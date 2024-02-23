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    GoMining'in Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Sonuçlar Açıklandı!ile@hackernooncontests
    546 okumalar
    546 okumalar

    GoMining'in Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Sonuçlar Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements2m2024/02/23
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    Çok uzun; Okumak

    Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Finalistler Bitcoin'in Dünyaya Dönüştürülmesi: Yaşanabilir Gezegensellik Üzerine Bir Spekülasyon, @espectaculativo. Hash Rate Analiz Projeksiyonları: Bitcoin Neden Kuantum Bilgi Bilimini Benimsemeli Yazan: @maken8. BTC Madenciliğinin Sonu mu? @indüksiyon tarafından. @juxtathinka'dan Bitcoin Halving Hakkında Çok Gürültü. @maken8 tarafından 21 milyon Bitcoin/2,1 katrilyon Satoshi. Bitcoin Madenciliği: Geçmiş, Bugün ve Sırada Ne Var? @emmanuelaj tarafından. Craig Wright ve Bitcoin Süper Bilgisayar Dolandırıcılığı, @mylegacykit. Bitcoin Madenciliği Öldü mü? GoMining ve NFT'ler "O Kadar Hızlı Değil!" Diyor @normbond tarafından. Güç Şebekesi Yok mu? Bu Afrika Köyü, @antagonist tarafından Elektrik için Bitcoin Madenciliği yapıyor.
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    Selamlar! GoMining ortaklığıyla düzenlenen HackerNoon Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması'nın sonuç duyurusuna hoş geldiniz. Yarışma 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında #bitcoin madenciliği - tarihinin aydınlatılması, mekaniğinin incelenmesi ve geleceğinin tahmin edilmesi - konularında düzenlendi! Yarışmaya katıldığınız ve başarılı olmanızı sağladığınız için hepinize teşekkür ederiz. Katılımınız için teşekkür ederiz!!!



    Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Finalistler

    1. Bitcoin'in Dünyaya Dönüştürülmesi: Yaşanabilir Gezegensellik Üzerine Bir Spekülasyon, @espectaculativo .
    2. Hash Rate Analizi Projeksiyonları: Bitcoin Neden Kuantum Bilgi Bilimini Benimsemeli @maken8 tarafından.
    3. BTC Madenciliğinin Sonu mu? @indüksiyon tarafından.
    4. @juxtathinka'dan Bitcoin Halving Hakkında Çok Gürültü .
    5. @maken8 tarafından 21 milyon Bitcoin/2,1 katrilyon satoshi .
    6. Bitcoin Madenciliği: Geçmiş, Bugün ve Sırada Ne Var? @emmanuelaj tarafından.
    7. Craig Wright ve Bitcoin Süper Bilgisayar Dolandırıcılığı @mylegacykit tarafından.
    8. Bitcoin Madenciliği Öldü mü? GoMining ve NFT'ler "O Kadar Hızlı Değil!" Diyor @normbond tarafından.
    9. Güç Şebekesi Yok mu? Bu Afrika Köyü @antagonist tarafından Elektrik için Bitcoin Madenciliği yapıyor.


    🏆 …ve Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışmasının kazananı:


    Hak edilmiş, @maken8 ! 1000$ kazandınız!

    Ödülünüzü almak için sonraki adımlar şunlardır:

    • Lütfen kazananın HackerNoon hesabına eklenen e-posta kimliğini kullanarak [email protected] ve [email protected] ile iletişime geçin.
    • Talebinizi doğrulayacağız ve ödül dağıtımı için banka bilgilerinizi talep eden bir formu paylaşacağız.
    • Formu doldurduktan sonra kazancınızı 2-4 hafta içinde alacaksınız.


    Kazananların açıklandığı tarihten sonraki 60 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

    Sponsorun Mesajı

    GoMining, HackerNoon ile ortaklaşa Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması'na sponsor olmaktan mutluluk duyuyor. GoMining, dünya çapında dokuz veri merkezi işleten küresel bir bitcoin madenciliği şirketidir. Gerçek bilgi işlem gücüyle desteklenen GoMining NFT'leriyle BTC madenciliği yapın ve günlük ödüllerin kilidini açın. Ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın .


    HackerNoon yazma yarışmaları öncelikle kaliteli içeriği kutlamayı ve topluluğumuz için eğitici hikayeler kazanmayı amaçlamaktadır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi, intihal, yapay zeka kullanımı, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suiistimal tespit ederse yazarı yasaklayabilir ve/veya hikayeyi diskalifiye edebilir.


    Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.

    Not: Sizin için 10.000 $ ödüllü yeni yarışmalarımız var!


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