您必须在获奖者公布日期后 60 天内联系我们。

    赞助商致辞

    GoMining 很高兴与 HackerNoon 合作赞助比特币挖矿写作大赛。 GoMining 是一家全球比特币挖矿公司，在全球运营着九个数据中心。使用 GoMining NFT 挖掘 BTC，以真实算力为后盾，并解锁每日奖励。 今天开始免费试用期


    HackerNoon 写作竞赛的主要目的是庆祝优质内容并为我们的社区招募教育故事。我们祝贺所有决赛入围者。然而，如果我们发现抄袭、使用人工智能、侵犯版权或虚假信息等不当行为，编辑团队可以禁止作者和/或取消故事的资格。


    访问contests.hackernoon.com了解有关跑步和即将举行的比赛的更多信息。

    PS 我们为您准备了新的竞赛，奖金为 10,000 美元！


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