GoMining'in Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Sonuçlar Açıklandı!

Selamlar! GoMining ortaklığıyla düzenlenen HackerNoon Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması'nın sonuç duyurusuna hoş geldiniz. Yarışma 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında #bitcoin madenciliği - tarihinin aydınlatılması, mekaniğinin incelenmesi ve geleceğinin tahmin edilmesi - konularında düzenlendi! Yarışmaya katıldığınız ve başarılı olmanızı sağladığınız için hepinize teşekkür ederiz. Katılımınız için teşekkür ederiz!!!
Hak edilmiş, @maken8 ! 1000$ kazandınız!
Kazananların açıklandığı tarihten sonraki 60 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.
GoMining, HackerNoon ile ortaklaşa Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması'na sponsor olmaktan mutluluk duyuyor. GoMining, dünya çapında dokuz veri merkezi işleten küresel bir bitcoin madenciliği şirketidir. Gerçek bilgi işlem gücüyle desteklenen GoMining NFT'leriyle BTC madenciliği yapın ve günlük ödüllerin kilidini açın. Ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın .
HackerNoon yazma yarışmaları öncelikle kaliteli içeriği kutlamayı ve topluluğumuz için eğitici hikayeler kazanmayı amaçlamaktadır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi, intihal, yapay zeka kullanımı, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suiistimal tespit ederse yazarı yasaklayabilir ve/veya hikayeyi diskalifiye edebilir.
Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.
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